Transatlantická pohroma. Podívejte se na vývoj koronaviru v grafech

Shrnout celosvětovou situaci kolem koronaviru je poměrně jednoduché: počet případů roste exponenciálně a v nejbližších dnech se dá očekávat další zhoršení situace v mnoha částech světa.



Údaje pochází z evropského střediska pro nakažlivé nemoci ECDC, které je sbírá od národních agentur z celého světa. ECDC (ani WHO) bohužel nemají k dispozici celkové statistiky o počtu provedených testů, což je klíčový údaj pro posouzení situace. Pokusíme se v textu situaci v konkrétních zemích přiblížit na základě dostupných informací, přesná data ovšem nahradit zcela nedokážeme. Výsledky jsou zobrazeny s pomocí našeho interaktivního nástroje (článek je v sekci Premium).



Celkový počet lidí, u nichž byla potvrzena nákaza virem SARS-CoV-2 k 24. březnu. Celkový počet nových případů s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2 za den na celém světě k 24. březnu. Celkový počet úmrtí na nemoc COVID-2 za den na celém světě k 24. březnu. Ten den zemřelo na nemoc podle dostupných údajů 1764 lidí.

Krátce se pojďme podívat na situaci v zemích, které v minulosti byly ohnisky nákazy, jsou jimi nyní a v jednom případě se jím nejspíše v příštích dnech stanou.



1. Itálie

Začněme v Itálii, která se v posledních dvou týdnech stala nejpostiženější zemí světa, alespoň co se počtu mrtvých týče. Také celkový počet případů v zemi stoupá stále velmi rychle, v posledních dnech zhruba o 6 000 denně. Trend se však zřejmě začíná lámat, nových případů nepřibývá v posledních dvou dnech tak rychle jako v předchozích.



Kumulativní počet potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 v Itálii od 19. února Počet nových prokázaných případů infekce virem SARS-CoV-2 za den v Itálli od konce února 2020 do 24. března 2020.

Malou, ale snad trvalou změnu trendu lépe než běžný lineární graf prozradí graf logaritmický. Na něm se exponenciální růst počtu případů s COVID-19 jeví nikoliv jako do nebe spěchající křivka, ale jako rovná čára. V Itálii se křivka začíná otáčet směrem dolů.



Kumulativní počet potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 v Itálii od 19. února na logaritmické škále. Trend se viditelně ohýbá, byť metodika testování se podle dostupných informací v Itálii v posledních dnech nezměnila, stále se testují především ohrožení lidé při hospitalizaci.

Itálii sice nedostihla Čínu v počtu celkových případů, již na sklonku minulého týdne se ovšem stala zemí s nejvyšším počtem úmrtí souvisejícím s COVID-19. Stále se nedaří snižovat smrtnost, tedy poměr počtu nakažených a počtu pacientů, kteří na nemoc zemřeli, počítaný pouze z počtu uzavřených případů. Podle italských úřadů činila ke 24. březnu u potvrzených případů 8,8 procenta (viz toto PDF).



Denní počet zemřelých na nemoc Covid-19 v Itálii (modře) a v Číně (zeleně) od 19. února

Vysoká hodnota bude mít nepochybně více příčin, zcela zásadní ovšem je průběh testování v Itálii. Země sice provedla podle dostupných a ne zcela aktuálních údajů ke 20. březnu více 200 tisíc testů, testování ovšem stále probíhá téměř výhradně u lidí, kteří vyhledali lékařskou pomoc a měli příznaky nemoci.



Testování se tedy zúžilo pouze na nejrizikovější skupiny a počet odhalených případů nepochybně není ukazatelem skutečného počtu nakažených. Mladší lidé s lehčími či žádnými příznaky testováni nejsou, prioritu mají ohroženější. Více než 36 procent potvrzených případů (viz toto PDF) tvoří lidé nad 70 let, a to je patrně i jeden z důvodů, proč je smrtnost v Itálii tak vysoká.



