Huawei šokuje novým supersmartphonem s vysouvacím fotoaparátem

Huawei představil na domácím, čínském trhu novou řadu Pura. Ta patří na prozatímní vrchol nabídky a zahrnuje čtyři modely. Vedle základní verze Pura 70 do nové řady patří i modely Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ a ultimátní Pura 70 Ultra. Všechny modely mají jednotný design, který charakterizuje modul fotoaparátu ve stylizovaném trojúhelníku.

Vrcholný model Pura 70 Ultra zaujme nekonvenčně řešeným fotoaparátem, který je vysouvací. Vysune se automaticky po spuštění fotoaparátu. Toto řešení je zvoleno pro úsporu místa v těle telefonu a výrobce udává, že celý mechanismus má vydržet nejméně 300 000 vysunutí.

Fotoaparát se skládá z objektivu s onou výsuvnou čočkou s rozlišením 50 megapixelů a variabilní clonou F1.6 až F4.0. Další ultraširokoúhlý snímač má rozlišení 40 megapixelů a světelnost F2.2. Do třetice je v telefonu 50megapixelový teleobjektiv s 3,5× přiblížením a optickou stabilizací.

Fotoaparát podporuje mimo pořizování 4K videí i ultrazpomalená videa v rozlišení 1080p při snímkové frekvenci 960 fps. Přední fotoaparát je 13megapixelový s clonou F2.4 a má autofokus.

To vše čínský výrobce dokázal vměstnat do telefonu s tloušťkou 8,4 milimetru, proto ten výsuvný objektiv, jinak by to nešlo. Půdorysné rozměry jsou 162,6 × 75,1 milimetru. Hmotnost je vzhledem k použité baterii s kapacitou 5 200 mAh vyšší a to 226 gramů. Ovšem i s konstrukcí výsuvného fotoaparátu nový huawei podporuje stupeň krytí IP68, je tedy odolný proti prachu a vodě. Přitom nechybí na zádech eko kůže. A to v zelené, hnědé, bílé a nebo černé verzi.

Displej není plochý, ale na všech stranách zaoblený. Jeho úhlopříčka je 6,8 palce a rozlišení má FHD+. Displej typu OLED podporuje variabilní snímkovací frekvenci 1 až 120 Hz. Zobrazovací panel je kryt odolným sklem, který čínská společnost nazývá Kunlun.

Huawei nezveřejnil, jaký procesor telefon používá. Vzhledem k americkým sankcím musí používat vlastní procesor Kirin, konkrétně zřejmě Kirin 9010 vyrobený 7nm technologií. Telefon má podporovat 5G sítě a v Číně je dostupná i podpora satelitního spojení, přes kterou lze odesílat i obrázkové zprávy. Operační paměť má kapacitu 16 GB. K dispozici je nerozšířitelné úložiště buď s kapacitou 512 GB, nebo 1 TB.

Pomocí kabelu je možné novinku Pura 70 Ultra nabít superrychlým nabíjením 100 W. Bezdrátově to není o mnoho pomalejší, jelikož je podporováno 80W nabíjení. Pomocí kabelu lze reverzně nabíjet jiný přistroj s výkonem 18W, bezdrátově potom 20 W.

Vzhledem k americkým sankcím a zaměřením na domácí čínský trh nemá novinka systém Android, ale vlastní systém Harmony OS 4.2. Jeden z modelů by se v Evropě objevit měl, čeká se na květnovou globální premiéru.

Novinka Ultra není levná ani na domácím trhu. V Číně stojí verze s menší kapacitou paměti 512 GB 9 999 RMB a varianta s 1TB pamětí vyjde na RMB juanů. To je v přepočtu s naší daní zhruba 40 000 korun, nebo 43 500 korun. Na rozdíl od jiné čínské konkurence Huawei v Evropě prodává za čínské ceny + DPH, další přirážky si neúčtuje.