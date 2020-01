Levný iPhone má dostat odemykání obličejem a tím i větší displej

O nástupci populárního iPhonu SE se mluví už několik let a za tu dobu zprávy o blížícím se uvedení střídaly spekulace rázu zcela opačného. Tedy že Apple žádný takový iPhone nepřipravuje.

Už několik měsíců je však jisté, že levný iPhone opravdu přijde, a to velice brzy – představen by měl být už během března. Server DigiTimes na základě zákulisních informací z prostředí dodavatelského řetězce kalifornského giganta dokonce hovoří o dvou verzích takového přístroje (více v článku Apple letos plánuje šest iPhonů. Nástupci modelu SE mají být dva).

Odemykat bude obličej, ne prst. Displej se natáhne

Doposud se uvádělo, že iPhone 9, jak se má novinka jmenovat, bude vlastně osmičkový model s omlazenými střevy. Telefon má tedy pohánět výkonný čipset A13 Bionic, který je srdcem aktuálních iPhonů 11. To platí i nadále, ovšem redakce MacOtakara zmiňuje i přítomnost kamerky TrueDepth se schopností provádět 3D snímaní obličeje a následnou autorizaci uživatele.

Face ID by tak mělo nahradit tlačítko s vestavěným snímačem otisků (Touch ID) a displej původní velikosti 4,7 palce (měly ho modely 6, 6s, 7 a 8) by měl narůst do úhlopříčky 5,4 palce. Obrazovka by tak v porovnání se zmíněnými staršími generacemi zaujímala mnohem větší procento čelní plochy.

Dále se předpokládalo, že hlavní fotoaparát iPhonu 9 bude dědictvím typu 8, nakonec však bude také vylepšen. MacOtakara totiž zmiňuje rozměrnější optiku.

Redaktoři ještě doplňují, že loni během CESu získaly informace o chystané sedmé generaci iPodu Touch a tehdejší spekulace se nakonec po uvedení v květnu 2019 ukázaly jako pravdivé. Je tedy pravděpodobné, že i informace ohledně iPhonu 9 budou relevantní.