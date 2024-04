Ukrajinci se snaží před bojem utéct do Rumunska, v řece mnozí najdou smrt

V Zakarpatí, na severním břehu Tisy leží městečko Velký Bočkov. „Rumunská strana se zdá být klamně blízko,“ říkají příslušníci Mukačevského pohraničního oddílu, kteří mají dohled nad oblastí na starost. Takřka denně zadrží někoho, kdo se snaží nelegálně uprchnout ze země.

Podle rumunských úřadů Tisu od vypuknutí ruské invaze překročilo na šest tisíc lidí. Ne všichni se ale ve zdraví dostali na druhou stranu. Podle portálu Ukrajinska pravda zahynulo od začátku války při pokusu překonat řeku nejméně dvaadvacet mužů. Podle úředníků se jich zřejmě utopilo více, ale jejich těla se nikdy nenašla.

Někteří doplatili na ledovou vodu, jiní na pokus přeplavat v noci. Pohraničníci už viděli lidi překonávat tok na nafukovacích člunech, matracích či vorech. S přechodem hranic pomáhají i pašeráci, kteří lidem slibují, že je za úplatu do Rumunska bezpečně dostanou.

Převaděči si berou peníze předem a mužům často tvrdí, že se domluvili s pohraniční stráží, aby je nechala projít. Když pak klienti dorazí na místo, pašeráci jim sdělí, že z dohody sešlo, a navrhnou, aby zkusili štěstí a Tisu překonali na chatrném člunu nebo jen v záchranné vestě.

„Mnozí do toho jdou. Říkají si, že je lepší riskovat než skončit ve vězení, zvláště když ví, že své peníze nedostanou zpět,“ líčí Ukrajinska pravda.

Převozníci si za své služby účtují v přepočtu od padesáti do dvou set tisíc korun, což dělá z převaděčství lukrativní byznys. Jen loni mukačevský oddíl zadržel členy 56 různých skupin zapojených do nelegálních přechodů hranic. Všem hrozí dva až pět let vězení.

Pohraničníci muže zachraňují z vody

„Na začátku invaze byly největším problémem na hranici drony, jež létaly mezi vesnicemi a převážely pašované zboží. Nyní, když se na hranicích zpřísnil dohled, se stalo výhodnějším pašovat lidi než zboží, a proto se k tomuto podnikání obrátili i bývalí pašeráci,“ řekl portálu Oleh Selezněv, šéf hraniční kontroly ve Velkém Bočkově.

Mužům, kteří obvykle prchají po obdržení povolání do zbraně, ve snaze dostat se za svými rodinami žijícími v emigraci nebo za lepším výdělkem, hrozí v případě zadržení pokuta, vězení či poslání na frontu. V zemi od ruského vpádu platí stanné právo, podle něhož z ní nesmí bez povolení vycestovat muži ve věku od osmnácti do šedesáti let.

Pohraničníkům se běžně stává, že musí utečence z vody zachraňovat. Začátkem dubna v noci spatřili u břehu mladíka, který skočil do vody. Rychle ho ale strhl proud a začal volat o pomoc. K jeho nalezení nasadili dron s termovizí, našli ho a vytáhli ven.

Poručík Vladyslav Tonkoštan nedávno zadržel na břehu muže, jenž se chystal přeplavat řeku v naději, že se shledá se svou ženou a dětmi, jež neviděl už dva roky. „Ty lidi nijak nesoudím. Ale pokud všichni muži odejdou, kdo bude bránit Ukrajinu?“ řekl listu The New York Times.

Rusko v posledních měsících převzalo na bojišti iniciativu, zatímco se Ukrajina potýkala s nedostatkem munice a čekala na schválení dalšího balíku pomoci z USA. Mobilizace dalších mužů je nyní zcela zásadní, Rusové na některých úsecích fronty převyšují počet Ukrajinců poměrem více než sedm ku jedné. Získat nové muže se ale ukázalo jako obzvláště obtížné.

Mnoho Ukrajinců, kteří se v prvních dnech bojů přihlásili jako dobrovolníci, od té doby válčí nepřetržitě – jen jednou či dvakrát ročně mají krátkou dovolenou. Vojáci jsou odvedeni až do konce bojů, nemají stanovené datum, kdy mají být z povinnosti sloužit propuštěni. Podle nich se tak povolání rovná jednosměrné jízdence na frontu.

Ukrajinský parlament v dubnu po měsících odkladů a diskusí schválil zákon, který rozšiřuje odvody tím, že ruší některé zdravotní a jiné výjimky, zvyšuje platy vojáků a zpřísňuje tresty za vyhýbání se boji.

Ukrajinští muži používají kromě překonání Tisy i další cesty k útěku – přecházejí po horských stezkách a snaží se dostat přes hraniční přechody s falešnými doklady. „Na dálnicích poblíž hranic jsou kontrolní stanoviště, podél hranic jsme rozmístili infračervené kamery a senzory spouštěné kroky,“ uvedla Lesja Fedorová, mluvčí pohraniční stráže v Mukačevu.