Apple podle analytika čekal rekordní rok. Jenže začal řádit virus

Applu se první fiskální kvartál roku 2020 vydařil. Firma vykázala rekordní tržby, zvrátila klesající zájem o své telefony, lépe na odbyt šly také hodinky Watch i sluchátka AirPods a historicky nejvíc inkasovala za rozličné služby (více v článku Apple hlásí rekordní tržby. Slábnoucí trend odbytu iPhonů se zvrátil).

Americká technologická společnost nicméně už víc než rok neuvádí prodané objemy svých produktů a spokojit se proto musíme s odhady analytiků, kteří při svých výpočtech vycházejí z deklarovaných tržeb a předpokládaného poměru odbytu jednotlivých modelů.

Analytik Krish Sankar z týmu společnosti Cohen uvádí, že si Apple pro závěrečný kvartál nechal vyrobit přibližně 70 milionů iphonů, přičemž 74 procent – tedy asi 52 milionů – z tohoto objemu měly představovat modely aktuální kolekce 11. Výrobci na základě toho predikoval silné první i druhé kalendářní čtvrtletí.

Během aktuálního kvartálu počítal s produkcí 46 milionů různých modelů iphonů, což by bylo meziročně o 12 procent víc. Uvedený objem zahrnoval šest milionů kusů očekávaného nástupce modelu SE, který patrně dostane označení iPhone 9 (víc v článku: Levný iPhone má dostat odemykání obličejem a tím i větší displej).

Právě ten patří k vůbec nejočekávanějším smartphonům letošního jara, a to navzdory nijak oslnivé výbavě. Přístroj má totiž bodovat hlavně cenou, kterou Sankar odhaduje na 475 dolarů (necelých 11 tisíc korun). V nabídce Applu má proto plnit důležitou úlohu cenově dostupnějšího modelu.

Přesně takový výrobce potřebuje zejména pro čínský a indický trh, kde je dosud v produkci původní model SE. Obecně se však očekává celosvětový úspěch tohoto „levného“ iPhonu. Připomeňme, že iPhone SE byl uveden v březnu 2016 a v šasi generace 5/5s nabídl čipovou sadu z tehdy aktuální řady 6s. Totožný byl také fotoaparát.

Jenže skutečná produkce se od analytické prognózy může i výrazně lišit. Ještě koncem ledna sice tchajwanský Foxconn, který pro Apple kompletuje ihhony v čínských továrnách, uklidňoval, že epidemie koronaviru produkci nikterak neomezí. Situace v Číně se ovšem od té doby změnila. Konkrétně Foxconn ve své hlavní továrně v Šen-čenu zahájil výrobu ochranných roušek, kterých je v Číně všeobecný nedostatek (viz Běžně kompletuje iphony, teď kvůli koronaviru bude vyrábět roušky).

Čínská vláda navíc přijala řadu omezení mající značný dopad i na plynulost výroby v továrnách. Apple tak dělá vše pro to, aby dokázal uspokojit poptávku po svých produktech. Jedna ze smluvních čínských továren je totiž zcela zavřena, druhá je na pouhých deseti procentech výrobní kapacity. Apple se proto rozhodl kompletaci přesunout do továren mimo čínské území (viz Virus zasáhl iphony. Musí je začít montovat jinde).

V současnosti tedy záleží na tom, kolik času přesunutí výroby do jiných než čínských továren Applu zabere. Otálet s tím jistě nebude. Ve druhém kvartálu roku (třetí fiskální období 2020) by tedy odhady analytika Applu mohly být možná naplněny. Podle Sankara mají tchajwanští obchodní partneři Foxconn a Pegatron sestavit okolo 43 milionů iphonů. Kromě toho predikoval i celkové letošní prodeje iphonů, ty v součtu měly dosahovat přibližně 195 milionů kusů.

Vzhledem k situaci v Číně lze ovšem předpokládat, že reálné číslo bude nakonec o něco nižší. V odhadu celkového objemu jsou nicméně už zahrnuty i prodeje nové generace iphonů, která bude podporovat nastupující standard 5G. Konkurence sice už takové smartphony nabízela loni, jenže kvůli vysokým cenám a omezené dostupnosti 5G sítí nebyly prodeje nijak objemné. Samsung jich loni prodal 6,7 milionů.

Samsung bude stagnovat, Huawei klesat

Analytik ve své zprávě zmínil i dva hlavní konkurenty Applu, tedy Samsung a Huawei. Zatímco u Samsungu letos očekává stagnující odbyt, odpovídající loňsku, prodeje čínské jedničky podle něj meziročně klesnou o 10 procent. Na vině samozřejmě jsou pokračující restrikce ze strany americké exekutivy, kvůli kterým Huawei nemá přístup k americkým technologiím.

Hlavním problémem je, že se společnost ocitla bez GMS (Google Mobile Services) licencí a své nejnovější telefony tak nabízí bez klíčových služeb a aplikací Googlu (Mapy, GMail, YouTube, atp). Zatímco na domácím čínském trhu to není problém, jelikož tam je spousta služeb zakázána, mimo Čínu jsou jinak špičkové smartphony – konkrétně kolekce Mate 30 – velmi obtížně prodejné. Navzdory všem těmto komplikacím ale Huawei už prodal přes 12 milionů smartphonů této kolekce. Za drtivou většinu odbytu nicméně vděčí domácí scéně.