Dříve než v minulosti. Špičkové samsungy dostaly Android 10

Situace s aktualizacemi na novou verzi Androidu se začíná trochu zlepšovat. Zatímco jsme u špičkových modelů Samsungu v případě typu Note 9 čekali na aktualizaci na novou generaci systému (z Androidu 8 na Android 9) na začátek ledna (4. ledna) a u typů řady S9 dokonce do konce ledna, letos se Samsungu podařilo své nejdůležitější modely aktualizovat na nový Android 10 s velkým předstihem před začátkem nového roku.

S distribucí v Česku začal už v druhém prosincovém týdnu. Na naše redakční zařízení se aktualizace dostala jen o několik dní později a od té doby ji v praxi testujeme. Změny jsou většinou vcelku kosmetické, ale mnohých si uživatel opravdu všimne. Často jde o opravy drobností, které ve svém One UI neměl Samsung dokonale dotažené, teď v nové verzi One UI 2.0 to funguje lépe.

Jednou z takových příjemných drobností je třeba změna v ovládání u gest: Samsung byl jedním z prvních, kdo nabídl uživatelům možnost ovládání gesty na celé obrazovce a Google do Androidu 10 přidal svá vlastní, jinak koncipovaná gesta. Uživatel si teď může u gest vybrat, který způsob ovládání preferuje: zda gesta od Samsungu (tři tahy ze spodní třetiny obrazovky), nebo zda zvolí nativní způsob z čistého Androidu 10 (gesta ze spodu obrazovky a z boku).

Hlavně se soustředit

Samsung klade u svého uživatelského prostředí důraz na to, že působí čistým a jednoduchým dojmem, že jsou ovládané prvky vždy dobře v dosahu prstů a že zbytečně neruší. U One UI 2.0 a tedy aktualizace na Android 10 je to ještě trochu zdůrazněno. Tak třeba hodiny na odemykací obrazovce se přizpůsobí barvě tapety: na světlém pozadí se zobrazí tmavé, na tmavém světlé.

Změnila se i některá vyskakovací okna: především okno při přepínání hlasitosti a také oznámení příchozího hovoru, když máte spuštěnou jinou aplikaci. Ta zabírají na displeji méně místa, takže jsou méně rušivá, přitom rozhodně neplatí, že by je uživatel nepostřehl. Samozřejmostí je také nativní tmavý režim, který už Samsung nabízel předtím, ale teď se jeho funkcionalita rozšířila a režim je schopen lépe spolupracovat s různými aplikacemi.

Jednou z novinek, která přímo vychází z Androidu 10, je pak nový Focus Mode, který je součástí sady pro Digital Wellbeing (zde v menu pod položkou Digitální pohoda a rodičovská kontrola). Uživatel si může vybrat, jaké aplikace může v režimu soustředění používat, navíc je může rozdělit do několika kategorií a režim zapínat podle potřeby (Práce, Volný čas a tak podobně). Lze si tak nastavit třeba to, aby uživatele v práci nelákalo spouštění her a naopak doma po pracovní době otevírání firemního e-mailu.

Drobné změny

Jednou ze zajímavých drobností je třeba vylepšení interního kalendáře o možnost přidat štítek k danému dni, aniž by uživatel vytvářel událost. Jednoduše si tak lze v kalendáři vytvořit jakýsi virtuální „uzel na kapesníku“, který graficky připomene nějakou událost (na výběr je z desítek nálepek ve čtyřech kategoriích).

S One UI 2.0 také získaly modely Galaxy S10 jednu z funkcí, která byla předtím jednoduše přístupná jen u typů Note 10: možnost nahrávání obrazovky. Funkce Záznam obrazovky je teď v menu rychlých akcí po stažení notifikační lišty a funguje úplně stejně jako u špičkového modelu s perem.

Poměrně výrazných změn se dočkalo prostředí fotoaparátu. Mezi sadu rychlých voleb na levém (či horním) okraji přibyla volba pro záznam fotografie s pohybem, výrazně se pak vyčistila oblast s přepínáním režimů. Ty mají teď výraznější popisky a standardně je tu méně režimů než doposud. Samsung přitom dává uživateli plnou svobodu: tahem na položku „další“ se zobrazí kompletní seznam všech fotografických režimů a ty si sem po jednom může uživatel na lištu s přepínáním přetáhnout: nebo z lišty sem do tohoto seznamu uklidit. My jsme zvolili minimalistické pojetí, kdy máme v liště pouze tři režimy: foto, video a noční režim.

Na veškeré ostatní režimy pak přepínáme v položce další: je to rychlé a přehledné, daleko pohodlnější než dosavadní listování mezi spoustou režimů. Ve verzi One UI 1.5 u Androidu 9 si sice uživatel mohl vybrat, které režimy se nemají v liště zobrazovat, ale pokud je uživatel přece jen občas potřeboval, byl k nim přístup velmi obtížný. Mimochodem, v režimu Pro teď může uživatel nastavit větší rozsah časů závěrky a ISO (30 sekund a 3200).

S One UI 2.0 nepřímo souvisí i další změna, která se nám tentokrát projevila jen na Galaxy S10, na modelu Note 10 zatím nikoli – v rámci aktualizace (buď systému, nebo následně spíše aktualizace aplikací z Galaxy Store) je totiž obrazovka Bixby Home nahrazena podobně koncipovanou obrazovkou Samsung Daily, prozatím v betaverzi.

Karta je funkčně podobná jako Bixby Home, jen tu zatím chybí třeba přehled položek z kalendáře, detailnější výhled počasí (aktuální stav je vždy hned nahoře), napojení na YouTube, Twitter či Uber, což jsou věci, které Bixby Home uměla. Ne, že bychom je příliš používali. Navíc jde skutečně o betaverzi, takže se nejspíš budou funkce rozšiřovat. Změna nejspíš souvisí s ústupem od asistenta Bixby, který se konkurencí pro Google Assistant, Alexu od Amazonu či Siri od Applu rozhodně nestal. Šušká se, že by Samsung měl Bixbyho nahradit novou službou Neon (více viz Samsung zařízne svého asistenta. Nahradí ho něco, co jsme zatím neviděli).

Lepší výkon

Testovací Galaxy Note 10 a S10 jsme také podrobili sérii benchmarků, abychom zjistili, jak aktualizace ovlivnila výkon telefonů. A obecně opět můžeme konstatovat, že výkon je o něco lepší, i když někdy jsou změny jen drobné. Třeba v Geekbench 5 si u Compute benchmarku oba telefony polepšily jen o několik procent, u PC Mark můžeme hovořit o stagnaci a konkrétně v případě testu rychlosti práce s úložištěm i o zhruba 10% zpomalení (Note 10 ale i tak stále patří ke špičce).

V benchmarcích zaměřených na výkon je ovšem znát určitý pokrok. V nejoblíbenějším AnTuTu (ve verzi 8.0) si Note 10 polepšil ze skóre 450 931 bod na 462 543 body, Galaxy S10 pak zaznamenal o něco vyšší nárůst: ze 409 048 bodů na 424 399 bodů (jde vždy o střední hodnoty z pěti měření). Mírně lepší je i skóre ve webovém benchmarku JetStream2, takže třeba i při procházení webu budou telefony plynulejší – ale uživatel žádnou z těchto změn výrazně nepocítí, už před aktualizací jsme si na výkon a plynulost nijak nestěžovali.

Celkově je tedy aktualizace solidním krokem kupředu. Nezaznamenali jsme zatím žádné viditelné potíže s odladěním a Android 10 na Galaxy S10 i Note 10 fungují bez problémů.