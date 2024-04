Izraelský ministr Ben Gvir měl nehodu, auto po nárazu skončilo na střeše

Z videa pořízeného palubní kamerou jiného vozu je patrné, že ministrův sedan, na záběrech jedoucí v protisměru, nejspíše vjel do křižovatky na červenou, napsal ToI. Ministrova kancelář uvedla, že Ben Gvir je při vědomí a v dobrém stavu.

Záběry z protijedoucího auta ukazují ministrův černý vůz, jak zpomaluje před semafory a téměř zastaví. Záhy však začne opět zrychlovat, vjede do křižovatky a do jeho pravého boku čelem narazí jiné osobní auto a obrátí jej na střechu. Ministrův sedan do křižovatky následovalo i bílé SUV, v němž patrně jela ministrova ochranka. Z auta bezprostředně po kolizi vyběhla dvojice mužů v uniformách.

Ben Gvir je šéfem ultranacionalistické strany Ocma Jehudit (Židovská síla), funkci ministra národní bezpečnosti zastává od prosince 2022. Ve vládě premiéra Benjamina Netanjahua podporuje rozšiřování izraelských osad na palestinských územích, sám je jedním z osadníků na Západním břehu Jordánu.

Proslul rovněž protimuslimskými postoji a ostrými prohlášeními vůči protivníkům Izraele na Blízkém východě. V uplynulých měsících například prohlásil, že raketové útoky šíitského hnutí Hizballáh považuje za vyhlášení války a po masivním vzdušném íránském útoku na Izrael ze 13. dubna volal po „zběsilé“ odpovědi.