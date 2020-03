PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření stát plánuje v souvislosti s koronavirem

1. Povinná karanténa pro vracející se z Itálie

S platností od páteční půlnoci půjde každý český občan, který se vrátí z Itálie, povinně do karantény. „Ministerstvo zdravotnictví dnešního dne vydalo nové mimořádné opatření. Každý, kdo se od soboty vrátí z Itálie, má povinnost bezprostředně po návratu kontaktovat bez osobního kontaktu svého praktického lékaře,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Daný lékař má poté povinnost nařídit těmto lidem čtrnáctidenní karanténu. Lékař může tuto karanténu případně prodloužit. Zaměstnanec v karanténě má nárok na nemocenskou. Při porušení pravidel hrozí pokuta až tři miliony korun.

2. Nemocní budou izolováni doma

Ne všichni nemocní koronavirem budou hospitalizováni jako doteď. Případy, které jsou pozitivní, ale jejich klinický průběh je naprosto nezávažný, budou izolovány v domácích podmínkách.

„Najedeme na systém, který bude podobný jako v ostatních zemích. Do nemocnic budou převáženy jen případy vyžadující péči,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví epidemiolog Roman Prymula.



Vyčlení se rovněž nemocnice, ty se postarají o nakažené, kteří budou potřebovat další lékařskou péči. Česká republika pak musí mít zejména připravený dostatek ventilovaných lůžek.



3. Kompenzace pro podnikatele

Stát bude podnikatelům kompenzovat ztráty spojené s epidemií koronaviru. Programy ministerstva ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připraví přes víkend, podnikatele s nimi seznámí příští týden.

„Připravujeme programy pro podniky, podnikatele a živnostníky, kteří budou v důsledku tohoto opatření a v důsledku vlivu koronaviru jakýmkoliv způsobem postiženi,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

4. Domácí odběry vzorků ve všech krajích

V Praze, v Brně a ve Středočeském kraji již zdravotníci vyjíždějí odebrat vzorky do domácností. S tím se bude podle Prymuly postupně začínat i v dalších krajích.

„Nový systém odběru v domácích podmínkách by měl být v těchto dnech nastaven a zahájen v každém regionu,“ řekl Prymula. Za člověkem s podezřením nákazy koronavirem vyjede speciální vozidlo záchranné služby se sestrou, která provede odběr.

Tento systém se týká pouze lidí, u nichž riziko nákazy vyhodnotí hygienik. Ostatní se mohou nechat testovat u soukromých laboratoří, jejich seznam je na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

5. Finanční správa zahájila kontrolu cen respirátorů

Již ve středu stanovilo ministerstvo financí maximální ceny respirátorů pro konečné spotřebitele. Cenu resort zastropoval na částkách 175 korun pro respirátory vyrobené v EU a 350 korun pro ty vyrobené mimo EU bez DPH.

Na páteční konferenci pak ministryně Alena Schillerová oznámila, že finanční správa v pátek zahájila masivní kontrolní akci. „Kontroluje u výrobců, u distributorů, že dodržují tento cenový výměr,“ oznámila Schillerová. Poukázala přitom na případy překupníků. Ti nespadají pod gesci finanční správy, úřad je však bude přesto vyhledávat a nahlašovat ministerstvu zdravotnictví. Krajské hygienické stanice s nimi poté zahájí přestupková řízení.

6. Ochranné prostředky bude distribuovat stát centrálně

Hejtmani se s vládou dohodli na centrálních dodávkách ochranných prostředků a pomůcek. Ty budou prioritně směřovat do zdravotnických zařízeních, jejich potřeby by měly být zajištěny do dvou týdnů. Pak se dostane i na sociální ústavy a domovy seniorů, které roušky a respirátory také shánějí

„My jsme zmapovali přesně kapacity 98 vybraných nemocnic kritické infrastruktury, máme přesný přehled o jejich zásobách a budeme koordinovaně zásobovat tyto nemocnice ochrannými pomůckami,“ uvedl Prymula.

7. Dezinfekce se rozšíří na všechna nádraží

Všechna vlaková nádraží po republice budou podléhat speciálním dezinfekčním opatřením. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že navazuje na již zahájená dopravní opatření, kdy bylo rozhodnuto o mimořádné dezinfekci a ionizaci vagonů mezinárodních spojů a hlavních nádraží v krajských městech.

„Bude se to týkat nyní všech železničních nádraží v České republice, to znamená jakékoli nádraží v jakémkoli městě prochází nejenom standardní, ale mimořádnou dezinfekcí,“ řekl Havlíček.

8. Hejtmany bude stát informovat pomocí videokonferencí

Brífink následoval po setkání s hejtmany krajů. Ti si v posledních dnech stěžovali na způsob komunikace vlády. Uváděli, že mnoho informací se dozví až z médií.

Babiš následně řekl, že se s nimi na schůzce domluvil na komunikaci prostřednictvím pravidelných videokonferencí.

9. Celní správa chce vyrobit dezinfekci ze zabaveného lihu

Celní správa chce vyrobit ze zabaveného denaturovaného lihu dezinfekční prostředky. Jedná o tom se soukromou firmou. Státní zdravotní ústav vzorky testuje, pokud budou v pořádku, bude dezinfekce použita podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.

Celní správa má dispozici asi 47 000 litrů denaturovaného lihu. „Jednáme s firmou, která by nám z toho namíchala dezinfekční přípravky,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

10. Česká pošta roznese informační letáky

Česká pošta začne od pondělí distribuovat informační letáky o epidemii koronaviru do 4,7 milionu domácností.

„Plus bude hotové informační video,“ řekl premiér Babiš.