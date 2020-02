Obavy z koronaviru naruší velký smartphonový veletrh, firmy se odhlašují

Veletrh MWC přiláká do španělské Barcelony každoročně desetitisíce návštěvníků i vystavovatelů z celého světa. Letos je ovšem cestování zejména pro obyvatele Asie (Číny především) problémem kvůli epidemii koronoaviru. Z důvodu, aby se virus dále nešířil právě na akci, kde je v prostorách hal výstaviště prakticky hlava na hlavě, se z akce odhlašují vystavovatelé i návštěvníci.

Kdo se odhlásil?

Svou účast jako první odřeklo korejské LG, které tento krok zdůvodnilo tím, že své zaměstnance vystavovat riziku mezinárodního cestování, což je v souladu s doporučeními zdravotních expertů. Své novinky proto odhalí na samostatné akci později. Od LG se očekávalo odhalení modelu V60 ThinQ a možná i top modelu G9 ThinQ.



Následoval čínský výrobce ZTE, o kterém se nejprve proslýchalo, že svou účast zruší úplně, nakonec ale jeho stánek na výstavišti najdeme. ZTE ovšem zrušilo tiskovou konferenci z toho důvodu, že zde nebude mít dostatek zaměstnanců, kteří mají v současnosti problémy s vízy a předčasným odletem z Číny (viz níže). Předpokládáme tak, že i stánek bude prázdnější než v předchozích ročnících. Na stánku bychom si měli mít možnost prohlédnout novinku s procesorem Snapdragon 865, ZTE Axon 10S Pro.



Na veletrhu nebude ani švédská telekomunikační firma Ericsson, která má rovněž obavy z vystavení svých zaměstnanců riziku přenosu nemoci. Ericsson chce také místo toho uspořádat vlastní akci. Ke stejnému kroku se rozhodla i nVidia, která se stejně jako Ericsson zaměřuje na technologie a služby.

Nově se k odhlášení z veletrhu rozhodl také Amazon, který měl v plánu ukázat svá cloudová výpočetní řešení. Udal stejné důvody jako ostatní, tedy obavu z šíření viru a riziko pro zaměstnance.

Zatím největší ranou pro veletrh, alespoň z pohledu smartphonových novinek, je však odhlášení Sony, které na veletrhu tradičně představuje své top modely. Tisková konference se sice uskuteční ve stejný čas jako původně, tedy v 8:30 v pondělí 24. února, ovšem pouze prostřednictvím živého přenosu na serveru YouTube. Novinky fyzicky na veletrhu neuvidíme.

Další firmy ruší tiskové konference, ale v Barceloně (někde, ne nutně na výstavišti) budou, takže jejich nové produkty bude možné vyzkoušet.

Kdo zbývá?

Ačkoli je odhlášení firem jako Ericsson, nVidia či Amazon velkou ztrátou pro veletrh, my se zaměřujeme zejména na firmy, které mají nové fyzické produkty pro spotřebitele, tedy nejčastěji smartphony, chytré hodinky, notebooky a podobně. V tomto ohledu je stále z čeho vybírat, pokud se ještě situace nezmění.

Na veletrhu bude přítomná Nokia, která již rozeslala pozvánky na tiskovou konferenci v neděli 23. února. Hlavní hvězdou by patrně měl být model Nokia 8.2, který by měl podporovat sítě 5G. Zároveň však půjde o dostupnější model s procesorem Snapdragon 765. Spekuluje se také o nástupci modelu Nokia 9 PureView a dojde nejspíše i na několik levnějších modelů.



V seznamu účastníků stále figuruje čínský Huawei, který ovšem své klíčové novinky, modely P40 a P40 Pro, plánuje jako obvykle odhalit až na samostatné akci v březnu. Na MWC bychom tak pravděpodobně mohli vidět nové notebooky řady Matebook a také skládací smartphone Huawei Mate X. Občané a cestovatelé z Číny však mají zpřísněné podmínky pro účast (viz níže), takže je stále otázkou, zda Huawei bude na veletrhu v plné síle.

Další dvě čínské značky, které zatím oficiálně k varováním ohledně koronaviru nevydaly žádné stanovisko a veletrhu se tak zúčastní, jsou Honor a Oppo. Honor plánuje představit novinky pro evropský trh, konkrétně View 30 Pro a Honor X9 Pro. Oppo pak potvrdilo, že odhalí top model Find X2 a také dostupnější Reno 3 Pro.

Stejné problémy se vstupem na veletrh může mít i čínské Xiaomi, které je ovšem stále rozhodnuté zde odhalit pro globální trh modely Mi 10 a Mi 10 Pro. Zároveň ovšem kolují informace, že firma do Barcelony nebere žádné zástupce médií z Číny.



Motorola také zatím nemění své rozhodnutí zúčastnit se veletrhu, a my tak můžeme čekat novinku v podobě modelu Motorola Edge, o kterém se spekuluje, že by mělo jít o top model značky. Výrobce se přitom v minulých letech soustředil na dostupnější segment smartphonů, což se změnilo až s příchodem obnoveného modelu Razr.

Ačkoliv nové top modely představil s předstihem, účast má stále potvrzenou Samsung, který ovšem již avizoval, že vyšle své zaměstnance v nižším počtu než obvykle. Očekáváme tak jen stánek, kde si budeme moci prohlédnout již představené modely.

Tiskovou konferenci mělo naplánovanou i TCL, které chystá odhalit kompletní specifikaci modelů, které již částečně odhalilo na lednovém veletrhu CES (více v článku Tyto telefony představí koncem února, ale prohlédnout si je můžete už teď). Jenže tisková konference pravděpodobně nebude, ale produkty firma ukáže na samostatné akci v Barceloně.

Přítomny by dále měly být také firmy jako Microsoft, Google či Qualcomm.



Jak se ke koronaviru staví organizátoři MWC?

Všem účastníkům v neděli dorazil e-mail se stanoviskem organizátorů, který upravuje podmínky pro účast a také zdůrazňuje některá opatření, která vejdou kvůli epidemii v platnost. Ta nejpřísnější omezení se dotknou občanů a cestovatelů z Číny. Nově platí:



Zákaz vstupu na veletrh pro ty, kteří by na veletrh cestovali z provincie Chu-pej, tedy ohniska epidemie koronoaviru.

Zákaz vstupu pro ty, kteří cestují z Číny později než 14 dní před zahájením veletrhu (tedy od 10. února dál).

Povinné měření teploty při vstupu na výstaviště.

Účastníci musí dále potvrdit, že nebyli v kontaktu s lidmi nakaženými koronavirem.

Zejména druhý bod bude pro spoustu účastníků a vystavovatelů velice závažný, neboť to v podstatě znamená, že všichni již museli opustit území Číny, aby byli na veletrh vpuštěni. Velkou ránu to pravděpodobně zasadí valné většině malých vystavovatelů z Číny, kteří mají většinou pro sebe vyhrazený celý pavilon. Tipujeme, že letos bude naprosto prázdný. S největší pravděpodobností to pak zkomplikuje účast zaměstnanců větších čínských značek jako Huawei, Honor, Xiaomi nebo Oppo.

Organizátoři se dále zavazují, že zvýší veškerá hygienická opatření a účast zdravotního personálu. Dále doporučují třeba i desinfikovat mikrofony pro každého řečníka zvlášť na přednáškách a konferencích a také pravidlo si při přivítání nepodávat ruce.