Největší veletrh se smartphony se letos kvůli koronaviru ruší

Každoročně je to událost, která hýbe světem smartphonů. Veletrh Mobile World Congress (MWC), jenž měl vypuknout už za 12 dní, se však kvůli strachu ze šíření koronaviru Covid-19m, který zachvátil Čínu, nebude po 33 letech od svého vzniku konat. První zprávu o zrušení veletrhu přinesla agentura Bloomberg, pro kterou to potvrdil ředitel společnosti GSMA John Hoffman.



„Globální znepokojení nad šířením koronaviru společně s obavami z cestování konání veletrhu znemožnily,“ tvrdí. Oficiální vyjádření se následně objevilo i na webu organizace GSMA.



Zrušení veletrhu předcházelo skutečně hromadné odhlašování jednotlivých vystavovatelů, mezi které patří telekomunikační velikáni jako Nokia, Deutsche Telecom, Vodafone, AT&T, Ericsson, NTT Docomo a další. Účast dále odřekly značky jako Sony, LG, Vivo, Royole, Nvidia, MediaTek, HMD, Intel, Facebook nebo Amazon.

Vzhledem k tvrdým opatřením, která měla původně platit jako prevence proti přenosu viru, se však na veletrh nemohli dostat lidé cestující z Číny, kteří by zemi opustili po 10. únoru kvůli pravidlu 14denní karantény. Zapovězený vstup měli také lidé z čínské provincie Chu-pej. To by nepochybně znamenalo, že celé řadě menších vystavovatelů z Číny by byl vstup na výstaviště znemožněn.

Plány na zrušení veletrhu vyšly najevo už začátkem tohoto týdne, kdy se firmy z veletrhu začaly odhlašovat. Až dnes se však objevily v médiích skutečné obavy o konání letošního ročníku, když server Wired přinesl informaci, že organizátoři usilují o vyhlášení mimořádného stavu v Barceloně, aby mohli akci zrušit, ovšem nechat si ztráty proplatit pojišťovnou. Nakonec se však zdá, že se organizátorská společnost rozhodla ztráty přijmout s ohledem na tenčící se seznam vystavovatelů i rizika přenosu viru.

Zatím není jasné, zda se zruší i všechny doprovodné akce a tiskové konference jiných společností, které se měly konat v době veletrhu, avšak mimo jeho prostory.