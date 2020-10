Hranatější, rychlejší, ale jinak starý známý. Recenze iPhonu 12 Pro

iPhone 4 byl pořádným designovým milníkem smartphonů od Applu. Z oblých iPhonů se najednou staly ostře řezané smartphony, ovšem příznivci je zbožňovali. Vedle vylepšeného designu se však Apple zaměřil i na displej, který byl tehdy výrazně jemnější než u předchůdce, přidal několik zásadních novinek (například gyroskop nebo selfie fotoaparát) a také zapracoval na výkonu telefonu a kvalitě zadního fotoaparátu.

Nyní, o deset let později, jsme u smartphonů Applu svědky prakticky stejného designového posunu. iPhone 12 Pro je oproti mnoha předchozím generacím zase opět hranatý, což právě může lákat příznivce, kteří měli v oblibě iPhone 4 nebo některý z jeho designově podobně laděných nástupců.

Jenže zatímco iPhone 4 přišel vedle designu ještě s celou řadou dalších novinek, ty ostatní u modelu 12 Pro se zdají být vedle obligátního vylepšení procesoru jen drobnostmi. Vedle toho jsou novinky stejně drahé jako loni, ovšem mají citelně chudší balení. Má tak vlastně smysl se po iPhonu 12 Pro poohlížet, nebo bude lepší si raději ještě rok počkat? To záleží na vašich preferencích a hlavně na tom, jaký model máte aktuálně v kapse. Pojďme si tedy novinku proklepnout podrobněji.

Jak se nám líbí nový design?

Jelikož nám pod rukama projde většina smartphonů na trhu, můžeme s jistotou říci, že nový iPhone 12 Pro má něco, co ostatní ne. Ploché boky a velice ostré hrany je něco, co zkrátka aktuálně není v módě, ovšem jak už to často bývá, iPhone to do módy zase vrátí. Je to svěží designový prvek, který ale zároveň nepůsobí nějak přehnaně nebo nepatřičně: k telefonu se zkrátka hodí.

Když pomineme jednu poměrně zanedbatelnou praktickou výhodu, a sice že telefon může i sám o sobě stát na horní či spodní hraně (na bocích jej z rovnováhy dostávají tlačítka), je to zkrátka jen tah Applu, jak novinky odlišit. A ruku na srdce, na čelní i zadní straně se nezměnilo zhola nic. Ale o tom za chvíli.

Plusy a mínusy Proč koupit? prémiové zpracování

originální design



naprosto špičkový výkon

vysoce kvalitní fotoaparát

Proč nekoupit? oproti loňskému modelu jen drobnější změny



tradičně vysoká cena

příští model by mohl být přelomovější

Kdy? V prodeji Za kolik? od 29 990 Kč

Ostré hrany mají vlastně i nevýhodu, která se pojí právě s tím, že jsme už nějaký ten rok zvyklí na zaoblená těla telefonů. V ruce novinka na první dojem zkrátka nesedí tak pohodlně a ostré hrany jsou zkrátka v dlani víc cítit. Je nám ovšem jasné, že i na to se dá zvyknout, nehledě na to, že si spousta uživatelů jistě koupí k takto drahému smartphonu kryt.

Slyšeli jsme ovšem i názor, že díky plochým bokům se telefon vlastně zároveň drží lépe, respektive bezpečněji. Telefon díky rozměrnějším bočním plochám tisknete dlaní trochu lépe a pevněji, takže i na tomto názoru něco vidíme. My jsme si však zároveň všimli, že boky jsou lesklé, takže se „patlají“ od otisků prstů. To je trochu krok zpátky po loňském úspěchu s matnými zády, která ušpinění otisky prstů do velké míry eliminovala.

Matná skleněná záda jsou naštěstí i zde, což vítáme. Jinak je to ale co do designových změn na zadní straně s prominutím těžká bída. Máme před sebou na stole loňský iPhone 11 Pro a vedle něj aktuální model, a kdyby byly oba ve stejné barvě (jak jsme loni mohli tušit, že zelená nebude), tak vedle viditelně ostrých okrajů je od sebe opravdu odlišuje jen LiDAR skener u nové „dvanáctky“, který vytlačil zadní mikrofon u loňského modelu kousek stranou.

Ještě zmizela drobná značka CE (nově je na boku), jinak je vše zkrátka při starém: matná záda, logo Applu přesně v prostředku zad, trojitý (identicky zpracovaný) fotoaparát s LED diodou. A to je právě poměrně drsný kontrast s jinak odvážným krokem zcela změnit boky telefonu, při pohledu na záda vlastně nemáte moc jak poznat, o jaký model se jedná. No a zepředu je to ještě horší.

