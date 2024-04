VIDEO: Křičte a chovejte se jako racek. Chlapec vyhrál soutěž v imitaci vřískotu mořských ptáků

V rámci svého vystoupení se chlapec vrhl na velký kužel žetonů, který držela jeho sestra Shelby. Porota totiž hodnotí napodobení racčího křiku (75 % z celkového počtu bodů) i herecký výkon (25 %). Soutěžícím se podle deníku The Guardian před jejich vystoupením řekne: „Křičte a chovejte se jako racek. Udělejte to dobře, protože máte jen jednu šanci“.

Předseda poroty a mořský biolog Jan Seys uvedl, že Cooper „do svého vystoupení dokázal zahrnout několik typů volání a každé z nich se velmi působivě podobalo skutečnému volání racků“. „Dbáme na barvu hlasu, rytmus i variace,“ dodal a podtrhl, že ptáci mají „repertoár zvuků“ pro různé příležitosti.

„Moji spolužáci si nejdřív mysleli, že je to otravné. Ale teď už ne. Dokázal jsem to,“ řekl Cooper deníku The Times. „Chtěl jsem jen napodobit ten zvuk, abych si pamatoval, že mě jeden klovl. Ale já mám racky rád. Mám pocit, že jsou to opravdu milá zvířata, mám je rád kvůli jejich křiku,“ dodal vítěz juniorské kategorie.

Soutěží se i v kategorii kolonie

Na druhou stranu Cooper nepopírá, že z mořských ptáků „jde trochu strach“ a že mu jednou ukradli sendvič. Na pláži se od té doby raději stravuje ve stanu.

Každoroční soutěž meeuwenschreeuwen (křik racků) v belgickém pobřežním letovisku De Panne má tři kategorie: junioři, dospělí a „kolonie“, určená pro skupiny dvou až pěti imitátorů.

Jejím cílem je snížit „třenice mezi racky a lidmi“. Organizátoři uvedli, že aby účastníci dovedli imitovat racky, musí je vědecky pozorovat. Lidé, kteří si na pozorování těchto tvorů najdou čas, se o ně pak začnou starat

„Je to víc než jen zábava a pobavení, má to také vyvolat určité sympatie k rackům, kteří jsou nezbytným prvkem našeho pobřeží, ale často jsou hanlivě označováni za ‚mořské krysy‘,“ objasnil předseda poroty Seys poselství soutěže.