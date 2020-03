Obchodníci sčítají první ztráty, krizový štáb domlouvá výjimky

„Noční rozhodnutí o zavření maloobchodu respektujeme. Zdraví zákazníků i zaměstnanců je pro nás na prvním místě. Zaměstnanci zůstali doma. Dopad očekáváme v řádu desítek milionů. Online obchod zůstává v provozu,“ řekl například Michal Mička, šéf C2H, mateřské společnosti značek Pietro Filipi a Kara.

Obchody s oděvy či obuví patří mezi ty, které jsou zasaženy nejvíce. U dalších oborů - na tiskové konferenci vlády byly často zmiňované například stavebniny - se ministři se zástupci odborných svazů zřejmě doberou výjimek, móda mezi ně ale nejspíš patřit nebude. Obchodníci z tohoto segmentu proto měli sobotní ráno obzvlášť hektické.

„Dejte nám čas, abychom se seznámili s podrobnostmi, určitě připravíme stanovisko. Právě řešíme urgentní věci se zaměstnanci a v rámci našeho provozu,“ sdělil v sobotu dopoledne ředitel řetězce s obuví CCC Roman Puchala.

Zákaz vylidnil i Pařížskou ulici v centu Prahy, kde se koncentrují ty nejluxusnější obchody. „Ze dne na den máme nulový cash flow, desítky zaměstnanců, nájmy a další výdaje, desítky milionů korun ve zboží. Čekáme, s čím přijde vláda. Daně máme zaplatit do konce června, ale stejně už jsme je zálohami zaplatili,“ říká Lenka Vejvalková, jejíž Literix Group má v Pařížské čtyři butiky s luxusní módou.

Bez výjimek budou zavřené i kosmetické a kadeřnické salony, ty po zasedání vlády jako příklad uvedl premiér Andrej Babiš.

„Když to bude jen 14 dní, finančně mě to tak nezasáhne. Kdyby to bylo třeba měsíc, musím platit sociální, zdravotní a nájem, a to už by bylo horší,“ říká Magdalena Kunešová, kadeřnice z Prahy, která pracuje na živnostenský list. Na svém pracovním Facebooku oznámila klientům, že bude mít zavřeno a teď bude obvolávat klienty a rušit všechny termíny.

„Vzhledem k tomu, co se děje v Itálii a dalších státech Evropy, jsem s takovým opatřením počítal, ale nečekal jsem, že to přijde tak brzy a ze dne na den. Musím kontaktovat všechny objednané klientky a dát je na čekací listinu. Až se situace uklidní, dostanou přednostní termíny,“ dodal Vojtěch Rytíř, majitel kadeřnického studia Refresh.

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka mělo náhlé uzavření obchodů hlavní cíl: zabránit víkendovému shlukování lidí v obchodních centrech, které by mohlo přispět k rychlejšímu šíření koronaviru. Proto byl zákaz až na několik výjimek plošný. Víkend, kdy má řada prodejen zavřeno, chce ministr se zástupci oborových organizací a svazů využít k lepší definici a hledání dalších výjimek.

„Budeme upřesňovat profese a provozy, kterých se zákaz bude týkat, máme na to čas v řádu desítek hodin. Máme krizový štáb, jehož součástí jsou specialisté z Hospodářské komory, Asociace malých a středních podnikatelů, Svazu obchodu, Svazu průmyslu a dopravy. Vzniká call centrum, kde budeme zodpovídat dotazy jak podnikatelů, tak spotřebitelů,“ řekl Havlíček.

Posiluje rozvoz jídla

Se zavřenými restauracemi zůstává jedinou možností, jak si dopřát pokrm od profesionálního kuchaře, rozvoz jídla nebo prodej přes výdejní okénko.

„S našimi partnery z řad restaurací pracujeme na tom, abychom i nadále zajistili potřebnou dostupnost našich služeb a zároveň tím podporujeme i jejich provoz, který by nyní jinak v naprosté většině případů musel být minimálně na deset dní přerušen. Samozřejmě pro všechny naše partnery platí veškerá přísná hygienická a bezpečnostní opatření jako doposud,“ sdělil výkonný ředitel Dáme jídlo Filip Fingl.

Na posilování rozvážky jídel se připravuje i společnost Storyous, která restauracím dodává pokladní systémy.

„Co nejdříve bude k dispozici rozšíření pokladního systému pro objednávky jídla s sebou, aby tuto možnost mohly využívat i restaurace, které ji zatím nenabízely. Pracujeme také na zrychlené integraci s Wolt a Uber Eats, aby si lidé mohli v co nejvyšší míře objednávat z restaurací online, zaplatit kartou z domova a jídlo si v restauraci jenom vyzvednout, nebo nechat dovézt kurýrem. Už teď evidujeme velký zájem o systém objednání jídla s sebou ze strany restaurací a celý náš tým pracuje bez přestávky, aby všechny nové služby byly přístupné co nejdříve,“ říká šéf Storyous Igor Třeslín

Ministr vnitra Jan Hamáček na druhou stranu apeloval na ty, kdo kvůli bezpečnosti skončili v karanténě, aby hotová jídla neobjednávali a zbytečně neohrožovali kurýry, kteří je rozváží.



Banky zůstávají otevřené

Pobočky bank v obchodních centrech mohou být - na rozdíl od Slovenska, kde musely omezit provozní dobu - otevřeny.

Už v pátek v bankách zaznamenali první žádost o odklad splátek u hypoték. „Zatím jde o jednotky klientů se zájmem o odklad splátek u hypoték. Budeme postupovat podle společného postupu České bankovní asociace. Přesný postup, jak zažádat, budou banky upřesňovat v příštím týdnu,“ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Podle informací MF DNES je třeba například vyřešit, aby lidé, kteří si o odklad kvůli koronaviru požádají, nebyli zaneseni do bankovních registrů s negativním záznamem. To se totiž v běžné situaci děje při žádosti o odklad automaticky a pochopitelně to zhoršuje bonitu klienta do budoucna.

Na banky se podle obracejí také živnostníci. Většinou se spíše ptají, jak se banky zachovají a jak oni sami mají postupovat.