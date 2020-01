Koronavirus ve 12 bodech. Jak se nenakazit, léčit a kde najít pomoc

1 Co je koronavirus?

Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů. Pod mikroskopem koronavirus skutečně vypadá jako Slunce obklopené koronou.

Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel a teploty. Ale také by mohl podnítit smrtící choroby, jako je například těžký akutní respirační syndrom, nebo otevřít dveře jiné nebezpečné infekci.



Mezi koronaviry patří SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a po celém světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8 000 nakažených. Na Blízkém východě se v roce 2012 objevila infekce MERS, která patří do výše zmíněné skupiny virů, na niž podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo 858 lidí z téměř 2 500 nakažených.

Virus, který se v posledních týdnech šíří v Číně, dostal provizorní název 2019-nCoV a také patří mezi koronaviry. Podle expertů by však neměl být tak smrtící jako SARS. Přestože se šíří mnohem rychleji, smrtelných případů je méně. Podle francouzských lékařů má 2019-nCoV úmrtnost pouze kolem pěti procent. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v úterý uvedl, že smrtnost nemoci je tři procenta.

Z hlediska úmrtnosti byla zdaleka nejhorší pandemie španělské chřipky v letech 1918 až 1920, na kterou zemřelo 50 až 100 milionů lidí. Dva miliony obětí si vyžádala asijská chřipka v letech 1957 až 1958. Milion lidí pak podlehl ruské chřipce v letech 1889 až 1892 a hongkongské chřipce v letech 1968 až 1969.

I na běžnou sezónní chřipku však každoročně umírají lidé s oslabenou imunitou. Podle odborníků je ta letošní obzvlášť zlá. Například v roce 2018 zemřelo v Česku kvůli chřipce 260 lidí.

2 Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

3 Zachrání nás textilní roušky?

V médiích se v pondělí objevila zpráva, že z lékáren mizí textilní roušky. Nicméně roušky chrání pouze před bakteriemi, ne před viry. Roušky jsou navíc vhodné pouze pro lidi již nakažené. Zabrání tomu, aby nemocní infekci dále nešířili.



Podle odborníků před viry ochrání jen respirátory s třídou filtrace FFP 3. Zatímco rouška zabraňuje jen průniku choroboplodných organismů zevnitř ven, respirátor chrání člověka před pronikáním virů či bakterií zvenku dovnitř. Uživatel respirátoru navíc musí pravidelně měnit filtr, aby účinnost ochrany nevymizela.

Které roušky ochrání proti koronavirům?

4 Jak dlouhá je inkubační doba?

Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, trvá přibližně 14 dní. Čínské úřady však varovaly, že se virus může šířit i z jedince, který v inkubační době neprojevil žádné symptomy nemoci. Nakažený člověk tak může chorobu šířit už během inkubační doby, aniž má zjevné příznaky.

5 Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Největší hrozbu představuje nemoc pro seniory, malé děti, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Nebezpečná je zejména pro lidi, jejichž zdraví už podlomilo jiné onemocnění.

Zvlášť ohrožující je nákaza pro pacienty trpící nemocemi dýchacích cest, kteří se dalšímu náporu cizorodých látek nedokážou bránit.

Náchylnější k onemocnění mohou být také kuřáci či lidé trpící alergiemi.

6 Kolik osob už onemocnělo virem 2019-nCoV?

Počty nemocných se mění každým dnem. Nejvíce případů zatím eviduje Čína, odkud se virus začal šířit. 2019-nCoV si také aktuálně vyžádal už 107 životů.



7 Je už koronavirus 2019-nCoV v Česku?

V České republice doposud nebyl potvrzen žádný případ onemocnění 2019-nCoV. Podle odborníků je pravděpodobné, že se vir rozšíří i do Evropy, nemocní se nyní objevili například v Německu, či ve Francii. Rozšíření hrozí hlavně zemím jako je Thajsko, které jsou v intenzivním styku s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy.

MAPA: Uzavřená čínská města a šíření koronaviru

8 Jaké jsou příznaky nemoci po nákaze koronavirem?

Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Klasickými symptomy jsou horečka, dýchací obtíže, kašel a bolesti hlavy. U některých nemocných se může vyvinout zápal plic.



9 Co dělat, když máte podezření, že jste se kronavirem nakazili?

Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích. Pacienti v domácí karanténě si musejí pravidelně měřit teplotu, při zhoršení zdravotního stavu jsou převezeni do nemocnice.

Pokud má nemocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestliže pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog z krajské hygienické stanice dvoutýdenní domácí karanténu.

10 Jak se lze bránit?

Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období:

Vyhýbejte se lidem, kteří jsou zjevně nemocní.

Dodržujte základní hygienická pravidla.

Používejte raději dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.

Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.

Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny a při kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové. V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.

Podle lékárníků je vhodné dezinfikovat také mobilní telefony a klávesnice i myši u počítače.

Nemocnice Na Bulovce (Facebook) V souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR pro občany následující souhrnné informace:



Co je koronavirus?

11 Lze nemoc léčit?

Přestože statistiky ukazují již přes sto mrtvých, dalších 63 lidí se z nemoci zotavilo.

Virová onemocnění se léčí tlumením příznaků. Schopnost zotavení nakažených však závisí především na jejich předešlém zdravotním stavu a kondici jejich imunního systému – stejně jako v případě SARS a MERS. V současné době nejsou proti 2019-nCoV schváleny žádné zvláštní léky.

12 Jaké instituce jsou klíčové a kde hledat informace?

Pokud by se prokázalo, že se někdo v Česku čínským koronavirem nakazil a onemocnění mělo těžký průběh, čeká pacienta odkudkoliv z republiky převoz do pražské Nemocnice Na Bulovce. Právě tato nemocnice je specializovaným pracovištěm pro podobné nákazy. Potřebná opatření již lékaři v nemocnici zavedli. V současné době jsou pro případ nákazy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může nemocnice v případě potřeby zvýšit. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.

Podstatná je také stálá lékařská služba na Letišti Václava Havla. Pracovníci mohou na místě jako první vyšetřit ty, kteří se například vracejí z Číny. Letiště v pondělí požádalo aerolinky, aby informovaly cestující na palubě letadla, že mají při podezření na onemocnění koronavirem zůstat na letišti a okamžitě vyhledat lékaře. K dispozici jim je stálá pohotovostní služba, kterou tvoří lékař, nelékařský zdravotnický pracovník a řidič sanitky.

Situaci sleduje i samotné ministerstvo zdravotnictví, které na svých stránkách vydalo souhrn veškerých dostupných informací v souvislosti s koronavirem 2019-nCoV. Potřebné informace zveřejnila na svých stránkách i Hygienická stanice hlavního města Prahy. Doporučení a zásadní informace sděluje veřejnosti takté Státní zdravotní ústav.