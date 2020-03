Nákupní centra zavřela okamžitě, nájem obchodům zatím běží

„Ráno policie přivezla v šest hodin vytištěné oficiální rozhodnutí vlády, nafotili jsme to a dali na všechny obchodní jednotky, protože jsme to nestačili tak rychle obvolat,“ líčí ranní operaci manažer jednoho pražského obchodního centra. - čtěte také Obchodníci sčítají první ztráty, eshopy i banky fungují dál

„Někteří už věděli, třeba oděvní řetězce, tak už nepřišli. Zpočátku nebylo jasné z vládního prohlášení, zda mohou být otevřené banky, tak o tom jsme diskutovali, nechali je a pak se to vyjasnilo, že ano,“ dodává.

Ačkoli vládní rozhodnutí přišlo náhle, úplně nečekané nebylo. Už v pátek ho naznačil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, vytušit se dalo i z podobných kroků v cizině.

„Situaci již několik týdnů nepřetržitě monitorujeme u nás i v zahraničí.“ potvrzuje marketingová ředitelka Centra Černý Most Michaela Matlasová. „Jsme v pravidelném kontaktu s nájemci všech tří obchodních center skupiny Unibail-Rodamco-Westfield (Chodov, Černý Most a Zličín) i zaměstnanci. Uzavřeli jsme prostory, kde by docházelo k většímu shlukování lidí, zvýšili frekvenci úklidu a desinfekce společných prostor,“ doplnila.

Ministr vnitra Jan Hamáček na sobotní dopolední tiskové konferenci obhajoval nečekané rozhodnutí kabinetu tím, že bylo snazší lidi do obchodních center o víkendu vůbec nevpustit, než je během dne složitě evakuovat za nasazení policie. A vývoj mu v totmo dává za pravdu.

„Vše je absolutně v klidu, žádný konflikt nenastal. Policie jen kontroluje, jestli ti, co mají otevřeno, mají otevřeno správně,“ popsal manažer pražského centra a potvrdil tak i komentář Svazu obchodu Tomáš Prouzy. „Zatím to funguje, o problémech nevím,“ konstatoval Prouza v průběhu sobotního dopoledne.

Nákupní centra jsou zpravidla přístupná celá, protože obchody či pobočky bank, které mají ze zákazu výjimku, jsou po nich různě rozmístěné. Na Černém mostě, Chodově či Zličíně informuje zákazníky personál center, další informace jsou k dispozici na webu či sociálních sítích.

Westfield Chodov (Facebook) ❗ Seznam OTEVŘENÝCH prodejen ve Westfield Chodov DNES 14. 3., všechny ostatní prodejny a služby jsou dnes uzavřené ❗



Uzavřena jsou stravovací zařízení, posilovny, solária, sauny, zábavní zařízení a wellness nebo například kasino v Centru Černý Most. „Do odvolání odkládáme ve všech třech obchodních centrech marketingové a jiné akce, kde by mohlo dojít ke shlukování více než třiceti lidí,“ uvedla Matlasová.

Nájem zatím běží všem stejně - otevřeným i zavřeným obchodům. „Nájemci mají smlouvu, takže platí, ale předpokládám, že všichni budou chtít slevu na nájmu. My to ale musíme předložit vlastníkům centra. Budou vlastníci více ochotní a méně ochotní, to teprve vyplyne,“ řekl iDNES.cz manažer jednoho z pražských obchodních center.