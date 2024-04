Lidé nám lesy drancují, přemýšlejme o houbařských lístcích, vyzývá podnikatel

Získali jste s Běleckým mlýnem zlatou medaili v soutěži Pestrá krajina. Co to pro vás znamená?

Je to forma ocenění za to, že máme krajinu, která dobře vypadá a je ekonomicky a ekologicky stabilní.

Jakou váhu má, že cenu uděluje Asociace soukromého zemědělství?

To je na tom cenné. Řeší to komise složená ze zástupců řady organizací, vysokých škol a podobně. Je to pro mne velká motivace. Zkouším si v praxi, jestli jsem se dobře učil a ve škole poslouchal a zda správně vnímám, co krajina potřebuje. Protože potom zjistíte, že když si vodu v krajině udržíte, najednou v době, kdy tady všechno pět let trpí suchem, jsme byli oázou bioaktivity. Každý rok u nás v lokalitě navíc hoří a tohle je zdroj požární vody. Nejkrásnější je, že tato voda nikomu nechybí, protože vodní prvky se naplňují v době, kdy je jí hodně, a jinak by naprosto bez užitku odtekla do Černého moře. Nic nedržíme, co přiteče, pouštíme dál.