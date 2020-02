Nejlepší smartphone roku 2018 nestárne. Dostal nejnovější Android

Majitelé smartphonu Nokia 7 Plus si mohou gratulovat. Ať už ho koupili rovnou v roce 2018, nebo jej sehnali ve výprodeji loni (to už bylo vzácné zboží), udělali velmi dobré rozhodnutí. Nejen, že tento model v praxi ukazuje, jak dobře může i náročnějším uživatelům vyhovět smartphone vyšší střední třídy (více v naší recenzi: To nejlepší, když nechcete utrácet zbytečně moc. Test Nokia 7 plus), ale Nokia s ním zároveň dokládá, že i starší telefon může být vlastně jako nový.

Pomiňme teď hardware – ten měla Nokia 7 Plus v roce 2018 solidní, a i když je dnes překonaný, rozhodně tu brzdou není. Dvojitý foťák se zoomem má v praxi lepší kvalitu než mnohé novější pokusy všech možných značek v této třídě. A to, že displej není úplně bezrámečkový, vyváží originální design a bytelná konstrukce telefonu.

Jako nová je ovšem teď Nokia 7 Plus po stránce softwarové. Telefon totiž počátkem letošního roku dostal aktualizaci na nejnovější Android 10. Poté, co loni posloužil jako testovací platforma pro betaverze Androidu 9, si teď mohou majitelé naplno užít i další novou verzi systému. S ní přichází všechny důležité změny jako třeba možnost navigace gesty, rozšířené funkce pro digitální pohodu a rodičovskou kontrolu telefonu, nová vyskakovací okna a místy vylepšená grafika. Nebo žádaný tmavý režim.

Aktualizaci jsme v praxi u modelu 7 Plus vyzkoušeli a zdá se, že se uživatelé nemají čeho bát. Stažení i instalace proběhlo vcelku rychle, tedy podobně jako u jiných telefonů, které před časem Android 10 dostaly. Mimochodem, Nokia 7 Plus se tu řadí do stále vcelku exkluzivní společnosti samsungů řady S10 a Note 10, modelů Google Pixel nebo třeba Asusu Zenfone 6.

Telefon s novým systémem funguje velmi příjemně a svižně. Kromě používání ve stávajícím stavu jme vyzkoušeli i jeho nastavení po továrním resetu zcela od znovu – a nepozorujeme žádný rozdíl v rychlosti chování telefonu před a po čerstvé aktivaci. Nový systém nainstalovaný na běžící přístroj tak neznamená žádné zpomalení – to nepozorujeme ani v porovnání s předchozí verzí systému.

I díky tomu tak nadále považujeme Nokii 7 Plus za jeden z nejlepších smartphonů z roku 2018. V praxi se mnohdy vyrovnala špičkovým modelům, byla dostupnější a navíc má dnes servis, o kterém si mnohé stroje z té doby mohou nechat zdát.

Kromě modelu 7 Plus pak aktualizaci na nejnovější Android 10 dostala také Nokia 6.1, která je jen o měsíc mladší než tento typ, ale má o trochu obyčejnější výbavu. Stejné omlazovací kúry by se podle předchozích informací měly dočkat i modely 6.1 Plus, 6.2 a 7.2, u nich ovšem nemáme dostupnost ověřenou. Již dříve dostala Android 10 Nokia 7.1.