Balení možná začne šidit i Samsung. A to rovnou u nejdražších modelů

Apple nepřibaluje nabíječku a sluchátka ke všem novým modelům řady iPhone 12 a ani ke zbylým starším iPhonům, které nadále prodává. Tedy k modelům 11, Xr a SE. V balení je jen kabel. Pro zákazníka to znamená příplatek 590 korun za nabíječku a stejnou sumu za již nepřibalovaná sluchátka. Tedy pokud oboje potřebuje.

Americká značka se ohání ochranou přírody. S absencí nabíječky a sluchátek bylo možné zmenšit balení, kterých se pak na jednu paletu vejde více. Apple tak dokáže přepravit více telefonů najednou. Zároveň počítá, že ne každý nabíječku a sluchátka potřebuje – jedno, druhé či oboje by mu tedy mohlo zbytečně ležet v šuplíku.

A ještě než se potvrdilo, že Apple balení začne šidit, objevily se informace, že se k tomu odhodlá i Samsung. Nyní jsou zákulisní informace konkrétnější. Podle zdrojů blízkých výrobci začne jihokorejská společnost ořezávat balení u nové špičkové řady Galaxy S21, kterou by měla představit v lednu 2021. Zatím není jasné, jestli z balení odstraní oba kusy příslušenství, nebo začne jen sluchátky.

To by mohlo Samsungu projít, sluchátka nepřibaluje už řada výrobců, u čínských je to dokonce spíš pravidlo. Zákazníkům to asi moc nevadí, většinou přibalovaná drátová sluchátka neměla valnou kvalitu (což však není případ sluchátek u posledních řad Galaxy S od Samsungu) a dnes si stejně velká část zákazníků kupuje bezdrátová sluchátka do uší.

Ovšem pokud by Samsung odstranil z balení i nabíječku, tak to by už dost zákazníků mohlo naštvat. Přeci jen, co projde Applu, nemusí projít u konkurence. Především, pokud nabíječka chybí u telefonu za 20 až 40 tisíc, kde nákladově tvoří pár procent z ceny.

Ostatně, oba výrobci dosud dodávali k telefonům jen základní nabíječku, ač mnohé modely zvládají rychlejší nabíjení. Což třeba čínské značky nedělají, alespoň ne u modelů střední třídy a dražších. K nim dodávají obvykle rychlonabíječky.

Příliš neobstojí ani argumenty se zmenšeným balením. I do toho tenkého u nových iPhonů by se nabíječka vešla. Navíc výrobci riskují, že zákazníci budou používat neoriginální nabíječky, které mohou být vadné. Konkrétně Apple před tím důrazně varoval už v roce 2013 (více viz Apple stíhá smrt a kóma. Používejte originální nabíječky, varuje).

Jenže zisk z takového kroku je zjevně velmi lákavý. Třeba Samsung pravidelně prodává okolo deseti milionů kusů modelů top řady Galaxy S a prodeje iPhonů jsou ještě vyšší. Jen tím, že k telefonům nepřibalí nabíječky, ušetří stovky milionů dolarů. A další stovky milionů budou inkasovat za prodej nabíječek jako příslušenství. U absence sluchátek si oba výrobci mohou připsat další peníze.