Co displej, je tu nějaká změna?

Kdo od letošní generace čekal nějakou zásadní změnu po stránce displeje, bude čekat i dál. Pro model je sice oproti tomu loňskému větší, narostla mu úhlopříčka displeje z 5,8 na 6,1 palce, ovšem Apple prakticky jen vykompenzoval rozdíl trochu vyšším rozlišením, aby dosáhl stejné jemnosti (nově tedy 1 170 x 2 532 pixelů).



Jinak je vše při starém. Ať si Apple říká svému OLED panelu jak chce (Super Retina XDR OLED), je to zkrátka ten samý, jaký jsme viděli loni. Nechybí tedy ani podpora HDR10 nebo Dolby Vision. Displej dokáže mít běžně jas až 800 nitů a maximálně 1 200 nitů. Nechybí technologie True Tone, která automaticky upravuje vyvážení bílé podle okolního osvětlení. Bohužel se zapomnělo i na nějakou rychlejší obnovovací frekvenci, která je u androidů aktuálně v módě.

Apple meziročně vylepšil alespoň krycí sklo, které je nyní zpevněno keramickými krystaly (od toho název Ceramic Shield). První testy naznačují, že by mělo skutečně lépe ochránit displej před poškrábáním, než v případě modelu 11 Pro. Nakolik je to pravda, však ukážou až zkušenosti uživatelů.

Odemykání displeje vedle klasického PINu či hesla probíhá pomocí skenu tváře majitele (Face ID). To je rychlé a přesné jako ještě nikdy předtím. Jestli se loni Apple chvástal, že vše zrychlil a vylepšil, tak letos přidal na schopnostech ještě jednou tolik. Odemknutí displeje už je tak přirozené, že vás telefon rozpozná ze všemožných úhlů ještě dřív, než si stihnete vůbec vzpomenout, že máte telefon vlastně zamčený.



Nesmíme opomenout ani přítomný výřez displeje. Ten působí v současnosti v porovnání s tím, co umí vymyslet konkurence, jako docela ostuda. Design s širokým výřezem si Apple drží od roku 2017, kdy jej poprvé použil u modelu iPhone X, a od té doby se prakticky nezměnil. A zatímco si jiné značky vymýšlejí různé průstřely či motorizované vysouvací moduly, Apple sází na tři roky starý design. No nic, snad příští rok.

Co další výbava iPhonu 12 Pro?

Srdcem telefonu je nový šestijádrový procesor Apple A14 Bionic vyrobený na 5nm procesu, který by měl být zhruba o 50 % výkonnější než předchůdce. Praxe je trochu někde jinde, ovšem stále je nárůst výkonu znát. Loni nám u iPhonu 11 Pro vyšlo v testu Geekbench 5 skóre 1 306 bodů (výkon jednoho jádra) a multijádrové skóre činilo 3 243 bodů. Letošní model 12 Pro dosahuje na jednom jádře těsně na 1 600 bodů. v případě více jader je to 3 900 bodů.

Velkou novinkou je pak podpora 5G sítí. V USA jsou operátoři v 5G oproti Česku napřed, například operátor Verizon spouští celonárodní pokrytí 5G ve více než 1 800 amerických městech pro více než 200 milionů uživatelů. Podpora 5G uživatelům každopádně nabídne dosud nevídané přenosové rychlosti stahování dat či odezvu během hraní her.



V Česku se má situace tak, že 5G síť u všech operátorů chytíte (nebo budete moci chytit) jen na několika specifických místech a o nějaké univerzální dostupnosti zatím nemůže být řeč. Jenže na to Apple nespoléhá ani ve zmíněných Spojených státech. Důležité je to, že až bude tato generace za rok či dva „výprodejovými“ kusy a pokrytí 5G bude už daleko lepší, tak budou mít šetřivější zákazníci lehčí výběr.

Paměťové kapacity jsou oproti loňsku zajímavější. Základem je nově 128 GB, za příplatek pak Apple nabízí buď 256, nebo 512GB varianty. Za vylepšení základní verze jsme rádi, 64GB už v dnešní době opravdu není žádné terno a kdo mobilem fotí jako o život (a byla by škoda fotoaparát tohoto modelu pořádně nevyužít), dojde mu místo v úložišti raz dva, nemluvě o aplikacích, videích a dalším obsahu. A to i přes to, že se Apple snaží vám část obsahu přesunout na cloud.

Co je ten nový MagSafe?

