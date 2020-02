Dluží ti omluvu. Smrt lékaře, jenž varoval před koronavirem, naštvala Číňany

„Nezapomeňte na to, jak se teď cítíte. Nezapomeňte tenhle pocit hněvu. Nesmíme dovolit, aby se něco podobného stalo znovu. (...) Jestli vás rozčiluje to, co vidíte, povstaňte. Mladí lidé, síla změny je ve vašich rukou,“ píší bojovní Číňané na sociálních sítích.

V nastalé epidemii nového typu koronaviru jimi otřásla smrt muže, který před ní varoval dlouho před tím, než nakonec vypukla. Čtyřiatřicetiletý oftalmolog Li Wen-liang si riziko uvědomil už loni v prosinci.

V uzavřené diskuzní skupině tehdy svým kolegům poslal zprávu, ve které je upozorňoval, že v jeho nemocnici ve Wu-chanu umístili do karantény sedm lidí nakažených neznámým virem podobným tomu, který způsobil nemoc SARS. Lékařům radil, aby nosili ochranné oblečení a pomůcky.



O čtyři dny později ho navštívili policisté, obvinili ho z šíření falešných zpráv a rušení veřejného pořádku. Vyzvali ho, aby své „nelegální aktivity“ okamžitě ukončil. Podle listu The Guardian Wen-lianga také donutili podepsat prohlášení, v němž se k údajnému překročení zákona přiznal. Kromě něj si policie ze stejného důvodu odvedla sedm dalších lidí, jejich osud však není znám.

Mladý lékař se nakonec záhadným virem sám nakazil a v nemocnici bojoval o život. „Dluží ti omluvu, my ti dlužíme náš vděk. Držte se, doktore Li,“ napsal na sociální síť Weibo jeden z uživatelů. Wen-liang však svůj boj prohrál a v noci na pátek zemřel.

Podle médií by ženatý a měl jedno dítě, druhé má přijít na svět v červnu. Ve svém posledním příspěvku na svém blogu lékař napsal: „Výsledky testů dnes vyšly jako pozitivní. Všechno je jasné. Je to potvrzené.“

Právě jeho smrt vyvolala mezi Číňany nebývalý smutek a vztek na vládní úřady. Stanice BBC konstatuje, že si lze jen stěží vzpomenout na nějakou událost z posledních let, která by v Číně vyvolala takové emoce.

Mnozí z pisatelů kritizovali úřady, že podcenily agresivitu viru a zpočátku se snažily držet jeho šíření v tajnosti. V dalších příspěvcích zaznívaly stížnosti na nedostatečnou svobodu projevu v Číně.

Někteří uživatelé navíc vyzývali naštvané Číňany, aby vyšli do ulic. „Doufám, že jednoho dne budeme moci stát na ulici s fotkou Lia Wen-lianga,“ psalo se v jednom z příspěvků, které brzy zmizely. Státní cenzoři totiž podobně kritické příspěvky začali okamžitě mazat. Ze statisíců komentářů jich zbyla jen hrstka.

„Toto není smrt udavače, to je smrt hrdiny,“ zněl jeden z nich. „Dobří lidé nežijí dlouho, zatímco zlo přežívá tisíc let,“ napsal jiný truchlící a přidal emoji hořící svíčky. Fotografové také pořídili snímek z Pekingu, kde někdo do sněhu obrovskými písmeny vepsal „sbohem, Li Wen-liangu“.

Čínské vedení slíbilo, že okolnosti jeho úmrtí vyšetří. Kolem smrti Li Wen-lianga totiž panoval zmatek. Původní zprávu o lékařově úmrtí čínská média dementovala s tím, že je Li v kritickém stavu, ale živý. Později však potvrdila jeho smrt, která nastala v pátek ve 2:58 místního času (ve čtvrtek v 19:58 SEČ).



Bývalý novinář Johnny Lau, který se specializuje na Čínu, pro The Guardian popsal, že lékařova smrt se stala významným emocionálním momentem v zemi, která má svobodu projevu pod naprostou kontrolou.

„Máme tady lékaře se svědomím. Lidé v přední linii jsou obětováni, ale nikdo za to úředníky nežene k odpovědnosti. Je to příklad, jak zlo vítězí nad dobrem,“ říká s tím, že rychlé mazání komentářů vyžadujících svobodu slova ještě víc rozzlobilo naštvané občany.

Od konce loňského roku si virus v pevninské Číně vyžádal 31 161 nakažených a 636 mrtvých. Stovky dalších případů infekce byly zaznamenány mimo pevninskou Čínu, po jednom mrtvém ohlásily Hongkong a Filipíny.