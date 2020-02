Čína se snaží nakrmit milionová města v karanténě, lidé křečkují jídlo

Milionové město Šou-Kuang na východě Číny zažívá v těchto dnech přísné kontroly. Pracovníci v ochranných oblecích zastavují nákladní auta mířící do místních velkoobchodů. Řidičům měří teplotu, vozidla kropí dezinfekcí. Všechny hotely jsou zavřené, některé čtvrti jsou pro cizince zapovězené.

Epicentrum nákazy je asi 800 kilometrů na východ, Šou-Kuang má však pro Čínu životně důležitý význam. Je to jedno z hlavních zemědělských center a právě odsud pochází podstatná část čínské zeleniny. Nekonečné řady skleníků vyprodukují 4,5 milionu tun zeleniny ročně, daleko větší množství zeleniny putuje přes zdejší velkoobchody.

Je jasné, že výskyt koronaviru by ohrozil zásobování potravinami v celé zemi. „Pokud Šou-Kuang uzavře karanténa, tak s tím nemůžeme nic dělat,“ řekl listu The New York Times Wang Č’-kang, manažer jednoho z místních velkoobchodů.

Hlávka zelí za dvě stovky

Epidemie koronaviru představuje pro čínské úřady gigantickou výzvu: jak udržet v částečně ochromené zemi zásobování a nakrmit 1,4 miliardy obyvatel. Řada z nich ve strachu z nákazy zůstává doma a hromadí potraviny, supermarkety kvůli omezené dopravě a narušení dodávek nestačí doplňovat zásoby.

Maloobchodní ceny jídla rostou. Šoukuangský index cen zeleniny, který sledují obchodníci v celé zemi, zaznamenal koncem ledna několikaleté maximum.

Chovatelé kuřat bijí na poplach, protože jim kvůli dopravním omezením dochází krmivo. Aby toho nebylo málo, kuřecí farmy v provincii Chu-nan decimuje ptačí chřipka a trh s vepřovým se stále vzpamatovává z loňské epidemie prasečí chřipky.

Ministerstvo zemědělství proto vyzvalo farmáře, aby „všemi možnými prostředky“ zvýšili produkci, ale ceny udrželi stabilní. Exemplární trest stihl supermarket, který prodával hlávku zelí za v přepočtu dvě stě korun: úřady mu napařily pokutu v přepočtu 1,6 milionu korun.

Vlastenecká povinnost

Peking se také snaží zajisti zásobování ve městech odříznutých od světa, tedy celkem pro 50 milionů lidí. Státní firmy dostaly za úkol zvýšit dodávky rýže, mouky, masa, instantních nudlí a oleje do epicentra nákazy, jedenáctimilionového Wu-chanu.

Okolní provincie nahromadily 60 000 tun zeleniny a 10 000 tun mraženého vepřového, které může být kdykoliv posláno do Wu-chanu. „Zelený kanál do Wu-chanu funguje hladce,“ pochvaloval si koncem ledna premiér Li Kche-čchiang, který do ochromeného města dorazil na návštěvu.

Někteří obyvatelé mají jiný názor. „Ráno sice v supermarketu zelenina je, ale regály se rychle vyprázdní. Lidé ji nakupují ve velkém,“ řekla agentuře Reuters jedna žena, která si nepřála uvést své jméno. „Kupuju všechno, co ještě zbyde, protože i to by za chvíli bylo pryč,“ dodala.

Nasytit poptávku po jídle v epicentru nákazy mají i pěstitelé v Šou-Kuangu. Minulý týden odsud za doprovodu policie odjel do Wu-chanu konvoj s 350 tunami zeleniny. Mimo jiné vezl i chilli papričky, které vypěstoval jednapadesátiletý Li Jou-chua. Ten stejně jako ostatní farmáři dostal od obecního výboru výzvu přes WhatsApp k navýšení produkce kvůli pomoci Wu-chanu.

Za pomoci manželky a dvou dcer sklidil přes noc půl tuny papriček. Od úřadů zatím nedostal žádnou zprávu, jestli někdy dostane zaplaceno. Kdyby však nakonec vyšlo najevo, že to byl z jeho strany dar, nemá s tím prý problém. Oplatil by tak pomoc, kterou lidé z celé Číny poskytli šoukuangským farmářům minulý rok, kdy region zasáhly katastrofální záplavy. „Nikdy na to nezapomeneme,“ říká Li.



Pocit povinnosti cítí i řidiči kamionů, kteří se dobrovolně přihlásili k cestě do epicentra nákazy. Kolik za to dostanou, není jisté. Po návratu však určitě stráví dva týdny v karanténě. „Když je naše země v nouzi, tak je povinností nás obyčejných lidí pomoci,“ vysvětlil své pohnutky Ma Čcheng-lung, který se minulou sobotu chystal s dalším nákladem brokolice, brambor a květáku do Wu-chanu.

Někteří však cítí obavy a ze strachu ze stigmatizace raději nechtějí prozradit celé jméno. „Musíme poslouchat vládu. Ať už rozhodne jakkoliv, tak to tak bude,“ řekl americkému listu řidič, který se představil jako Song.