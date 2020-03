Děti se nakazí koronavirem stejně snadno jako dospělí, naznačuje studie

Největší zatím nezodpovězenou otázkou kolem nového koronaviru SARS-CoV-2 je otázka, kolik lidí se jím vlastně zatím nakazilo. Počet potvrzených případů se blížil v době přípravy článku 110 tisícům, ale kolik lidí statistiky nezaznamenaly?

Zdá se například, že v Itálii či v USA byl virus několik týdnů před zachycením prvního případu (v USA podle některých odhadů možná i šest týdnů). Je tedy jasné, že nenápadných, možná zcela bezpříznakových přenašečů, je poměrně mnoho. A zřejmě mezi nimi může i poměrně mnoho dětí, kterých je mezi vážně postiženými virem pouze minimální množství.Naznačuje to alespoň práce čínských vědců, kteří sledovali rodiny a další blízké osoby pacientů z města Wu-chan. (Výsledky jsou dostupné na serveru medRxiv, zatím tedy neprošly kontrolou od kolegů z oboru).



Autoři práce analyzovaly průběh nemoci 391 pacientů, u kterých čínští lékaři diagnostikovali nemoc COVID-19 způsobenou virem SARS-CoV-2 mezi polovinou 14. lednem a 12. únorem. Více než 90 procent z nich tedy přišlo k lékaři s viditelnými příznaky nákazy. Pro úplnost dodejme, že tři lidé ze skupiny zemřeli a zhruba 170 jich k datu vydání studie 4. března stále ještě nebylo prohlášených za uzdravené.



Studie je ovšem zajímavá především tím, že sledovala zhruba 1 300 lidí, které s nemocnými byly v blízkém kontaktu. Výsledek je vlastně poměrně optimistický: virus byl zjištěn u 98 z téměř 1 300 "blízkých osob“. Je to překvapivě málo. Tzv. index nakažlivosti, R 0 , byl v této studii pouze 0,4 (tj. zjednodušeně řečeno, někoho dalšího nakazil zhruba každý druhý nemocný). Jiná epidemiologická data obecně řečeno naznačují index nakažlivosti virus SARS-CoV-2 někde mezi 2 až 3.



Nízký index nakažlivosti v tomto případě je samozřejmě ovlivněn tím, že řada pacientů ve studii rychle mířila do karantény pod lékařským dohledem. Na druhou stranu, i sami autoři také uznávají že nejspíš nezachytili všechny případy přenosu a celkový počet nakažených byl vyšší. Například proto, že je nemožné spolehlivě vystopovat všechny, se kterými se nemocný dostal do kontaktu, či proto, že testy na přítomnost viru (respektive jeho DNA) nejsou zcela stoprocentně spolehlivé.

Není příliš překvapivé, že zdaleka největší riziko nákazy je u osob které s nimi žili ve společné domácnosti. Riziko přenosu je v takovém případě je zhruba šestkrát vyšší, než v případě blízkého kontaktu v jiném prostředí (v zaměstnání atp.).

Z epidemiologicky méně příznivou zprávou je, že děti v této skupině se virem nakazili se zhruba stejnou pravděpodobností jako dospělí. Virus byl objeven u 7,4 procenta dětí, které byly v blízkém kontaktu s někým z původních čtyř set pacientů. Mezi dospělými se nakazilo 7,9 procenta z celkového počtu. Ze statistického hlediska nebyl mezi oběma věkovými skupinami žádný významný rozdíl.



Musíme ihned dodat, že dětí bylo ve studii málo - pouhých 20 ve věku 0-9 let, nejde tedy o nijak velký vzorek. Pokud výsledky potvrdí i další šetření, znamenalo by to, že virus se šíří prakticky napříč celou populací. Mezi pacienty se závažnějším průběhem sice jsou především lidé starší, nakaženi jsou zhruba rovnoměrně lidé napříč všemi věkovými skupinami.



Dlouho na lůžku

Další výsledky studie v podstatě odpovídají tomu, co se o viru ví. Například, že u většiny lidí je inkubační doba kratší než 5 dní. U 95% pacientů, kteří měli symptomy nemoci, se příznaky objevily do 14 dnů od nákazy. Starším pacientům trvalo poměrně dlouho, než se zcela zotavili: u lidí starších 70 let to bylo 36 dní, u padesátníků 32 dní. COVID-19 Má prý poměrně krátkou inkubační dobu, nemoc sama ovšem být poměrně dlouhá.



Což by v případě velké epidemie znamenalo, že nemocnice by se potýkaly s velkým počtem nemocných, kteří vyžadují dlouhou hospitalizaci. Snadno by mohlo dojít k vyčerpání všech kapacit a lidé by mohly začít umírat spíše kvůli nedostupnosti péče.