Americké obrněnce dobývaly Libavou s podporou českých tanků

Kvůli němu do Česka přes oceán velmi rychle přicestovalo na 800 příslušníků americké Národní gardy ze Západní Virginie. Letecky, pár dní předem a doslova „nalehko“.

Techniku včetně obrněnců M2 Bradley nebo transportérů M113 už měli ve výcvikovém prostoru připravenou předem z takzvaných předsunutých skladů v Německu.

Podle šéfa Velitelství pro operace Václava Vlčka jde historicky asi o největší společné cvičení s americkou armádou. Kromě osmi stovek amerických vojáků se manévrů účastní na 350 českých vojáků ze 7. mechanizované brigády.

Námětem je podle generála Vlčka nasazení početných amerických sil v Evropě v případě ohrožení. „Učíme se, jak síly integrovat, jak provést nějaký součinnostní výcvik a pokračovat dál,“ uvedl s tím, že do budoucna počítá velení i americká strana s ještě masivnějšími společnými cvičeními.

Přípravy na to současné začaly už v lednu. Přesuny americké techniky probíhaly v březnu a v dubnu. Společně s českými vojáky budou Američané operovat na Libavé až do 18. května.

Do jednoho z dílčích scénářů při dobývání návrší na Velké Střelné se dnes zapojilo asi 200 vojáků obou armád. Američané připouštějí, že se od českých vojáků učí jiný způsob boje. „Americké síly mají velmi specifický způsob boje, ale není to jediný možný způsob. Od českých vojáků se učíme jiné způsoby jak manévrovat a kombinovat proti nepříteli,“ konstatoval generál Wesley „Dale“ Murray, zástupce velitele pro podporu americké 29. pěší divize.

Cvičení jako to na Libavé podle něj ukazuje schopnost spojenců z NATO se integrovat do funkční jednotky. „Společně jsme silnější. Každým dnem, kdy děláme něco, jako je toto, je pravděpodobnější, že odradíme každou hrozbu vůči spojencům. Pro americké síly je to sem dlouhá cesta z USA, ale určitě jsme se nasazením do ČR hodně naučili,“ uvedl Murray.

Podle velitele nasazeného amerického praporu Kevina Hoffmana testují američtí příslušníci během cvičení nejen samotný přesun, ale i schopnost vzájemné spolupráce a logistického zajištění. „Cvičení nám dává příležitost vyzkoušel přesun přes oceán a operovat s jednotkami, se kterými se normálně nepotkáme. Čím více společně cvičíme, tím lepší jsme,“ dodal.

Cvičení je součástí největších manévrů americké armády v Evropě za poslední dekády pod názvem DEFENDER 24, kterých se účastní přes 17 tisíc amerických a 23 tisíc spojeneckých vojáků z dvaceti aliančních a partnerských zemí. Má prověřit rychlé nasazení amerických sil přes oceán v případě ohrožení některého ze spojenců.

Podle zástupce velitele 7. mechanizované brigády Miroslava Vybíhala je cvičené nasazení amerických sil důležité k ověření interoperability, především schopnosti komunikačně propojit techniku a společně operovat. „Nejde jen o jazyk, ale například o technologie radiostanic, které už vlastně máme stejné jako Američané,“ řekl Vybíhal.

Na společné cvičení se na Libavou přijel podívat také americký velvyslanec Bijan Sabet. „Spolupráce zemí ČR a USA nikdy nebyla silnější. To, co dnes vidíte, je toho příkladem,“ prohlásil. Jak podotkl, obě země staví na loni uzavřené americko-české dohody o obranné spolupráci. „Naše armády mohou trénovat a cvičit společně. Posilování interoperability posiluje celou alianci NATO,“ dodal.

Generál Murray připomněl, že americká 29. divize má ve vztahu k Evropě velmi bohatou historickou tradici. „V roce 1917 jsme přišli do Evropy osvobozovat Francii. Zpátky jsme se vrátili 6. června 1944 znovu osvobozovat Francii a poté v roce 2010 jako mírové jednotky v Bosně. Dnes jsme rádi, že můžeme v českými vojáky zajišťovat, abychom všichni zůstali svobodní,“ dodal generál Murray.