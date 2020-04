Česko čekají dva klidné koronavirové týdny. Co bude dál, je otázkou

Pokud se nestane něco zcela nečekaného, v České republice by mělo do konce dubna přibývat případů koronaviru zhruba stejným tempem jako dosud. Na konci měsíce by tak v zemi mělo být celkem (včetně tedy už vyléčených) zhruba devět až jedenáct tisíc lidí, u kterých byla nákaza prokázána.



Předpovídá to alespoň poslední aktualizace modelu, který pro ministerstvo zdravotnictví připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) spolu s kolegy z akademických pracovišť. Na tiskové konferenci 15. dubna ho pak prezentoval ředitel ÚZIS Ladislav Dušek (více v článku, který doprovázel přenos).



Predikce celkového počtu nakažených ke 30. dubnu 2020. Pokud se nestane něco zcela mimořádného, model odhaduje, že Česká republika měla mít celkem zhruba 9 až 11 tisíc nakažených se středního hodnotou téměř 10 tisíc (krajní hodnoty jsou označeny přerušovanou čárou, střední hodnota plnou). Vývoj posledních několika dní je dokonce ještě o něco pozitivnější, než uvádí střední hodnota modelu (viz slabé žluté tečky na grafu), ale také nemusí. Připomínáme, že počet provedených testů o Velikonocích byl poměrně nízký, lepší je tedy na údaje z těchto dní příliš nespoléhat, mohou být zkreslené.

Na rozdíl od předchozích dvou konferencí se stejnými účastníky se příliš nehovořilo o testování. Což je možná dáno i tím, že od předchozího brífinku z 8. dubna tady nedošlo k žádnému výraznému posunu. Počet testů sice mírně stoupal, ale pak se o Velikonocích výrazně znovu propadl, z rekordních hodnot kolem osmi tisíc testů denně na hodnoty kolem tří tisíc.



Začneme u počtu za den provedených testů (graf nahoře) a za den zachycených případů do poloviny dubna 2020. Připomínáme, že podle vlády je cíl dostat se na úroveň zhruba 20 tisíc testů denně. K tomu má Česká republika zatím daleko.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha šlo alespoň do určité míry o důsledek sníženého zájmu o testování, nehrozí ani výpadek kapacit, ani nedostatek materiálu pro testování. Pravdou je, že v pondělí 14. dubna se počet testů znovu zvýšil nad hranici šesti tisíc denně, uvidíme, jak se bude vyvíjet dále.



Jak vidno ze stejného grafu, počty pozitivně testovaných v posledních dnech rozhodně nestoupají, spíše naopak. Podle modelu to odpovídá tomu, že virus se sice v populaci šíří, ale pouze stejně rychle, jako se lidé uzdravují. Jeho index nakažlivosti neboli reprodukční číslo, tedy hodnota označovaná jako R, se pohybuje kolem jedné. Podle výsledku prezentovaných Duškem někde v rozmezí zhruba 0,95 až 1,05. Každý nakažených tak v podmínkách omezeného pohybu nakazí pouze jednoho dalšího člověka.



Proti minulému týdnu se tedy reprodukční číslo prakticky nezměnilo – přičemž změnit se samozřejmě může. Například v Hongkongu se nyní hodnota R pohybuje zhruba mezi 0,3 a 0,9 se střední hodnotou kolem 0,5.



Podle Ladislava Duška by mohlo být R i v ČR nižší, pokud by se započítal i velikonoční víkend. Jak jsme však již říkali, počet testů během něj výrazně poklesl (až na úroveň zhruba tří tisíc testů za den), a tak nebyly tyto údaje do výsledků raději zahrnuty. Následující dny ho případně potvrdí.

Všimněte si, že model počítá zhruba s 10 procenty „bezpříznakových přenašečů“ (subklinických případů). Tvůrci modelu jsou si podle Duškových slov stále více jisti tím, že tato hodnota odpovídá skutečnosti a 90 procent pacientů má nějaké, byť někdy opravdu jen lehké (rýma, pokašlávání) příznaky.



Dál do neznáma

Na tiskové konferenci dostal Ladislav Dušek otázku, zda bude prezentovat modely dlouhodobého vývoje, o kterých již v minulosti výhledově hovořil. Tým však podle něj není v tuto chvíli schopen věrohodné předpovědi nabídnout. „Máme sedm variant,“ řekl ředitel ÚZIS s tím, že zatím nemají dost údajů, aby rozhodli, kterým z nich „mohou věřit“.

Zmínil konkrétně pouze nejasnosti kolem toho, jak velká část populace se s virem již setkala (tj. promoření či procento lidí, jejichž imunitní problém se s virem setkal a měl by se mu lépe bránit). Připomněl, že pro plánování následků je také velmi důležité vědět míru promoření v jednotlivých věkových skupinách.



Jasné je, že virus se bude snadno šířit, pokud se proti němu velká část obyvatel nedokáže bránit – ať už díky přirozené imunitě, nebo vakcíně. Virus se tak bude „zastavovat“ o odolné jedince a jeho šíření se minimálně zpomalí na přijatelnou úroveň, tedy takovou, aby se zdravotnictví nepřetěžovalo. Ladislav Dušek zmínil míru imunizace kolem 60 procent, objevují se i odhady o něco málo nižší či vyšší, ale rozptyl není veliký.



Scénáře se pohybují tedy podle Duška mezi dvěma extrémy, které si dokáže představit v podstatě každý. Na jednom konci leží možnost, že plošná opatření vstoupila v platnost ještě před tím, než se tu nemoc vůbec začala ve větším měřítku šířit. Téměř všichni nakažení tedy byli odhaleni a tvoří jen zlomek z celkového množství obyvatel (předpokládaných 10 tisíc ke konci dubna je zhruba 0,1 procenta obyvatel ČR). Virus před sebou má ještě v podstatně zcela „naivní“ populaci, ve které se mu nikdo nedokáže bránit. „To znamená, že bychom měli ještě všechno před sebou,“ řekl Ladislav Dušek.

Predikce celkového počtu nakažených ke 30. dubnu 2020 s vyznačeným počtem nezachycených infikovaných. Pokud to tak je, z virem se setkal jen zlomek ze všech Čechů a jako skupina bychom představovali pro SARS-CoV-2 stále extrémně snadný cíl.

Druhý extrém by byl, že s virem se setkala významná část populace. Dušek zmínil výslovně 30 procent. Při takové úrovni imunizace mezi Čechy by bylo možné alespoň do jisté míry spoléhat na stádní imunitu a výrazně omezit stávající opatření.



„Já nevěřím ani na jeden z těchto extrémů,“ zdůraznil. Mezi oběma extrémy leží oblast, do které se ředitel ÚZIS zatím nepustil, ale Česká republika se tam v příštích týdnech a měsících vydá. V tuto chvíli by bylo do jisté míry přesvědčivé, pokud by testování mezi Čechy odhalilo vyšší počet míry nákazy. Nejen zatím dobré výsledky modelu, které tým na ÚZIS a jejich kolegové z dalších pracovišť sestavují, ale i některé další skutečnosti nasvědčují tomu, že pravda by mohla být spíš blíže modelu s poměrně nízkým počtem nakažených. To by v praxi znamenalo, že nějaká opatření by byla nutná ještě poměrně dlouhou dobu, s velkou pravděpodobností až do roku příštího.