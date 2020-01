Finančníci se bojí chaosu, akcie klesají. Zlatu však koronavirus pomáhá

Každá větší epidemie vyvolá na akciových trzích otřesy. Nejistota ohledně toho, jak rychle se bude šířit a jak smrtelná bude, totiž investory zpravidla nutí stáhnout peníze z riskantních podniků a uložit je do stabilních komodit. Takovou pro ně obvykle bývá například zlato.



A právě to se děje i v případě wuchanského koronaviru. Cena zlata v posledních dnech rapidně roste a v pondělí ráno se vyšplhala až na 36 230 Kč za troyskou unci. Blíží se tak svému historickému maximu, jehož dosáhla v září loňského roku. Podle některých finančníků je pak také stále lákavější investicí nákup hotovosti.



Zisky na hodnotě zlata jsou však vykoupené ztrátami jinde. Například čínský jüan naopak ztrácí. V pondělí dosáhl kvůli oficiálnímu navýšení počtu obětí na své třídenní minimum. Epidemie tlačí dolů také ceny většiny světových akcií a především hodnotu ropy. Ropa brent se v pondělí chvílemi prodávala za méně než 58,70 dolarů za barel, nejméně od začátku loňského listopadu.



Čína ovlivňuje celý svět

Největší vliv má však nákaza na samotnou Čínu. Wu-chan, kde vypukla, je totiž jedním z největších čínských transportních center. A to jak pro lidi, tak pro zboží. Kromě turistiky tak kvůli ní ztráty utrpěla i logistika čínských firem.



„Pokud šíření viru zásadně ochromí čínskou ekonomiku, zejména tamní průmysl a spotřebitelský sektor, bude to znamenat úder celému světu,“ uvedl hlavní ekonom CZECH FUND Lukáš Kovanda. Světová ekonomika je totiž podle něj na osudu té čínské ještě závislejší než v době epidemie výše zmíněného viru SARS. I tehdy to pro ni přitom znamenalo ztráty v řádu desítek milionů dolarů.

Například na poptávce po luxusním zboží, jako jsou třeba hodinky či kabelky, se Číňané v současnosti podílí zhruba 35 procenty. Před necelými sedmnácti lety ho přitom kupovali jen zhruba 10 až 15 procent. „Pokud nyní jejich poptávka ochromí, půjde o věc, kterou historie nepamatuje,“ doplnil Kovanda.

Podle odhadu Australské centrální banky by pak koronavirus mohl snížit růst čínského HDP v prvním čtvrtletí letošního roku zhruba o procento. I to by na světovou ekonomiku mohlo mít vliv. „V případě, že by se tento odhad naplňoval, lze očekávat, že by na to ceny čínských akcií zareagovaly propadem,“ komentoval hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Plný dopad na čínské trhy je však prozatím těžké určit. Kvůli oslavám lunárního nového roku jsou totiž burzy nejen tam, ale i v mnoha dalších asijských zemích uzavřeny. Očekává se tak, že se vlivy epidemie koronaviru ve větším prvně ukážou na trzích v Evropě – podle agentury Reuters se očekává, že budou v tomto týdnu oslabovat.