Legendární Razr je zpět. Fascinuje konstrukcí, cenou i retro režimem

Razr je zpátky! Koncept, který v roce 2004 v podobě modelu Motorola Razr V3 uhranul davy i když byl tehdy pořádně drahý (původně stál přes dvacet tisíc korun), teď fascinuje snad ještě víc. A to navzdory tomu, že je ještě dražší a informace o něm unikaly snad déle než rok.

Motorola tedy vrací do hry véčko ostře řezaných a poměrně charakteristických tvarů. Jen je to tentokrát smartphone a má podle očekávání ohebný displej, což právě žene cenu velmi vysoko: na 1 499 dolarů (v přepočtu necelých 35 tisíc korun bez daně). K tomu je tu exkluzivita pro amerického operátora Verizon, aspoň pro USA. V Evropě se telefon začne prodávat na vybraných a zatím nespecifikovaných trzích od prosince, aspoň to tvrdí tisková zpráva značky. Přitom v USA by se novinka měla dostat do prodeje až v lednu. Ale to se asi ještě může změnit.

I přes vysokou cenu neklade Razr důraz na výbavu, na té se naopak trochu šetřilo, jinak by byl ještě dražší, což ukazují ohebné telefony od Samsungu a Huaweie. Hlavní je tu design. Tím Motorola opravdu věrně odkazuje na původní model V3 – novinka má i charakteristickou „bradu“ ve spodní části.

A také se v telefonu nachází „tajný“ retro mód, který na spodní části displeje zobrazí věrnou repliku leptané klávesnice původního modelu a v části horní menu v grafické podobě z roku 2004. V tomto režimu jde Motorola tak daleko, že telefon se ovládá jen pomocí virtuálních tlačítek, vrchní dotyková část nereaguje.

Jinak je samozřejmě nová Motorola Razr plnohodnotným smartphonem s operačním systémem Android. Její displej, který se rozkládá na délku a nikoli do šířky jako u dosavadních smartphonů s ohebným panelem, má v rozloženém stavu úhlopříčku 6,2 palce. Podle různých zdrojů Motorola odebírá displej od dvou výrobců: BOE a také TCL, které koncepty ohebných telefonů ukazuje už delší dobu a zdá se, že má technologii dobře zvládnutou.

Podle prvních dojmů zahraničních novinářů není v rozloženém stavu znát, že by se displej ohýbal, není tu tedy žádný hrb či předěl jako u Samsungu nebo Huaweie. Mimochodem, Motorola bude na displej nabízet roční záruku, v rámci které jej při prvním rozbití vymění zdarma. Další výměna má stát 300 dolarů (asi 6 700 korun bez daně).

Displej má trochu zvláštní rozlišení 2 124 x 876 pixelů, tedy něco napůl cesty mezi HD a Full HD. Jemnost nebude špičková, ale opět je to ústupek ceně. Vnější panel je taktéž OLED typu, má úhlopříčku 2,7 palce a rozlišení 600 x 800 pixelů. Používat se na něm dají užitečné funkce, ale přístup k celému systému tu není. Ve složeném stavu měří novinka 72 x 94 x 14 mm (tloušťka je zcela shodná s původním modelem), na dnešní poměry je tedy neuvěřitelně kompaktní.

Co se výbavy týče, ta na rozdíl od designu rozhodně neohromí. Základem je procesor Snapdragon 710 a k tomu solidní porce 6 GB RAM. Vnitřní paměť má kapacitu 128 GB a nelze ji rozšířit microSD kartami. Hlavní fotoaparát je na vrchní rozevírací části a má rozlišení 16 megapixelů, toť vše. Navíc jde o senzor IMX519 z loňského roku, což ukazuje na dlouhý vývoj telefonu.

Dalším důkazem dlouhých příprav je Android 9, se kterým půjde Razr v lednu do prodeje. Motorola však slibuje, že už pracuje na rychlé aktualizaci na Android 10. Baterie novinky má kapacitu 2 510 mAh, což je opět relativně málo, ale vzhledem k základnějším funkcím to na běžný den používání snad bude stačit. Bezdrátové dobíjení tu není. Nechybí čtečka otisků prstů, ta je umístěna v oné „bradě“ pod displejem.

Ještě jednu technickou vychytávku však přece jen nová Motorola Razr má: telefon je vybaven výhradně e-SIM, klasickou fyzickou SIM do něj nevložíte. To bude ovšem komplikovat použití telefonu u jiných operátorů, zejména v Evropě, kde se standard zatím nijak překotně nešíří.

Kombinace fascinujícího designu, vysoké ceny, v podstatě podprůměrné výbavy, integrace e-SIM a exkluzivní dostupnosti, zatím oznámené jen pro americký Verizon, znamená, že je nová Motorola Razr opravdu zbožím pro vyvolené nadšence. Ukazuje, kam se svět chytrých telefonů vydá v příštích letech. Je první s konceptem překládání velkého ohebného displeje podél horizontální linie a toto prvenství jí nikdo nevezme.

Podobných přístrojů však jistě v budoucnu uvidíme mnohem víc, však přípravu „véčka“ s ohebným displejem naznačuje sám Samsung a dodavatel displejů TCL minimálně od konce loňského roku naznačuje, že je také na tento koncept připraven. TCL však čeká, až bude moci tuto techniku nabídnout uživatelům za realistické ceny, a to bude asi ještě chvíli trvat.

Až se tak stane, novodobá Motorola Razr by mohla být skutečnou ikonou a mohla by následovat osud své prapůvodní předchůdkyně: ta totiž také po určité době dramaticky zlevnila a navíc se stala inspirací pro celou řadu dalších modelů, ať už s názvem Razr, nebo v jiných podobách a různých cenových kategorií. Uvidíme, zda se Motorola vydá tímto směrem. Podle nás by měla – Razr vypadá opravdu skvěle.