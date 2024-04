POZOR VLAK: Slavíme půl století pražského metra, vznikla k tomu unikátní hra

POZOR VLAK Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejprve se projedete vlakem složeným z legendárních motorových vozů M152.0 a přívěsných vozů do depa pražského metra Kačerov, kde přestoupíte do historické třívozové sovětské soupravy Ečs. „Ta vás sveze po první zprovozněném úseku trasy C do Holešovic a zpět,“ říká autor magazínu POZOR VLAK Jiří Dlabaja.

Velmi atraktivní speciální jízdu uspořádali pro fanoušky na začátku března Dopravní podnik hlavního města Prahy a společnost KŽC. Veřejnost se tak po letech dostala mohla projet po běžně nepřístupné vlečce z železniční stanice Praha-Krč do depa Kačerov. I jízda historickou soupravou byla zajímavá už jenom tím, že se cestující mohli dívat na stanoviště strojvedoucího. Navíc tunely byly osvětlené, takže cestující viděli všechna možná zákoutí.

I druhá reportáž se věnuje pražskému metru, byť virtuálnímu. Grafik Dominik Vojta vám představí svoji počítačovou hru Back in Service, která se odehrává na trase A. „Až diváci ukázky ze hry uvidí, nebudou snad ani dýchat, jak je realistická. Dominik si neuvěřitelně vyhrál s ovládáním, detaily a především grafikou. Nechtěl jsem uvěřit tomu, že něco podobného vytvořil jeden člověk doma v obýváku,“ říká Jiří Dlabaja.

Hra je zasazena do druhé poloviny 70. let minulého století s tím, že historická souprava Ečs jezdí zatím mezi třemi stanicemi linky A. Aby hru Dominik Vojta co nejrychleji dokončil, spustil na Startovači sbírku, kde chtěl do 7. května vybrat 74 000 Kč. K dnešnímu dni ale už vybral přes půl milionu korun, což znamená, že do roka a do dne se hra s předběžným přístupem o třech stanicích promění v plně funkční linku A s řadou překvapení.

Z natáčení 134. dílu magazínu POZOR VLAK, počítačová hra Back In Service z prostředí pražského metra

Ani ve 134. vydání magazínu POZOR VLAK nechybějí pravidelné rubriky. V Legendách se autoři zaměřili na elektrické lokomotivy řady 372 s přezdívkou Bastardi a v Úžasných návratech uvidíte film z roku 1970 s historickou motorovou drezínou v hlavní roli, Jízda drobného vozidla na trať a z trati .