Pokud si vzpomínáte na systém Moto Mods od Motoroly, kdy se na záda telefonů vybrané série daly pomocí magnetických spojů přidat různá rozšíření (powerbanka, 5G modul, lepší fotoaparát či projektor), pak MagSafe je v podstatě odlehčenou variantou Moto Mods. V zádech nových iPhonů najdete vždy sestavu magnetů, které jsou připravené na přichycení nějakého dalšího příslušenství.

Apple MagSafe

Apple se zatím s technologií MagSafe zaměřuje hlavně na bezdrátové nabíjení, které je díky tomu pohodlnější. Už tedy nemusíte hledat, na jaké místo správně telefon přiložit tak, aby se začal nabíjet, prostě jej jen položíte na podložku a ta se magneticky přichytí na správné místo.

Vedle toho však magnety mají (prozatím) na zádech nových iPhonů držet i kryty, případně různá držátka na kreditní karty a podobně. My jsme si tuto technologii zatím nestihli vyzkoušet v praxi, ale ze zahraničních dojmů je patrné, že například MagSafe držák na kreditní kartu je celkem nepraktická věc, protože při zasouvání mobilu do kapsy magnetický spoj povolí a zrovna kreditka je věc, kterou takovýmto nedopatřením opravdu nechcete ztratit.

Všechno to samozřejmě spěje k tomu, co Apple začal už dávno, a sice iPhonu bez jakýchkoliv fyzických konektorů. MagSafe v podstatě nahradí stávající lightning a vypadá to tak, že pro mnohé uživatele vysněný iPhone s USB-C je čím dál vzdálenější představou. Více o vizi bezdrátového iPhonu najdete v našem komentáři Apple udělal krok k mobilní budoucnosti zcela bez drátů.

Jak je na tom výdrž baterie?

Apple už tak nějak tradičně neprozradil, jakou má akumulátor iPhonu 12 Pro reálnou kapacitu. Tu si tak musí uživatelé dohledat jinde. Skutečnost se má tak, že podle dostupných údajů je kapacita 2 815 mAh a podporuje 20W rychlé nabíjení. Bezdrátově se pak umí nabíjet s výkonem až 15 W (skrze systém MagSafe), na běžných bezdrátových nabíječkách Qi je to jen 7,5 W.

Co se samotné výdrže týče, Apple slibuje až 15 hodin přehrávání videa nebo 50 hodin zvuku. Optikou uživatele Androidu je baterie s menší kapacitou než 3 000 mAh opravdu žalostně málo, ovšem Apple má hodně vyladěné optimalizační nástroje tak, aby i z takto malého akumulátoru vymáčkl maximum. Telefon jsme k nabíječce dokonce poprvé museli připojit po vybalení z krabičky až po skoro třech dnech, reálná výdrž však samozřejmě závisí na individuální intenzitě využívání.

Je balení opravdu tak minimalistické?

Řekneme to na rovinu, takto „chudé“ balení s telefonem jsme ještě neviděli, snad vyjma momentů, kdy nám sem tam někdo pošle na test jen samotný telefon v obálce. Krabička obsahuje vedle samotného telefonu už jen lightning kabel (s USB-C na druhé straně), na malé kartičce vytištěné zásady bezpečnosti při používání, nástroj pro vysunutí šuplíčku pro SIM a jednu samolepku s logem Applu.

Nabíjecí adaptér i sluchátka jsou minulostí. A co víc, pokud nejste majiteli loňské nabíječky s USB-C portem, pak vám vůbec nepomůže, že máte doma adaptér třeba od iPhonu X. Všechny předchozí měly totiž USB-A port, takže pokud zároveň nemáte doma nějaké modernější zařízení s Androidem (a ty také stále ještě celkem hojně mají adaptér s USB-A) či nabíječku od výrobce třetí strany, musíte zkrátka ještě separátně přikoupit adaptér od Applu za 590 korun.

Apple se může vymlouvat na šetrnost k životnímu prostředí redukcí elektroodpadu a snadnější přepravu novinek sebevíc (krabičky jsou menší a na přepravní palety se jich tak vejde více), ale hlavním důvodem je samozřejmě úspora peněz na výrobu jednoho balení. Obecně Apple vedle byznysu se zpoplatněnými službami ještě více rozjíždí obchodní model dokupování příslušenství navíc. MagSafe bezdrátová nabíječka? 1 190 korun. Základní kabelová sluchátka do lightning portu? 590 korun.

Jak iPhone 12 Pro fotí?

Fotoaparát se na první pohled oproti loňskému iPhonu 11 Pro moc nezměnil. Je tu tedy hlavní opticky stabilizovaný 12Mpix senzor, ovšem s výrazně lepší světelností f/1,6, dále 12Mpix (f/2,4) širokoúhlý snímač (úhel záběru 120 stupňů), a také možnost dvojnásobného optického zoomu (digitálně maximálně 6x) se světelností f/2,2 a rovněž opticky stabilizovaným 12Mpix čipem.

