Samsung potvrdil termín uvedení top modelu. Asi ukáže i svůj „razr“

V posledních dnech se na internetu objevily informace a videa o uvedení nového top samsungu. Ve všech případech se objevovalo datum 11. února. Nyní vše potvrdil sám Samsung. Představení se odehraje na samostatné akci konané v San Francisku. Stejně tomu bylo již loni, taktéž chvíli před veletrhem MWC v Barceloně.



Samsung sám uvádí, že bude představeno více přístrojů. Samotný nástupce modelu S10 bude jistě opět existovat v několika verzích. Model S10 byl původně představen v jednodušší verzi S10e, standardní variantě S10 a zvětšené verze S10+. Navíc pro některé trhy měl premiéru model S10 s podporou 5G sítí s ještě lepší výbavou.

Obdobné modely lze očekávat i letos. Nástupce nedávno představeného modelu S10 Lite (více viz Matou názvem. Novinky Samsung S10 Lite a Note 10 Lite nejsou očesané) bude logicky představený až později, když se prozatím ten stávající ani nezačal prodávat. Model s podporou 5G nemusí být extra verzí novinky, podporu 5G sítí mohou dostat všechny novinky nebo jejich varianty pro určité trhy.

Otázka visí nad názvem nového modelu. Objevily se totiž zvěsti, že Samsung nepoužije označení S11, ale S20 (více viz Namísto Galaxy S11 přijde S20, zní od známých insiderů). Tedy něco obdobného, co udělal Apple v roce 2017 u modelu iPhone X. Ale vynechání iPhonu 9 a označení římskou číslicí mělo vztah k desetiletému výročí od uvedení prvního iPhonu, Samsung ovšem desátou generaci svého top modelu představil loni pod názvem S10.

Nástupci modelů S10 nebudou podle všeho jedinými novinkami, které Samsung na akci chystá. Z videa lákající na událost lze odvodit, že budou představeny dva typologicky odlišné přístroje. Tím druhým by mělo být nové véčko s ohebným displejem. Tedy odpověď Samsungu na vřele přijatou novou verzi Motoroly Razr (více viz Legendární Razr je zpět. Fascinuje konstrukcí, cenou i retro režimem).

I o uvedení nového ohebného samsungu se spekulovalo, že bude představen spolu s nástupci modelu S10 (více viz Samsung chystá odpověď na ohebný Razr. Bude v únoru a za poloviční cenu). Nový ohebný samsung by měl být o poznání levnější než Motorola Razr, která má v Evropě vyjít na zhruba 40 000 korun. Avšak nové véčko od Samsungu asi bude méně stylové, jak ukazují uniklé fotografie (více viz Neuhlídali ho. Ohebné véčko Samsungu si můžete prohlédnout na fotkách).

Tento telefon není nástupcem loni uvedeného modelu Galaxy Fold suplujícího po rozevření díky ohebnému displeji tablet, jeho nástupce by měl být představen v létě, kdy lze očekávat i nástupce modelů Galaxy Note. Samsung by tak letos měl mít nabídku top modelů velmi širokou, v minulosti to byly přitom pouze dva vrcholové modely řady Galaxy S a Galaxy Note.