VIDEO: Paraglider se zřítil ze třiceti metrů na poušť. Sám si zavolal záchranku

Vella na poušti na záchranáře čekal podle svých slov asi půl hodiny. Předtím požádal Siri, aby mu zavolala 911.

„Pomozte mi, prosím, zřítil jsem se se svým strojem,“ řekl dispečerce. Zeptala se ho, jestli krvácí nebo má nějaké jiné zranění. Odpověděl, že si to nemyslí, protože má na sobě tlustou bundu. Ukázalo se však, že má roztříštěnou ruku. V nemocnici zjistili, že utrpěl i další zlomeniny – krku, zad a pánve.

Za dvě minuty po pádu dorazil člověk, který pracoval poblíž. Mluvil však španělsky, takže s dispečerem musel dál komunikovat zraněný letec. Poté přiběhl jeho kamarád, který z něj kluzák sundal a zavolal jeho ženě Leandře.

„Kluzák se zřítil a já mám zlomenou ruku... Budu v pořádku, lásko, neboj se,“ řekl Vella své manželce. „Jak to myslíš, neboj se?“ odpověděla nedůvěřivě a vydala se rychle na místo nehody.

Na to, že jsi spadl z nebe, si vedeš docela dobře

„Na to, že jsi spadl z nebe, si vedeš docela dobře,“ řekl po příjezdu sanitky jeden ze záchranářů. Na místě mu zdravotníci zašili ruku, a když dál křičel bolestí, sdělili mu, že dostane morfium.

Vella vysvětlil, že k havárii došlo, protože při kontrole před startem přehlédl malý uzel. Přibrzdění kluzáku ho zkroutilo. Stejný účinek má i zaseknutí napínacího uzlu.

Z nemocničního lůžka Vella vzkázal, že paramotoru nic nevyčítá, protože to byl vynikající stroj. Varoval však zájemce o létání, aby si před startem svůj kluzák nezapomněli třikrát zkontrolovat.

„Všechna uvedená zranění si vyžádala operaci. Bylo to pro něj několik nejnáročnějších dní, ale v pravém Anthonyho stylu se stále usmívá a rozesmívá své okolí,“ napsala Leandra Vella ke zveřejněnému videu. Vella slíbil, že bude dokumentovat rekonvalescenci v nemocnici. Nehoda ho od létání očividně neodradila. Podle svých slov se co nejdříve vrátí do oblak.