Příchodu koronaviru nelze zabránit, říká náměstkyně ministra zdravotnictví

WHO ve čtvrtek večer vyhlásila takzvaný globální stav nouze. Co to znamená?

Světová zdravotnická organizace se tím snaží dát najevo, že se opravdu jedná o ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, jak se i tento stav oficiálně nazývá. Jde o situaci, která může ohrozit nejen zdraví občanů té dané země, ale také přestoupit hranice. V případech, kdy takové opatření WHO vyhlásí, se může jednat o hrozbu infekčního charakteru. Ale může to být například i únik chemických látek a další hrozby. Vyzývá tím k přijetí opatření, která vyžadují mezinárodní koordinaci.

Navíc stát, v němž je ohnisko nákazy, získává najednou silný politický mandát k tomu, aby mohl přistoupit k opatřením, která by v běžnější krizové situaci vůbec nemohl nastavit. Jde například o využití policejní a vojenské síly k tomu, aby se dodržovala doporučení, která jsou navržena jako efektivní. Často totiž nejsou mezi lidmi populární, přestože jsou z pohledu kontroly nad infekcí žádoucí. Většinou se doporučení týká pohybu osob, dodávek základních potřeb jako je jídlo a voda, zdravotnického materiálu a podobně.

Druhý pohled je veden do mezinárodního prostředí. Jednotlivé státy musejí vědět, že se jedná o něco mimořádného, co ohrožuje jejich občany, a musí mít nastaven systém, jak to zvládnout. Také se však musí postiženým zemím pomoci. WHO apeluje na vzájemnou solidaritu a mobilizaci zahraniční pomoci. Zejména slabší státy nejsou schopné se plně chránit a ohrožuje to pak nejen je, ale i ostatní.

Zároveň tato situace vydává pokyn k tomu, aby se farmaceutické firmy a výzkumné ústavy vrhly na vývoj účinných látek, které mohou šíření nemoci zastavit. Protože zejména u virových onemocnění jsme bezbranní. A v případě tohoto koronaviru ještě více, protože nefungují ani antivirotika, která jsme užívali na epidemie chřipky či eboly v minulosti.

Takže takovýto pokyn může i urychlit vývoj léku?

Ano. Normálně vývoj vakcín trvá i desetiletí – aby dostala licenci a mohla být používána. Klinické studie jsou strašně zdlouhavý proces. Impuls vyhlášení tu proceduru zrychluje. Tady najednou chceme mít nějaký lék k dispozici během roku či méně. Vyhlášení globálního stavu nouze umožňuje zvážení dopadu i bez naplnění procedury. Je nezbytné, aby etický panel rozhodl, jestli je v tuto chvíli důležitější ochránit před úmrtími, nebo rizika dopadu, kdyby se lék použil.

Podle čeho WHO vyhodnocuje, zda globální stav nouze vyhlásí?

Je to dáno epidemiologickou situací. Přenos z člověka na člověka je jednoznačným hlediskem, kdy už nemůže nikdo říct, že to ovlivňuje jen uvedenou oblast výskytu. Dalším kritériem je masovost toho děje a připravenost systémů.

O samotném vyhlášení stavu rozhoduje tým odborníků, kteří dané aspekty zvažují. Současná situace mě udivuje svou masovostí a rychlou reakcí jednotlivých států, kdy je najednou zdraví přikládána velká priorita – příkladem může být i přerušení letů mezi Čínou a některými zeměmi. To je skutečně silný pokyn. Čína se tak dostává do určité izolace, kdy to místy začíná mít až stigmatizační charakter. I ekonomické dopady jsou brány v úvahu, než země vydají určitá ochranná opatření. WHO však apeluje na spolupráci mezi státy a nedává striktně nařízení k zákazu letů. Toto je na reakci daných států, aby se zachovaly adekvátně k závažnosti celé situace.

Je podle vás na místě, že WHO stav vyhlásilo?

Myslím, že je dobře, že stav vyhlásilo a že to je na místě. Je to i ukázka toho, že svět je v takové aktivitě a mobilizaci, že by se neměl naplnit pesimistický scénář. Akceschopnost dnešního světa už je na úplně jiné úrovni, než bývávala. Dnes jsou státy daleko lépe připraveny a rychleji reagují. A to je dáno i zkušeností z minulých krizových situací, ať již u eboly, viru zika, SARS, MERS a dalších onemocnění.

Vždy je to o tom vzbudit obezřetnost, ale nevytvářet paniku. Ano, lidé mají být informováni. Ale nemá to být o tom, aby se vzedmula vlna hysterie. Učíme se také, díky získaným zkušenostem, jak tyto situace komunikovat s veřejností.

Jaká další opatření může WHO přijmout v případě, že se epidemie dále rozšíří?

V tuto chvíli se opatření týkají především letecké dopravy. Kdyby se situace zhoršila, dají se například zostřovat opatření vyhledávání lidí přímo na palubě letadel, zkoumat epidemiologická anamnéza každého pasažéra a podobně.

Také se mohou zavést omezení i v jiném prostoru. Víme, že jsou i jiné vstupy do zemí a ne všichni nakažení jen přiletí. Další možnost by mohla být vlaková a silniční doprava. Také by to mohlo znamenat zamezení obchodování, zákaz sdružování, uzavření škol a další omezení. Ta v tuto chvíli v České republice zatím nejsou na místě. Ale může se to samozřejmě ještě změnit.

Ruku v ruce – nejprve musíme získat znalosti o původci. Zatím nemoc vnímáme jako nebezpečnou spíše pro starší generaci. Případně by se tedy opatření mohla cílit na rizikové skupiny.

Myslíte, že se koronavirus dostane i do Česka?

Pravděpodobně ano. Zavlečení případů se nedá zabránit.

A jsme na to dostatečně připraveni?

Myslím si, že v danou chvíli určitě jsme. V Evropě jsou natolik silné zdravotnické systémy, že by to měly zvládnout. Koronavirus se tu opravdu může rozšířit, ale ta masovost by neměla být tak velká.

I u nás probíhají jednotlivá cvičení, jak pracovat s takovým pacientem, jak ho chránit a jak chránit i zdravotníky, kteří jsou s ním v úzkém kontaktu. To jsou všechno nacvičené procesy. A výskyt prvního pozitivního pacienta ukáže, zda to máme nacvičené dobře.