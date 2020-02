Konec života v luxusu, lidé uvěznění na lodi hrají sudoku a touží po vzduchu

Zatímco v úterý mělo na výletní lodi koronavirus deset pasažérů, ve čtvrtek už se jejich počet zvýšil na dvacet. Tisíce lidí na palubě čeká nejméně dalších dvanáct dní, během nichž nesmí vycházet ze svých pokojů, nemohou spolu osobně komunikovat a jídlo jim nosí lidé v ochranných oblecích.



Někteří z cestujících se o zážitky podělili na sociálních sítích. Manželé Jackie a Paul Fidrmucovi, kteří patří ke 233 Australanům na lodi, se snaží zůstat pozitivní.

„Je to trochu skličující, ale stejně nemůžeme nic dělat. Jsme silní a zdraví lidé s dobrým imunitním systémem. Můžeme s virem bojovat,“ napsali. „Je to děsivá situace, ale není to přece nemoc, kvůli které vás čeká jistá smrt, když ji chytnete. Snažíme se zachovat klid a nebát se,“ dodal pár.

Brit David Abel na Facebooku po zavedení karantény každý den zveřejňuje nová videa informující o dění na palubě. Se svou ženou Sally oslavili během plavby padesáté výročí svatby. Dovolená pro ně však skončila v pondělí.



„Už nejsme na výletě. Luxus, kdy nám pokojská dala na polštář čokoládu, vyměnila ručníky a uklidila koupelnu, skončil,“ prohlásil ve čtvrtek Abel.

Stejně tak mohou cestující zapomenout na pestrou nabídku jídla a pití formou bufetu, sportovní aktivity, večerní zábavu nebo návštěvu pobřeží. Místo toho mají teď nárok na jeden teplý nápoj denně a jídlo dostávají bez zdobení. Fungovat přestala také místní prádelna a čistírna.

Místo večerního kotejlu lidé vyplňují sudoku

Program pasažérům ve středu původně nabízel řadu zábavných aktivit, včetně skládání origami, cvičení tai-či, studia bible, společenských tanců, binga nebo karaoke. Perlou večera mělo být hudební vystoupení a míchání koktejlů na baru. Žádný z těchto velkolepých plánů se nekonal.

Pasažéři doufají, že jim následující dlouhé dny zkrátí alespoň nabízené filmy, které si mohou přehrát v televizi na pokoji. Někteří se na sociálních sítích radují z každého sebemenšího vítězství, ať už jde o rozšířené obědové menu, lepší internetové připojení nebo větší výběr seriálů.

Jiní na Twitter umístili fotografie, na kterých si krátí čas hraním karet, sudoku nebo křížovek, které dostali na pokoje. Abel přišel ve čtvrtek s řadou vtipných doporučení, která by podle něj lidem v karanténě zlepšila den. Navrhl například pravidelné roznášení skleniček whiskey nebo banánů.



Podle Abela jsou na tom nejhůře lidé, kteří mají pokoje bez oken a bez balkonu, takže nemají žádný čerstvý vzduch. Zdravotníci proto cestující ve čtvrtek večer na devadesát minut pustí ven na palubu, kde budou celou dobu pod dohledem, nesmí se vzájemně dotýkat ani vytvářet skupiny.

