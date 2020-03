Koronavirus má olomoucký lékař, jenž byl v Řecku. Pacienti musí do karantény

„Testy vyšly pozitivně a děláme standardní opatření, čili izolujeme personál i pacienty, kteří byli v kontaktu a půjdou do karantény,“ potvrdil pro iDNES.cz ředitel nemocnice Roman Havlík. „Lékař pracoval na urgentním příjmu. Ti, co s ním byli v kontaktu, se dohledávají, berou se jim odběry a půjdou do karantény,“ dodal.

Podle Havlíka se lékař vrátil před týdnem z Řecka, není ale jasné, jestli si nemoc už přivezl z cest.



Fakultní nemocnice předčasně rozjela testování

Původně mělo testování na koronavirus začít ve Fakultní nemocnici v Olomouci až v pondělí. Během dnešního dopoledne však vedení nemocnice povolalo zaměstnance laboratoře a od dvou hodin odpoledne chystalo testování prvních vzorků, které nemocnice obdrží.

„Vznikla akutní potřeba v rámci zhoršující se situace. Vycházíme vstříc požadavkům z terénu. Začneme testovat dnes odpoledne první vzorky a zítra budeme pokračovat,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel nemocnice Havlík.

Prioritu má testování vzorků personálu a dohledaných pacientů, kteří přišli do styku s nakaženým lékařem. Kolika lidí by se to mohlo týkat, zatím nikdo nedokáže říct.

„Kapacita laboratoře je omezená tím, kolik můžeme otestovat vzorků. Nyní jich můžeme otestovat 100. V pondělí očekáváme další dodávku,“ uvedl Havlík. Zároveň ale dodal, že ani nová dodávka nebude v řádech tisíců a nemocnice bude muset s testy šetřit.

K původnímu plánovanému testování zájemců se tak nejspíše nemocnice nakonec neuchýlí. „Ty testy jsou poměrně náročné a dělají se pouze v indikovaných případech. Mělo by se s nimi šetřit. Určitě nějaké plošné preventivní testování lidí vzhledem k zhoršující se situaci není na místě. Mělo by to být uchováno pro ty nejpotřebnější, aby se potvrzovaly diagnózy,“ upozornil ředitel.

Hejtman mluví o více nakažených

V Olomouckém kraji jsou oproti pátku dva nové příkazy nákazy, celkem jich je devět. Dnes to ČTK řekla epidemioložka Růžena Halířová z olomoucké hygienické stanice. Jde o dva muže z olomouckého okresu, oba jsou v domácí karanténě, uvedla Halířová. Hygienická stanice odmítla potvrdit, zda jedním z nových případů je právě lékař z nemocnice.

Podle Halířové je osmým případem muž ročník 1934, devátým nakaženým je muž ročník 1991. Hygienici nyní zjišťují, s kým byli v kontaktu. Ráno hygiena evidovala 86 lidí, u kterých se v kraji dělaly testy na onemocnění COVID-19, od té doby jich však podle Halířové přibylo.

Hejtman Ladislav Okleštěk si stojí za informací, že v Olomouckém kraji je 21 potvrzených případů nákazy.



První potvrzený případ nákazy koronavirem byl v Olomouckém kraji oznámen v úterý. Virus byl zjištěn u muže z Japonska žijícího v Olomouci, který byl na služební cestě v Británii a zastavil se v Mnichově. Muž byl svého času i ve vážném stavu v prostějovské nemocnici. Podle posledních informací se jeho stav zlepšil.

Virus byl potvrzen později také u manželského páru z Litovle na Olomoucku, který byl lyžovat v Itálii. Ve středu byl do statistik nakažených zapsán šestatřicetiletý muž z Přerovska. Také on pobýval v Itálii. Ve čtvrtek byla oznámena infekce u ženy z Litovelska, v pátek byl virus potvrzen u dvou lidí z Litovelska.