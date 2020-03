Roušky jsou pro Čechy velká neznámá. Naučte se pět pravidel jejich použití

Především ve městech může být rouška během nejrůznějších druhů epidemií velmi dobrým pomocníkem, který dokáže především ochránit ostatní před infekčním onemocněním. Její používání je na první pohled jednoduché, zdravotníci přesto upozorňují, že je důležité dodržovat několik základních pravidel, které zaručí, že bude ochrana úst a nosu fungovat tak, jak má.



Světová zdravotnická organizace vydala v této souvislosti přehledně několik rad, které je při používání roušky nutné dodržovat. Česká veřejnost s používáním roušek na rozdíl od hustě zabydlených asijských měst zatím příliš zkušeností nemá. Proto je dobré připomenout si základní postupy. Jak a kdy roušku správně využívat, popisuje Kateřina Fabiánová z Centra epidemiologie a mikrobiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Jak nasadit, používat, sundat a zlikvidovat ústní roušku

„Ve střední Evropě není nošení roušek běžnou praxí, protože je zde mnohem menší hustota zalidnění než ve velkých asijských městech,“ vysvětluje Fabiánová. Riziko, že člověk v českých městech něco chytí, je tak několikanásobně menší.

„Odhaduje se, že u osmdesáti procent nakažených nemocí COVID-19 proběhne nemoc s velmi mírnými příznaky,“ dodává Fabiálnová.



VIDEO: Ochranné roušky jdou v poslední době na dračku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Nejjednodušší papírové roušky slouží především k tomu, aby se u nemocného snížilo nebezpečí přenosu bacilů na ostatní,“ vysvětluje Fabiánová. Existuje i speciální vybavení, které chrání před onemocněním hlavně uživatele. Jde o respirační masky třídy FFP3, které využívají zdravotníci v případě kontaktu s pacientem, který má vysoce nakažlivou nemoc. Pro běžné nošení ve městě ale příliš velký význam nemají.

Po této pomůcce je přesto v poslední době v souvislosti s nový typem koronaviru zvýšená poptávka.



„Roušku má smysl používat, pokud pečujete o nemocného pacienta,“ vysvětluje Fabiánová. V takovém případě je dobré dodržovat i další hygienické postupy, mezi něž patří časté mytí rukou, nošení rukavic a brýlí. Dodává, že jde o obecně platná pravidla, která se hodí i v případě, že má někdo v rodině například běžnou chřipku.

„Pokud se lidé vracejí z oblasti s výskytem koronaviru, doporučuje se aktuálně zůstat doma dva týdny v izolaci. Jenomže lidé většinou nebydlí sami, bydlí se svojí rodinou. Jestli třeba sami nejsou nemocní a mají strach, že případně mohou nakazit i své blízké, potom rouška není od věci,“ říká Fabiánová. Sníží se tím nebezpečí jakéhokoliv přenosu infekční choroby, a lidé se navíc nemusejí bát doma běžně fungovat.

Společně s častým mytím rukou je to nejdostupnější a zároveň jednoduchá varianta, jak je možná snížit nebezpečí přenosu případné infekční choroby v domácnosti. Už nemocný člověk by neměl vůbec vycházet na veřejnost. Pokud je to nutné, například kvůli návštěvě lékaře, pak se rouška může také hodit kvůli ochraně ostatních.



Podívejte se na seznam základních pravidel, jak používat roušku, aby byla účinná.