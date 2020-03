Litovel ruší všechny akce, kvůli nakaženému páru si sama nařídila karanténu

„Nechci, aby to vyvolalo poplach, ale radši udělejme víc, i to, co nemáme nařízeno, abychom si později něco nevyčítali. Riziko šíření nákazy nemůžeme podceňovat,“ řekl starosta Litovle Viktor Kohout.

Ve městě jsou po středečním zasedání bezpečnostní rady zavřené nejen školy, ale i všechny školní tělocvičny, klubovny, hřiště a sportoviště. Ve čtvrtek už neotevře ani městská sportovní hala a plavecký bazén nebo sauna. Barikádují se i úředníci na radnici – veřejnost za nimi smí volně jen v pondělky a středy, v pátky bude úřad pro veřejnost dokonce uzavřený úplně.

Poté, co hejtman Ladislav Okleštěk v úterý v noci oznámil, že k prvnímu nakaženému, Japonci, který žije v Olomouci, přibyl manželský pár z Litovle, který byl na dovolené v Itálii, se podle starosty rozjela na malém městě vlna fám.

„Jen během středy tady zaznělo dvacet jmen lidí, kteří byli v posledních dnech v Itálii. Je to teď ve městě citlivé téma,“ popsal Kohout.

V Olomouckém kraji jsou nyní čtyři případy nákazy, ten zatím poslední potvrdil hejtman ve středu večer. Jde o pětatřicetiletého muže z Přerovska, který byl v Itálii a nyní je hospitalizován na infekčním oddělení v Prostějově stejně jako první nakažený - Japonec, který cestoval po Evropě. Manželé z Litovle se nachází v domácí karanténě.

Velké instituce zavírají, menší zatím ne či počítají návštěvníky

Zrušení provozu oznámila ve středu v regionu i řada institucí, například Muzeum umění Olomouc nebo několik základních uměleckých škol. V náhradním termínu se budou konat festivaly jako Academia film Olomouc, Bohemia Prix Radio nebo festival dokumentárních filmů Jeden svět.

Všechny své koncerty zrušila i Moravská filharmonie Olomouc (MFO). O ten nejbližší, Sólo pro Ladu a Viktorii, který je naplánovaný na 19. března, ale fanoušci nepřijdou. Vedení filharmonie přišlo s originálním řešením: koncert odehraje prostřednictvím online přenosu přes web a YouTube kanál MFO.

Řada menších podniků se pak snaží provoz udržet i za cenu, že budou akce pořádat jen pro maximálně povolenou stovku účastníků. Po Divadlu Tramtarie, které má hlediště „pouze“ pro 76 diváků, hraje dál také například Divadlo na cucky v Olomouci. „Kapacita sálu je 50 diváků. Nemusíte se tedy bát, že přijdete o svou pravidelnou dávku kultury,“ tvrdí divadlo na svém webu.

Přerov na rozdíl od jiných měst dál pouští návštěvníky na bazén a zimní stadion.

„Budeme důsledně počítat návštěvníky, aby v zařízení najednou nepobývalo více než sto lidí,“ sdělil jednatel společnosti Sportoviště Přerov Jaroslav Hýzl.

Město přitom poněkud paradoxně ruší kvůli koronaviru farmářské trhy, které se konají na otevřeném prostranství na Masarykově náměstí. Zrušeno je též vítání občánků, byť jde o komorní záležitost, kde je kumulace lidí oproti bazénu zlomková.

Lékař: Obcházení opatření je nedostatek prozíravosti

Přístup organizátorů, kteří na akce pouští „jen“ omezený počet lidí, někteří epidemiologové považují za nepřijatelný trucpodnik.

„Nejde to označit jinak než schválnost a nedostatek prozíravosti. Samozřejmě je jedno, jestli máte v hale či na prostranství 99, nebo 102 návštěvníků. Obcházet takto opatření, která mají smysl, je neomalenost,“ zlobí se například přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.

Někteří provozovatelé zase tápou, jak ukázalo třeba Vlastivědné muzeum Olomouc. To nejprve oznámilo, že do jednoho výstavního prostoru muzea stejně jako zámku v Čechách pod Kosířem, který pod něj patří, nevpustí víc než 60 osob. Do Arboreta v Bílé Lhotě nastavilo limit 80 lidí.

Po několika hodinách a doporučení svého zřizovatele, Olomouckého kraje, ale vedení muzea změnilo názor a provoz ve všech zařízeních zrušilo úplně.

Lyžařské areály plánují nabízet své služby bez omezení

K ničemu podobnému se rozhodně nechystají provozovatelé lyžařských areálů v Jeseníkách. Poté, co je Asociace lanové dopravy ubezpečila, že vládní nařízení o omezení sportovních akcí se jich netýká, pouští vleky dál na Červenohorském sedle, v Koutech nad Desnou, Branné či Karlově pod Pradědem.

„Celá panika je podle mě zbytečná. V České republice ročně zemře dva tisíce lidí na běžnou chřipku, nerozumím proto tomu, co všechno se děje kolem koronaviru. Dokud mi nepřijde od našeho pana premiéra papír, že mám areál zavřít, tak ho nezavřu,“ argumentuje například Martin Dubský ze skiareálu na Červenohorském sedle.

Podobně uvažuje i Michal Kestl, spolumajitel lyžařského střediska v Koutech nad Desnou.

„Dokud se může jezdit městskou hromadnou dopravou, tak není důvod zavírat střediska. Máme všechny tři sjezdovky zasněžené a ideální podmínky. Navíc hlásí krásné počasí. Venku v přírodě je riziko nákazy minimální.“