Tyto telefony představí koncem února, ale prohlédnout si je můžete už teď

Značka TCL dorazila na tuzemský trh teprve loni na podzim (více viz Do Česka dorazila nová značka smartphonů), ovšem ukazuje, že nejenom v Česku, ale i celosvětově má velké ambice. Teď vstupuje také na americký trh, kde se jí daří zejména v segmentu televizí. K prvotině (TCL Plex) s vlastním logem výrobce, který vlastní také značky Alcatel, Palm a BlackBerry (respektive to, co z nich zbylo), tak přibudou další tři modely: TCL 10L, 10 Pro a 10 5G.

Jejich konkrétní specifikace bohužel neznáme, na konferenci TCL jsme se pouze dozvěděli, že kompletního odhalení se dočkáme až na veletrhu MWC v Barceloně, který se koná na konci února. V tuto chvíli tak vedle podoby známe pouze pár dalších detailů. Všechny tři telefony jsme si nicméně mohli již prohlédnout, byť obsluha stánku TCL nám nedovolila si je osahat.

Klíčovým modelem je každopádně TCL 10 5G, což bude první dostupný 5G model tohoto výrobce: údajně za něj bude chtít méně než 500 dolarů, tedy než asi 11 300 korun. Nízká cena jinak velice zajímavého smartphonu je kompenzována zejména tím, že bude osazen pouze procesorem střední třídy. Společně s modely 10 Pro a 10L jej také spojuje fakt, že na zádech disponuje hned čtyřmi fotoaparáty.

K modelu 10 Pro dále víme i to, že má AMOLED displej s průstřelem v levém horním rohu. Je zajímavé, že TCL jakožto jeden z velkých výrobců televizorů si vyrábí vlastní displeje. To se váže i na fakt, že firma chystá i vlastní ohebný smartphone, byť stále ve formě prototypu bez konkrétního označení.

Dostupnost novinek TCL bude upřesněna v následujících měsících, stejně tak i konkrétní datum prodeje a cena na českém trhu. Je otázkou, zda se do Česka dostane i 5G model.