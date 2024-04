Jiří Horák obnovil ČSSD a dovedl ji do parlamentu. Se Zemanem si nerozuměl

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Jiří Horák byl významnou osobností historie Československé sociální demokracie po druhé světové válce a na dva roky se stal i prvním předsedou ČSSD po listopadu 1989. V roce 2000 byl prezidentem Václavem Havlem oceněn Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

Horákovu volbu do čela ČSSD po pádu socialistického režimu poznamenaly spory v exilové sociální demokracii, která se s Horákovou skupinou v roce 1983 rozešla a která podporovala bývalého disidenta Rudolfa Battěka. Oba politici se lišili v představě o budoucnosti strany. Zatímco Horák připravoval samostatnou volební strategii, Battěk chtěl ČSSD v prvních svobodných volbách začlenit do struktury tehdy dominantního Občanského fóra.

Spory s exilem i se Zemanem

Nakonec zvítězila Horákova linie, ale ve volbách v červnu 1990 ČSSD propadla a zůstala mimo parlament. Rozkol mezi exilem a Horákem se dále prohluboval a vyvrcholil v roce 1991, kdy exilová sociální demokracie přerušila kontakty se svou následovnicí.

V červnu 1992 se ještě pod Horákovým vedením stala ČSSD parlamentní stranou, její reálný politický vliv byl však minimální. Horákova vstřícná politika k vládní pravicové koalici nezískala větší ohlas veřejnosti, a navíc oslabila i jeho pozici ve straně.

Ze soupeření různých názorových proudů v ČSSD vyšla na sjezdu v roce 1993 nakonec vítězně skupina okolo radikálně opozičního Miloše Zemana. Pod jeho vedením se pak ČSSD postupně stala nejsilnější stranou v ČR.

Horák se v roce 1993 vrátil do USA, neboť se v ČR cítil politicky diskriminován. Za diskriminaci tehdy označil skutečnost, že majitel domu v Praze zamítl kvůli politické orientaci svému nájemníkovi, aby si s Horákem vyměnil byt.

Ani po návratu do USA se nepřestal o dění v sociální demokracii zajímat a ve svých komentářích zaujímal spíše kritický vztah k politickému stylu svého nástupce Zemana. V roce 1996 dokonce Ústřední výkonný výbor ČSSD přijal usnesení, ve kterém nepřímo vyzval Horáka k vystoupení z ČSSD, neboť „poškodil sociální demokracii“.

Život plný kotrmelců

Jiří Horák se narodil 24. dubna 1924 v Hradci Králové. Po roce 1945 studoval na Vysoké škole obchodní v Praze a byl funkcionářem sociálně demokratické mládeže. Po komunistickém převratu v únoru 1948 emigroval do Německé spolkové republiky a v roce 1951 odešel do USA. Tam vystudoval politologii na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a poté přednášel politologii a státní právo a v roce 1967 se stal profesorem.

Během své emigrace se nepřestal angažovat v exilovém sociálně demokratickém hnutí, v letech 1961 až 1971 předsedal výkonnému výboru Rady svobodného Československa, střechové organizaci československého exilu, a byl také členem předsednictva exilové sociální demokracie.

Po návratu do Československa v roce 1989 stanul v čele obnovené ČSSD a od června do prosince 1992 byl členem Federálního shromáždění. V dubnu 1993 se vrátil do USA. Zemřel 25. července 2003 ve svém sídle v Englewoodu na Floridě v USA.