Apple udělal krok k mobilní budoucnosti zcela bez drátů

Apple prezentuje MagSafe jako významné vylepšení bezdrátového nabíjení a nový způsob, jak telefon rozšířit o nějaké to příslušenství. Někteří mohou v MagSafe vidět vlastně jakýsi modulární systém, z iPhonů se teď staly modulární smartphony tak trochu po vzoru smartphonů Motorola Moto Z a jejich modulů MotoMods. Jen s tím rozdílem, že nezáleží na tvaru daného „modulu“. Na druhou stranu MagSafe je zatím zcela nová záležitost, která zdaleka nepřináší takové možnosti jako MotoMods.

My se ovšem domníváme, že MagSafe je důležité především z toho hlediska, že Applu umožní telefony kompletně zbavit klasických hardwarových konektorů. Ten sluchátkový už nemají iPhony od modelu 7 z roku 2016 (to to letí), letos se spekulovalo o tom, že lightning pro data a nabíjení vystřídá USB-C. Nestalo se tak, a s příchodem MagSafe možná mohou veškeré tyto spekulace zamířit na propadliště dějin. Apple podle nás nemá důvod na USB-C přecházet, jednoduše nechá „dožít“ lightning a za pár let, až si lidé zvyknou, ho prostě odstraní úplně. A ponechá si jen MagSafe, které se do té doby může vyvinout v daleko sofistikovanější řešení, než jakým je teď na počátku své existence.

A že to už teď docela stojí za to. MagSafe je zjednodušeně řečeno sestava magnetů, které jsou schované pod zadním krycím sklem iPhonů 12, uspořádaná do kruhu okolo cívky pro bezdrátové nabíjení. Apple říká, že MagSafe je tu především proto, aby telefon spolehlivě dosedl na bezdrátovou nabíječku. To je totiž dnes u bezdrátového nabíjení potíž: když telefon na podložku nepoložíte správně, bude se nabíjet pomalu nebo vůbec. Také stačí, aby do telefonu někdo strčil a nabíjení se přeruší, vy si toho přitom nemusíte všimnout.

MagSafe ovšem toto řeší: nabíječka, která má v sobě rovněž sestavu odpovídajících magnetů, se hezky k tělu telefonu přichytí a drží. Magnety nejsou příliš silné, aby nebylo nutné použít při odnímání nabíječky moc síly, ale mohou být dost silné na to, aby udržely přímo na těle telefonu nějaké to příslušenství. Je to trochu jako magnetický konektor, který Apple používal u svých MacBooků, jen s možnostmi připojení příslušenství.

Z MagSafe se tak vlastně stává konektor. Apple zatím nezveřejnil kompletní technické detaily toho, co dnes MagSafe umožňuje – předpokládejme, že tedy jen nabíjení – ale toto řešení by mohlo v budoucnu zvládat i přenosy dat a další úkoly. Zabezpečení jistého bezdrátového nabíjení je však právě onen zásadní krok, díky kterému představuje MagSafe definitivní cestu k telefonům kompletně bez drátů. Ano, bezdrátově lze používat i dnešní moderní smartphony, třeba do Samsungu Galaxy S20 také už USB-C kabel připojovat nemusíte a vše se dá zvládnout bez drátů, ale ne s takovou jistotou – především u toho nabíjení.

MagSafe zajistí, že bude možné pro bezdrátové nabíjení v budoucnu používat i vyšší výkony. Pokud totiž budou nabíječka a telefon vždy ve 100% správné vzájemné pozici, jednoduše bude možné zvýšit nabíjecí výkon. Už dnes přitom umí být bezdrátové dobíjení poměrně rychlé a výkonné (standard Qi umožňuje 15 W), ale tyto výkony budou i díky řešení MagSafe růst. Konektory a kabely jednoduše nebudou třeba, funkci převezmou MagSafe a další bezdrátové technologie.

MagSafe se určitě stane inspirací pro konkurenci, která dříve nebo později předvede obdobné řešení. Zůstává otázkou, jestli výrobci v tomto ohledu vymyslí nějaký standard (když už je tu třeba to „standardní“ Qi), nebo zda každý půjde svým směrem. Minimálně v počátku to bude asi ta druhá cesta a mohl by v tom být trochu zmatek. Nicméně se domníváme, že Apple tentokrát skutečně „na něco kápl“.

A určitě nebudeme daleko od pravdy, když si myslíme, že jeho novinka inspiruje některé výrobce k tomu, aby svůj opravdu kompletně bezdrátový smartphone představili dříve, než tak učiní právě Apple. U něj se domníváme, že k tomu zbývá ještě několik let, ale ambiciózní čínské značky, které experimentují s kdečím, by mohly takové zařízení předvést vlastně už brzy. Apple jim dal poměrně jasný návod, jak to udělat.