Nejdůležitější jarní novinka nebude žádný zázrak. Ale je od Applu

V následujících dvou měsících představí nové smartphony mnoho výrobců. Už dlouho se mluví o nových top modelech Samsungu, který s novinkami na trh přijde jako první. Termín je známý – bude to už 11. února v San Francisku. Představí tam celou modelovou řadu S20 a jako bonus véčko s ohebným displejem Z Flip. To by v rámci své kategorie mělo být cenově dostupné.

Už tato sestava novinek představuje velmi silnou skupinu technologicky vyspělých telefonů. Ať už v podobě ohebného displeje u véčka nebo špičkových foťáků u vrcholných variant S20 s mnohonásobným zoomem a dalšími vychytávkami.

Zhruba dva týdny po premiéře Samsungů přijde veletrh MWC s dalšími novinkami. V krátkosti třeba s novými modely Sony, hovoří se o podpoře 5G, špičkových fotoaparátech s podporou 8K videa a dalších zajímavých parametrech. MWC v Barcleoně pak jistě přinese mnoho dalších novinek.

Novinkový dvouměsíc uzavře koncem března Huawei, který si chce udržet primát nejlepších fotomobilů na trhu, což by nová řada P40 měla splnit. U Huaweie bude pravděpodobně platit, že nové modely nebudou mít nainstalované Google služby.

Jenže ta nejdůležitější premiéra přijde s největší pravděpodobností někdy mezi MWC a premiérou nových Huaweiů, aspoň to predikují mnohé zahraniční zdroje, třeba agentura Bloomberg. Ta čerpá z informací dodavatelů součástek, podle kterých začne výroba telefonu v únoru a v březnu by ho měl Apple představit.

Ostatně, i model SE představil Apple nesystémově v březnu před čtyřmi lety. A právě nový iPhone by měl být nástupcem modelu SE. Měl by to tedy být telefon, na který se dlouho čekalo. Model SE byl velmi populární, vlastně to byl jediný (relativně) levný iPhone. Jenže to už je dávno a s nástupcem firma otálela.

Novinka s pravděpodobným označením iPhone 9 by měla být také relativně levná, ač v porovnání s konkurencí to bude spíš telefon vyšší střední třídy. Ale taková je prostě situace na trhu – Apple je drahý a zákazníkům to nevadí. Tedy nevadí jim to na převážně západních trzích, ale v části světa by se Applu cenově dostupný model hodil.

Ono to souvisí i s úspěchy předchozího modelu SE, který v celkových číslech pro Apple zase takovou díru do světa neudělal – firma dlouhodobě nejvíc prodává dražší modely. Jenže to platí především tam, kde operátoři telefony dotují nebo cenu rozmělní v měsíčních poplatcích za služby.

iPhone SE byl hitem především tam, kde se smartphony kupují za hotové a kde tedy cena významně rozhoduje. Což je třeba i případ českého trhu nebo velké části Asie. A právě na těchto trzích by měl chystaný iPhone 9 uspět. Dokonce se spekuluje, že levné modely mohou být rovnou dva.

V kontextu nadcházejících novinek však bude iPhone 9 spíš pokulhávat. Přístroj bude s největší pravděpodobností vycházet ze staršího iPhonu 8, tedy nebude mít ani design nejnovějších modelů značky. Hardware bude mixem starého a nového, což byl i případ předchozího levného iPhonu SE. Takže úplné ořezávátko to nebude, ale na druhou stranu nelze čekat podporu 5G (tu iPhony zatím vůbec nenabízejí) a těžko bude mít nějakou větší sestavu fotoaparátů se zoomem nebo další vychytávky.

Jenže přes to všechno je dost možné, že z jarních novinek může být iPhone 9 nejprodávanějším modelem. Ostatně iphony vládnou žebříčku pravidelně.