Ve vzácném případě, kdy se testování provádělo plošně, například ve městečku Vo (zde bylo testováno všech 3 341 obyvatel), byla smrtnost jedno procento. Stopy přítomnosti viru v sobě měli tři procenta obyvatel, z nichž více než polovina neměla vůbec žádné příznaky. Výsledek je podobný jako v případě analýz cestujících lodi Diamond Princess, kde většina pasažérů s virem v těle byla na pohled zdravá. Vysoké údaje o smrtnosti v Itálii tedy s největší pravděpodobností nejsou odrazem skutečného nebezpečí viru.



2. Španělsko

Španělsko je poněkud zjednodušeně řečeno ve stejném bodě jako Itálie zhruba před týdnem. Podle aktuálních údajů španělských úřadů země předstihla v počtu úmrtí Čínu (graf aktualizujeme, až budou údaje dostupné v otevřeném formátu).



Srovnání celkového počtu případů v Itálii (modře) a Španělsku (zeleně) Srovnání celkového počtu úmrtí za den v Itálii (modře) a Španělsku (zeleně)

Země přijala podobná opatření jako Itálie. Od 14. března platí stav nouze, lidé oficiálně mohou ven pouze na nákupy, ze zdravotních důvodů a při venčení psů. Počty mrtvých se ovšem budou zvyšovat s jistým zpožděním. To je obecný jev, v případě COVID-19 se většině pacientů přitíží v druhém týdnu nemoci.



Srovnání počtu úmrtí na COVID-19 za den v Itálii (modře) a Španělsku (zeleně) Srovnání počtu úmrtí na COVID-19 za den v Itálii (modře) a Španělsku (zeleně) na logaritmické škále. V Itálii se křivka ohýbá, Španělský trend je stále vzestupný, země je za Itálií nejméně o týden „zpožděná“.

3. USA

Další zemí, kde se křivka rozhodně neohýbá, jsou v tuto chvíli Spojené státy americké.



Počet potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 v USA k 24. březnu Celkový počet zemřelých na nemoc COVID-19 v USA k 24. březnu na logaritmické škále. Růst je znovu exponenciální.

Důležitou příčinou současné „exploze“ případů je velmi pomalý rozjezd testování přítomnost viru v USA. Situace se ovšem velmi rychle mění. Testování se začalo rozhýbávat až v druhé polovině března, ale nabírá velmi rychlý spád. Podle údajů na serveru COVID Tracking Project, který sbírá dostupné údaje o provedených testech i na státní úrovni, se 12. března v celém USA udělalo zhruba 2 300 testů. V posledních dnech je to přes 60 tisíc testů, celkem už téměř 370 tisíc. (V ČR bylo do 24. března provedeno celkem 22 600 testů.)



Rychlý nárůst potvrzených případů v zemi není překvapivý a v nejbližších dnech bude nepochybně pokračovat. Podle odhadů na základě drobných změn v genetické informaci viru se SARS-CoV-2 na americké půdě šíří zhruba od poloviny ledna. Kolik lidí se virem nakazilo těžko odhadovat, podle odhadů to nejspíše budou v tuto chvíli stovky tisíc.



Počty potvrzených případů za den v USA (zeleně) a Itálii (modře). Rozběh testování potvrdil, že v USA je virus široce rozšířený a vývoj příštích dní a týdnů se bude podle toho odvíjet.

Lékaři si díky rozjezdu testování pouze potvrzují, co tušili. Počty testů však nestačí na testování velké části populace, stále se vybírají především k testování především ti nejohroženější. I většina „drive-through“ testovacích stanic funguje údajně pouze na objednání.



Velmi rychle budou patrně stoupat počty mrtvých. Vzhledem k rozloze země bude křivka poněkud „širší“ než u jiných zemí. Epidemie bude trvat déle, ale vrchol nebude „ostrý“ jako v menších zemích. V tuto chvíli je 60 procent případů ve státě New York, kde se úmrtí za den během dalších dní téměř určitě dostane poprvé přes dvě.



