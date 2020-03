Virus bude všude, má cenu se chránit? Vyzkoušejte si, proč to má smysl

Na konci ledna nebylo jasné, zda se nový koronavirus SARS-CoV-2 začne šířit i mimo Čínu. Veškeré snahy tehdy oficiálně směřovaly k zastavení viru, jako se to v roce 2003 povedlo s virem SARS. Jenže o šest týdnů později je už evidentní, že nákaza zastavit nepůjde. Nový koronavirus už dávno není jen čínskou záležitostí. Původní naděje, že se virus podaří zcela izolovat a vymýtit, už nevypadá realisticky.

„Proč tedy dělat nějaké velké manévry?“ ozývají se hlasy nejen na sociálních sítích. „Vždyť je jedno, jestli se nakazím zítra nebo za měsíc.“ Zvláště mladší a zdraví lidé, u kterých bývá průběh onemocnění COVID-19 mírný, mohou mít pocit, že se jich opatření, karantény a mytí rukou netýká.



Pokusili jsme se tento omyl názorně demonstrovat v následujícím interaktivním grafu. Sami si v naší vizualizaci můžete vyzkoušet, že záleží na tom, na jakou dobu se stejný počet nakažených lidí rozloží. Připomínáme, že nejde o predikci ani o simulaci, ale o názornou vizuální ilustraci.



Šíření viru v populaci – ilustrace Nakažlivost A : 2 nakažených/nemocného Nakažlivost B : 2 nakažených/nemocného Populace: 100000 Lůžková kapacita nemocnic: 500 Přiblížit na počet lůžek více nastavení Upozornění: toto není simulace ani predikce nákazy. Slouží výhradně pro ilustraci.

V interaktivním grafu můžete nastavit dva scénáře nakažlivosti, velikost populace zasažené virem a také maximální kapacitu lůžek v nemocnicích. Cílem vizualizace není věrná simulace nového koronaviru, ale znázornění toho, jak záleží na průběhu šíření nemoci vzhledem ke kapacitám systému. Počítáme s tím, že přibližně pětina nakažených má těžký průběh (zdroj, zdroj) a potřebuje alespoň na několik dní do nemocnice.



Jak neochromit zdravotní systém? Pomáhá izolace a testování

Představte si dva scénáře šíření viru:

ve scénáři A necháme virus šířit „běžným způsobem“, tedy každý nemocný člověk dále nakazí přibližně dva lidi

necháme virus šířit „běžným způsobem“, tedy každý nemocný člověk dále ve scénáři B se pomocí různých opatření podaří zpomalit šíření viru, a tím rozložit průběh v čase



Při rychlém šíření nákazy není pro všechny nemocné dost lůžek. Pokud se šíření podaří zpomalit, nakazí se stejné množství lidí, ale počet hospitalizovaných nepřesáhne počet lůžek.

Je možné, že virus postupně nakazí velké množství lidí v české a obecně ve světové populaci. I tak ale záleží na tom, jak rychle se bude šířit. A proto má smysl podnikat kroky ke zpomalení nákazy.



Index nakažlivosti viru není dán čistě biologickými faktory, výrazně ho mohou ovlivnit různá opatření na úrovni celospolečenské i individuální. U virus SARS-CoV-2 se obecně uvádí index nakažlivosti mezi 1,5 a 2,5. Během první fáze epidemie na výletní lodi Diamond Princess epidemiologické studie odhadují index nakažlivosti na zhruba 2,06 až 2,52 (střední hodnota 2,28).



Ale ve studii 391 pacientů s prokázanou nákazou v čínském městě Šen-čen, o které jsme psali na začátku týdne, lékaři zaznamenali pouze 98 případů přenosu na další lidi. Index nakažlivosti R0 v rámci této skupiny činil pouze 0,4. Jeden pacient nakazil tedy pouze 0,4 dalšího člověka.

V praktických podmínkách to znamená, že šíření epidemie se v podstatě zastavilo. Ovšem sami autoři uznávají, že nejspíš nezachytili všechny případy přenosu a celkový počet nakažených byl vyšší.

Například proto, že je nemožné spolehlivě vystopovat všechny, se kterými se nemocný dostal do kontaktu, či proto, že testy na přítomnost viru v těle pacienta nejsou stoprocentně spolehlivé.

Zpomalení šíření – jakkoli obtížné může být – je nyní prioritou nejenom českého ministerstva zdravotnictví. Při exponenciálním růstu počtu nakažených by totiž mohla již v řádu týdnů v nemocnicích chybět lůžka pro vážně nemocné pacienty. V českých zdravotnických zařízeních je k dispozici odhadem méně než 78 tisíc lůžek.

Nový koronavirus ostatně není jediná věc, která zdravotnictví zatěžuje. Sekundární obětí by se tak mohli stát lidé, kteří kvůli zahlcenému zdravotnictví zemřeli na něco, co by jinak rychlá pomoc lékařů dokázala vyřešit. Takže i když vás – coby například mladého člověka – nákaza koronavirem neděsí, pořád vás může ohrozit.



Je to neintuitivní, pokud se na to díváme z pohledu jednotlivce. Ale starost o zdraví nikdy nebyla individuální disciplína. Nová nákaza to dokládá hned dvakrát: globálnímu šíření se prakticky nedá zabránit, a individuální kroky nemohou fungovat bez spolupráce ostatních.