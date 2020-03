Nakažený muž měl potíže od pátku, s rodinou pracují hygienici, říká primář

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Děčína se v pátek vrátil z lyžování v severní Itálii, kde byl autem společně s manželkou a dětmi. Po návratu do Česka měl horečku a příznaky chřipkového onemocnění, a tak vyhledal lékařskou pomoc. V sobotu byl hospitalizován na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice a následně u něj byla zjištěna přítomnost nákazy koronavirem způsobujícím nemoc Covid-19. Stal se tak jedním ze tří prvních potvrzených pacientů v České republice s tímto onemocněním.

„To, že se takový pacient dříve či později objeví, bylo z vývoje nákazy v celé Evropě jasné. Pacient je celkově v dobrém stavu, má středně těžké chřipkové onemocnění,“ prozradil primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Můžete říct, jak jste s prvním pacientem pracovali?

Postup je předepsán ministerstvem zdravotnictví. Osoba, která má příznaky chřipkového respiračního onemocnění s horečkami, kašlem, rýmou, bolestmi svalů a kloubů a současně byla v rizikové oblasti, které jsou přesně vyjmenované, tedy pevninská Čína, Korea, Singapur, Hongkong, severní Itálie, Irán, je povinně izolována na infekčním oddělení a vyšetřuje se na přítomnost infekce koronavirem.

Jak konkrétně to probíhalo u tohoto pacienta?

Zmíněný muž se v pátek vrátil z lyžařského zájezdu v Benátsku, tedy z rizikové oblasti. Od pátku měl potíže a v sobotu jsme ho přijali k izolaci. Byly u něj odebrány vzorky a v neděli po 15. hodině nám byl oznámen pozitivní výsledek. Šlo tedy o standardní postup.

VIDEO: V Česku jsou tři lidé s potvrzenou nákazou koronavirem, oznámil Vojtěch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak už jsem řekl, pacient je celkově v dobrém stavu, má středně těžké chřipkové onemocnění. Podle dalších pokynů ministerstva zdravotnictví bude prvních 10 pacientů v republice izolováno na infekční klinice na Bulovce, kam už byl muž převezen. Po naplnění kapacity předpokládám, že budou tito pacienti izolováni na spádových infekčních odděleních.

Od soboty byl u vás na oddělení, jak probíhala přímo práce s ním? Zasahovali vaši lékaři v ochranných oblecích?

Samozřejmě. Zdravotnictví se na tuto epidemii připravuje už zhruba 14 dní velmi intenzivně a také společnost Krajská zdravotní se na to připravila. Naše oddělení je plně vybaveno všemi ochrannými pomůckami s potřebnými atesty a stupněm ochrany, který je pro tuto infekci předepsán. Máme vyčleněnou zvláštní ambulanci, kam pacienti přicházejí a kde personál, který je příslušně oblečen a chráněn, provede vyšetření. Následně jsou lidé izolováni až do okamžiku obdržení výsledku.

Jak budete dále pracovat s rodinou pacienta? Plánují se nějaké testy na koronavirus i u nich?

S rodinou pacienta nebudeme pracovat my, ale krajská hygienická stanice. Budou řešit všechny kontakty pacienta, to znamená především rodinu a další lidi, s kterými byl ve styku. Jak je nařizováno i v jiných případech u lidí, kteří byli v rizikové oblasti nebo v kontaktu, se nařizuje standardní čtrnáctidenní karanténa, lidé nevycházejí z bytů, nechodí do práce, jsou izolováni a vyčkává se, jestli se u nich objeví nějaké klinické příznaky onemocnění. To je postup, který bude pravděpodobně uplatněn i v tomto případě.

Muž byl u vás hospitalizován od soboty. Jak často docházelo ke kontrole jeho zdravotního stavu?

Kontrola stavu musí být vždy přiměřená tíži stavu. Jak už jsem říkal, stav muže byl středně závažný, což znamená, že se u něj onemocnění řeší léky, sráží se horečka, dávají se kapky na kašel, na rýmu a podobně. Nebyla u něj potřeba žádná infúzní léčba ani podávání kyslíku nebo nějaké ventilátory, zkrátka žádná intenzivní léčba. V tomto případě byl postup naprosto standardní.

Museli jste nějak posílit personál nebo i v tomto ohledu vše probíhalo standardně?



Naštěstí v České republice existuje síť infekčních oddělení, kde je kvalifikovaný personál, který je vycvičený a také ochotný starat se o takové pacienty. Podle průběhu epidemii ve světě víme, že zdravotníci jsou ohroženi. My v Ústeckém kraji ale máme infekční oddělení, které už v minulosti osvědčilo, že je schopno se v takových situacích jako byla například velká epidemie žloutenky, se o pacienty postarat, zajistit jim izolaci a léčbu.

Personál je vyškolený a ochotný se o tyto pacienty postarat, v tomto ohledu nebyl žádný problém. Pokud se v naší spádové oblasti objeví nějaký další pacient s příznaky a pobytem v rizikové oblasti, přijmeme ho, budeme ho izolovat a vyšetřovat.

Nemocnice radí, jak si správně mýt ruce: