Centrem nákazy je nyní Evropa. Česko má stejně nových případů jako Čína

Pokud máte ještě v hlavě zafixováno, že koronavirus se šíří hlavně v Číně, je nejvyšší čas se této představy zbavit. Zatímco ještě v únoru byla naprostá většina nově zaznamenaných případů nákazy v Číně, nyní je tomu přesně naopak.



Čína už týden hlásí denně pouze desítky případů, zatímco v Evropě jsou to tisíce. Poměr nově nalezených nakažených tak vypadá zcela jinak než na začátku epidemie COVID-19, který se začal koncem roku 2019 šířit v čínském městě Wu-chan.



Nově nakažení koronavirem (data z 13. března večer)

Zdroj dat: ECDC



Graf také ukazuje, že k největšímu nárůstu počtu nakažených došlo v Číně v druhé polovině ledna. Tedy poté, co Čína představila výrazná opatření proti šíření viru: pozastavení veřejné hromadné dopravy, zákaz příjezdu a výjezdu z města/provincie, uzavření všech firem, podniků a továren (kromě těch nezbytně nutných), uzavření škol a praktický zákaz vycházení. Při pohledu na data lze tedy usuzovat na odložený účinek takových opatření o cca 15 dní.



Z toho se nyní musejí poučit evropské země. „Evropa se nyní stala epicentrem pandemie COVID-19,“ řekl Ghebreyesus o nemoci způsobené koronavirem. „Každý den je hlášeno více případů, než tomu bylo za vrcholu epidemie v Číně,“ uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace.

Stačily tři týdny k tomu, aby se situace zcela změnila. Evropa, která ještě 21. února hlásila jen jednotky případů, už o týden později hlásila stovky, a o další týden později tisíce.



Srovnání šíření nového koronaviru v Číně, Evropě a zbytku světa

Nových případů denně

Datum Čína Evropa Zbytek světa 21.02.2021 891 0 105 22.02.2021 826 14 245 23.02.2021 647 62 299 24.02.2021 218 53 256 25.02.2021 515 98 180 26.02.2021 410 105 348 27.02.2021 439 98 569 28.02.2021 329 334 601 01.03.2021 428 300 1110 02.03.2021 574 397 850 03.03.2021 205 668 1171 04.03.2021 127 293 1175 05.03.2021 119 850 1444 06.03.2021 117 885 1237 07.03.2021 170 1343 1343 08.03.2021 101 1795 2065 09.03.2021 46 1890 1755 10.03.2021 45 2429 1397 11.03.2021 20 3324 1205 12.03.2021 29 2638 1709 13.03.2021 24 4762 2113 14.03.2021 22 6294 2026

Nejvíce nových případů nákazy za den hlásila k pátku 13. března večer Itálie. V tabulce se třiceti státy, které mají nejvíce nově nakažených, je většina států evropských. Kromě Itálie hlásí nejvíce nakažených Španělsko, Německo a Francie.



Počet nových případů (13. března 2020) Datum

Nových případů Itálie 2651 Írán 1075 Španělsko 864 Německo 802 Francie 595 Spojené státy 351 Švýcarsko 212 Dánsko 160 Švédsko 158 Velká Británie 134 Norsko 132 Rakousko 115 Nizozemsko 111 Korejská republika 110 Finsko 96 Belgie 85 Japonsko 56 Slovinsko 39 Kanada 35 Řecko 34 Island 32 Austrálie 30 Irsko 27 Brazílie 25 Čína 22 Česká republika 22 Egypt 20 Lucembursko 19 Rumunsko 19 Portugalsko 19

Česká republika je v počtu nových zaznamenaných případů 25. na světě, shodou okolností spolu s Čínou.



Je nutné upozornit, že počet nakažených vyplývá z počtu otestovaných. Na čísla nakažených lze pohlížet jako na vodítko, které ukazuje trend. Je však prakticky jisté, že na každý odhalený případ nákazy připadá několik případů, které nalezeny nebyly. To je pravda zejména v počátcích epidemie. Nízké číslo nakažených může znamenat pouze to, že nebyl otestován dostatečný počet lidí. Epidemie tak může nepozorovaně přerůst do rozměrů, které je těžké zvládnout.

I proto je potřeba zavádět opatření ještě před tím, než je počet nakažených vysoký. Umožní to zpomalit šíření nákazy a zabránit tak zahlcení zdravotnického systému, který má jen omezené kapacity.



WHO: Musíme tvrdě a solidárně bojovat proti koronaviru

Podle šéfa WHO je nutné nakažené vyhledávat a izolovat a zároveň držet v karanténě osoby, s nimiž se infikovaní dostali do kontaktu. Generální ředitel Ghebreyesus proto opětovně vyzval všechny státy světa, aby proti šíření koronaviru tvrdě bojovaly.



WHO spouští kvůli koronaviru solidární program, do kterého budou moci lidé i organizace věnovat peníze. Solidární fond poté bude sloužit k financování preventivních a ochranných prostředků, jako jsou roušky, masky či rukavice, ale také k nákupu diagnostických sad nebo ke sponzorování vývoje vakcíny.

„To, zda nad nemocí zvítězíme, závisí na každém z nás, na každém jednotlivci,“ uzavřel svůj proslov generální ředitel Světové zdravotnické organizace. „Hrdinstím je i to, když někdo zůstává doma a dobře si myje ruce.“ (Vytiskněte si návod WHO na mytí rukou)