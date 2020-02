iPhone bez výřezu displeje se vkradl na stránky Applu. Byl to však jen omyl

Na prvním místě je nutno zdůraznit, že obrázek nepochází od nějakého rebelského designéra Applu, který skryl podobu letošního iPhonu 12 na místo, kde jej najdou skutečně jen pozorní příznivci značky. Grafika batohu Incase ICON Lite Backpack II pochází od zástupců značky Incase, která má s Applem pouze partnerství o prodeji na webu Apple.com, takže jde spíše buď o omyl způsobený přehnanou kreativitou jejich grafiků, či o cílenou provokaci. Upozornil na to na Twitteru známý únikář Ben Geskin.

Jenže pokud se něco takového objeví na oficiálních stránkách Applu, je pochopitelné, že to způsobí poprask a leckoho to může zmást. A tak se okamžitě obrázek dostal na internet a lidé se začali ptát, zda je to nový iPhone 12, u kterého se Apple konečně zbavil výřezu displeje. Přitom s největší pravděpodobností zkrátka jen správci webu odbyli schvalovací proces grafiky, která se na webu objeví.



Jakmile už to vypadalo, že bude ohledně „uniklé podoby“ nového iPhonu oheň na střeše, smartphonu na obrázku batohu najednou někdo výřez displeje doplnil, takže už zase vypadá jako běžný iPhone. Dává to podle nás ale větší smysl, než kdyby Apple obrázek (nebo dokonce celý produkt) z webu odstranil, protože to už by skutečně mohlo vypadat, jako že se firma něco snaží ututlat. Místo toho však byla grafika jen uvedena na pravou míru.

Před a po grafické úpravě ilustrace batohu

Firma je už dlouhé roky hodně vysazená proti různým únikům informací ohledně podoby a výbavy nových produktů, a způsobit takovýto trapas vlastním přičiněním by bylo něco, co mohlo stát viníky jejich pracovní místa i vysoké pokuty. Například u přísně střeženého iPhonu X nastala situace, kdy telefon sice už byl představený, ovšem ještě před uvedením na trh a zveřejněním prvních recenzí jej natočila blogerka, která si přístroj půjčila od svého otce. Toho to stálo jeho místo v Applu (více v článku Blogerka natočila iPhone X svého otce, video musela bleskově smazat).