Mobilní svět se letos může změnit. Z epidemie mají výrobci hrůzu

Dobrých zpráv je pomálu, spíš přicházejí ty špatné. Koronavirus už doputoval i do jedné z korejských továren Samsungu, která vyrábí omezené množství luxusních skládacích modelů Fold a Z Flip. Výrobci omezují odběr součástek, čímž reagují na velmi slabou poptávku po přístrojích na čínském trhu. Novinky sice výrobci představují, ale většinou to dělají jen virtuálně na internetu.

Zrušený veletrh v Barceloně přidělal mnohým značkám starosti. Právě v Barceloně se chtěli výrobci pochlubit svými novinkami. Velké značky to zvládnou, stejně obvykle dělají vlastní velké globální prezentace, ale menší si takové představení nemohou dovolit. V Barceloně se mohli výrobci těšit na desítky tisíc návštěvníků, na vlastních akcích takové pozornosti dosáhnou jen stěží.

Velký problém mají především menší výrobci příslušenství. Nejenom že se většina produktů vyrábí v Číně, kde je teď produkce problematická, ale ani nemají kde své produkty představovat. Přitom jaro je extrémně důležité, výrobci mobilů předvádějí své novinky a producenti příslušenství musí ukázat, co pro tyto novinky připravili. Kdo nestihl veletrh CES v Las Vegas na začátku roku, který je ovšem orientovaný v tomto směru především na severoamerický trh, tak moc příležitostí už mít nebude.

Barcelona byla zrušená, otazník visí nad velkým jarním kontraktačním veletrhem v Hongkongu a dalšími akcemi v Asii. Velmi pravděpodobně budou zrušené. Za zákazníky mimo Čínu se výrobci dostanou také jen velmi obtížně. Většina letů je zrušená. Všichni tak doufají, že se epidemii podaří co nejdříve vyřešit.

V počátku epidemie koronaviru ve střední Číně se trh obával nedostatku přístrojů, kvůli epidemii se totiž v Číně významně prodloužilo volno na oslavy čínského nového roku. Teď už většina výrobců opět vyrábí, ale zatím většinou v omezeném rozsahu. Problémy jsou s dodávkami některých součástek, které se dotýkají i výrobců, kteří jinak v Číně mobily sami nevyrábí, jako je například Samsung. A Apple už jedná se svými dodavateli o přenesení výroby z pevninské Číny na Tchaj-wan, přesto očekává snížení příjmů.

Nyní však panují i obavy z opačné situace, že se výroba omezí kvůli sníženému odbytu. Xiaomi už podle serveru Digitimes omezilo odběr součástek pro mobily u tchajwanských společností. Podobně pak postupují i další výrobci. Ve světě se sice zatím nic moc neděje, ale čínský trh je epidemií nadále paralyzovaný, mnohé obchody jsou stále zavřené, a odbyt telefonů je malý. Jenže jak se epidemie koronaviru rozšiřuje do světa, může nastat problém s odbytem i na jiných trzích. A to by pro mnohé menší producenty mohlo znamenat konec jejich podnikání.