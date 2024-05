Jak získal Sheerana, Reevese i o velkých plánech. Šéf Rock for People vypráví

Je to největší rocková akce v zemi. Když však hudební promotér Michal Thomes v srpnu roku 1995 Rock for People na atletickém stadionu v Českém Brodě zakládal, nemohl ještě tušit, že se jednou zařadí do desítky nejlepších středně velkých festivalů v Evropě (a on sám do TOP 10 evropských promotérů). Letos se Rock for People uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové od 12. do 15. června už podevětadvacáté. „Očekáváme historicky rekordní ročník,“ podotýká s tím, že kromě mnoha hvězdných kapel přijede i hollywoodská hvězda a baskytarista skupiny Dogstar Keanu Reeves. Jak se dostal k organizaci dvou koncertů Eda Sheerana, který v Hradci Králové zazpívá šest týdnů po festivalu? | foto: Tomáš Krist, MAFRA