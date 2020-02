Koronavirem se mohou nakazit dvě třetiny lidstva, tvrdí přední epidemiolog

14:21 , aktualizováno 14:21

Čínský koronavirus by mohl zasáhnout až dvě třetiny světové populace, pokud nebude patřičně kontrolován. Uvedl to přední hongkongský epidemiolog Gabriel Leung. Experti se obávají, že virus by mohl zmutovat do ještě horší podoby. Kvůli koronaviru svolala Světová zdravotnické organizace (WHO) speciální dvoudenní schůzku.