Celkový počet zemřelých na nemoc COVID-19 v USA k 24. březnu Celkový počet potvrzených případů v USA na logaritmické škále. Trend je v podstatě linerání, což znamená, že v absolutních číslech je růst exponenciální.

V každém případě se zdá velmi pravděpodobné, ba prakticky nevyhnutelné, že situace v některých oblastech USA bude stejně vážná jako v Itálii či Španělsku.



Srovnání počtu úmrtí za den mezi Čínou (fialově) , Itálii (modře) a USA (zeleně) k 24.3.

4. Čína

V zemi prvních případů SARS-CoV-2 v tuto chvíli prakticky nepřibývají nové případy domácího původu. Epidemie může samozřejmě znovu propuknout, nejspíše na jiném místě než původním. V provincii Chu-pej je v tuto chvíli pravděpodobně nejvyšší podíl lidí, kteří nemoc prodělali. Tamní obyvatele chrání stádní imunita nejspíše výrazně lépe než zbytek světa.



Srovnání celkového počtu případů v Číně (fialově) , Itálii (modře) a Španělsku (zeleně) k 24.3. Upozorňujeme, že údaje nějsou zcela srovnatelné, protože testování probíhalo v Číně jinak, v některých případech ve Wu-chanu dům od domu, což se v Evropě prakticky neděje. Na druhou stranu, Čína do svých statistik nezahrnula lidi bez příznaků, i když měli pozitivní první test na přítomnost viru v těle.

Ve statistikách chybí zřejmě řada lidí, kteří nákazu prodělali. Čínská kritéria pro definici potvrzeného případu jsou omezená jen na lidi, u kterých se projeví symptomy. Pokud tedy test odhalí u jedince přítomnost viru, ale nemá symptomy, není zařazen do statistik.



Podle listu South China Morning Post by v opačném případě, tedy pokud by asymptomatičtí lidé byli ve statistikách, byl počet případů v Číně možná až o polovinu vyšší. Ke konci února by v takovém případě bylo cca 120 tisíc případů místo více než 80 tisíc, tvrdí list s odvoláním na neveřejné dokumenty čínské vlády. Jak jsme viděli na příkladu z italského městečka Ovo, bezpříznakových případů je obecně řečeno poměrně hodně.



5. Korea

Jižní Korea se velmi často pokládá za příklad toho, jak epidemii zvládnout bez plošných opatření s velkým dopadem. Zemi se povedlo křivku otočit podobně jako v Číně, ba dokonce díky včasnému varování rychleji. Virus ovšem v Koreji stále je, denně jsou zachyceny desítky případů.



Denní počet potvrzených případů lidí s potvrzenou přítomností viru v těle v Jižní Koreji od 1. února. Maximum se přiblížilo tisícovce, v posledních dnech se objevuje necelá stovka případů denně.

Jádrem korejské odpovědi je masové testování a rychlá reakce. Jak připomínáme, Korea je v množství testů na světové špičce. Na počet obyvatel ji předbíhají pouze některé malé státy jako Bahrajn.



Srovnání počtu provedených testů na COVID-19 v přepočtu na milion obyvatel v Jižní Koreji a České republikce k 20. březnu 2020.

Náš interaktivní nástroj, ze kterého většina grafů pochází, najdete v tomto článku (nově je rozšířen i o přepočty na počet obyvatel). Údaje si také můžete v poněkud jiné formě projít přímo na stránkách ECDC, odkud je čerpáme.



Podívat se můžete i na jiné stránky, které se pokouší údaje o postupující pandemii vizualizovat či alespoň zpřehlednit. Samozřejmě jsou téměř výhradně anglicky. Doporučit můžeme sekci o koronaviru na webu Our World in Data, nebo známou stránku Johns Hopkins University.