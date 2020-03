Příběh testovaného: Více než týden čekám na výsledek, zda mám koronavirus

Vyjádření Thomayerovy nemocnice

“Naši zdravotníci v odběrovém stanu dělají všechno pro to, aby samotné vyšetření bylo pro lidi komfortní a rychlé. Denně vyšetříme 150 až 250 lidí v odběrovém stanu i v rámci infekčního oddělení. Testy, které v Thomayerově nemocnici provedeme, posíláme do Státního zdravotního úřadu (SZÚ). Ten vzorky vyhodnocuje a výsledky nám posílá zpět. My potom testované kontaktujeme. SZÚ je však bohužel zahlcen a k nám se výsledky dostanou až za pět nebo více pracovních dnů od provedení testu. O tom, že by došlo ke ztrátě vzorků, žádné informace nemáme. Naši zdravotníci vše pečlivě evidují a posléze zasílají do SZÚ. Děláme, co můžeme, ale je to teď bohužel tak, jak to je,” uvedl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.