Novinkou je pak LiDAR senzor, tedy skenovací zařízení, které vnímá 3D prostor. LiDAR umožní skenování objektů a místností, vylepší práci s AR a také zlepšuje ostření především v horším světle. Ostření ve špatně osvětlených scénách je pak až šestkrát rychlejší než doposud. LiDAR pomáhá i s daty k rozostření pozadí pro bokeh efekt.



iPhone 12 Pro dále disponuje režimem Apple ProRAW, kde lze kombinovat výhody softwarových kouzel čipu Applu a „čistých“ RAW snímků. Klíčové je pak i nahrávání videa. Je tu vylepšené HDR s živým náhledem a iPhone 12 Pro umí nahrávat ve formátu Dolby Vision HDR. To vše telefon zvládá v rozlišení 4K a při 60 snímcích za sekundu.



Líbí se nám také průhledné prostředí fotoaparátu, které umožní vidět i mimo záběr a podle potřeby přizoomovat nebo odzoomovat. Navíc lze zvolit, zda chcete ponechat i oblast vně záběru, které lze dodatečně doeditovat. Když se tak nestane, tak se po 30 dnech oblast vně snímku smaže a ušetří místo v paměti.



Asi nikoho nepřekvapíme, když potvrdíme, že se fotoaparát nového iPhonu opět hodně povedl. Snímky pořízené tímto telefonem patří zcela jistě k tomu nejlepšímu na trhu, a to prakticky za jakéhokoliv osvětlení. Telefon dobře zvládá přepínat noční režim, který funguje zejména u hlavního snímače na jedničku a pokud se vám nějak zásadně neklepou ruce, pak dostanete povedený a ostrý snímek třeba i při noční procházce městem.

Vedle klasického režimu nechybí také časosběrná videa, zpomalené záběry, focení panoramatických fotek či opěvovaný portrétní režim, ve kterém lze fotit „studiové“ portréty s odděleným pozadím (tak, že je za objektem pouze černá nebo bílá plocha).



Mám si iPhone 12 Pro koupit?

Nyní se tedy dostáváme k odpovědi na otázku, jak moc si polepší majitelé předchozích modelů od Applu a zda by se po novince měl poohlížet i někdo, kdo doteď žil mimo ekosystém Applu. iPhone 12 Pro se v základní 128GB variantě prodává za cenu 29 990, takže si rovnou můžeme vyškrtnout klientelu jiné než prémiové třídy, o levném modelu zde skutečně není řeč.

Každopádně se nabízí srovnání právě s loňským modelem. Jeho vlastnící by měli k novince přistupovat s chladnou hlavou a nenechat se ošálit zdánlivě novým vzhledem plochých boků. Rozdílů je totiž jinak opravdu málo. Fotoaparát má prakticky stejné parametry, displej je jen o trochu větší, ovšem úplně stejně jemný a výkonu mají oba modely na rozdávání. Bonusy jako novinka v podobě systému MagSafe či LiDAR senzor to opravdu nespasí. No a korunu tomu nasazuje i výrazně chudší balení, i když zrovna majitelé loňského modelu jsou asi jediní, kterým to nemusí vadit.

Pro majitele starších modelů od Applu pak už jde o zajímavější volbu, jelikož dostanou jednak lepší fotoaparát s širokoúhlým záběrem a modernější hardware. Bonusem pak je fakt, pokud nostalgicky vzpomínáte na model iPhone 4 a jeho design, pak se vám novinka bude určitě také líbit.

Apple každopádně ví, jak dělat telefony, to nikdo nevyvrací už pěkně dlouho. Novinka je stejně jako její předchůdci designově povedený kousek, s bohatou výbavou, dobrou výdrží a také hlavně skvělým fotoaparátem. Zamrzí snad jen zastaralý výřez displeje, v tomto ohledu je Apple za konkurencí pořádně pozadu. Stejně tak by displeji slušela alespoň rychlejší obnovovací frekvence, ale co naplat, větší změnu čekejme snad od příštího modelu.

Zákazníky, kteří doposud iPhone nepoužívali, má potenciál novinka zlákat zhruba tak stejný, jako její předchůdci. Silnou stránkou může být jednoduchost uživatelského prostředí, dlouhodobá oficiální podpora systémových aktualizaci no a také zmíněný skvělý fotoaparát. Onen design plochých boků je pak také něco, na co jinde nenarazíte. Pokud máte tedy v peněžence přebytečných 30 tisíc a konkurence s Androidem se vám zkrátka z nějakého důvodu nelíbí, tak směle do toho.