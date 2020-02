Virus zasáhl iPhony. Musí je začít montovat jinde

Omezení čínské vlády přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru značně ovlivňují plynulost výroby v místních továrnách. Mnozí mobilní výrobci tak musí upravovat své prodejní cíle za první letošní čtvrtletí, v Číně se totiž vyrábí většina světové produkce smartphonů (více viz Daň za výrobu v Číně. Koronavirus ohrožuje i trh se smartphony).

Na aktuální situaci musí reagovat i Apple. Jedním z opatření, která americká firma už začátkem února přijala, bylo uzavření všech kamenných prodejen v Číně. A to původně do neděle 9. února. Ovšem podle aktuálních fotografií čínské Apple Story stále zejí prázdnotou. Společnost na čínských webových stránkách informuje, že prodejny budou preventivně uzavřeny až do odvolání.

A další zásadní krok na sebe nenechal dlouho čekat. Aby totiž Apple pokryl poptávku po svých produktech, musí zajistit plynulou výrobu. Což ovšem aktuální situace v Číně neumožňuje. Podle portálu Phonearena je totiž jedna ze smluvních továren zcela zavřena, druhá výrazně omezila svůj výkon. V současnosti je prý pouze na deseti procentech své výrobní kapacity. A to je sakra málo už samo o sobě, natož z pohledu Applu.

K tomu navíc čínské továrny tchajwanského Foxconnu, který je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, namísto špičkové elektroniky začaly vyrábět ochranné roušky. Těch je kvůli epidemii koronaviru nedostatek. Roušky mají zprvu ochraňovat samotné zaměstnance (více viz Běžně kompletuje iPhony, teď kvůli koronaviru bude vyrábět roušky).

Firma se proto rozhodla kompletaci přesunout do továren mimo čínské území. Objednávky na nová zařízení mají podle zdrojů serveru DigiTimes pokrývat montážní linky na Tchaj-wanu. Tam v současnosti totiž žádné restrikce kvůli šířící se virové nákaze nepanují. I přesto má Apple v záloze pravděpodobně i další záložní řešení.

Není to totiž poprvé, co o přesunutí výroby mimo Čínu uvažoval. S touto myšlenkou přišel už v souvislosti s americko-čínskou obchodní válkou. Tehdy měly ztrátě zákazníků předejít továrny v Indii či ve Vietnamu. A přestože se obchodní neshody mezi světovými velmocemi uklidnily, tak nyní je stažení Applu z Číny opět aktuální. I když ze zcela jiného důvodu.

Ze strany Applu jde však o nezbytný krok, podle původního plánu by měl totiž již v březnu představit nástupce levného iPhonu SE. Vzhledem k aktuální situaci je však možné, že i přes přijatá opatření se očekávaného iPhonu 9 dočkáme o něco později.