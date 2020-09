Apple prozradil termín velké akce. Jenže co chce ukázat?

Apple rozeslal pozvánky na akci, která se bude konat v jeho centrále v úterý 15. září od 19:00 středoevropského času (10:00 kalifornského času). Akce bude podle všeho virtuální, tedy bez publika na místě.

Oproti předchozím rokům je to o týden později, ale to je v podstatě detail. Důležitější je, co Apple tentokrát představí. Logicky by to měly být nové iPhony 12, protože právě na zářijové akci mají tradičně nové iPhony premiéru. Jenže letošek není obvyklý rok. Svět je stále zasažený koronavirovou pandemií, což výrazně omezuje cestování a také to narušilo dodavatelské řetězce.

Takže 15. září pravděpodobně nové iPhony nepředstaví. Alespoň všichni, kdo mívají obvykle přesné zprávy ze zákulisí firmy, to tvrdí. Třeba Jon Proser, který už v srpnu predikoval, že premiéra iPhonů 12 se posune na říjen a i zahájení prodeje by mělo být rozdělené na etapy. Některé modely se začnou prodávat asi až v listopadu. Ostatně zpoždění iPhonů avizoval na začátku srpna samotný Apple.

Na akci by tak Apple měl představit novou generaci hodinek Watch a také nový tablet iPad. Na druhou stranu je překvapivé, že by Apple dělal velké představení jen pro hodinky a tablet. A to především v této době. Spíš se očekávalo jen vydání tiskové zprávy, tak jak tomu bylo na jaře při představení nového iPhonu SE.

Je tedy možné, že Apple chystá ještě nějakou novinku, která by si velkou akci, i když bez diváků, zasloužila. Mohou to být chytré brýle, o kterých se spekuluje delší dobu, nebo něco spojeného s rozšířenou realitou, na které Apple dlouhodobě pracuje. V každém případě budeme akci sledovat online a o všech novinkách vás budeme informovat.