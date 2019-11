Grafický zmatek zůstává. Testujeme Android 10 na Huawei P30 Pro

Huawei se u svého uživatelského prostředí EMUI (a Magic UI u sesterského Honoru) dlouho držel zajetých kolejí a i když přinášel vylepšení v podobě lepšího ovládání gesty, v principu se toho měnilo jen málo. S příchodem Androidu 10 a nové verze EMUI 10 (potažmo Magic UI 3.0) má být změn více než dříve.

My tyto změny testujeme na modelu Huawei P30 Pro, pro který je už registrovaným k dispozici betaverze nového uživatelského prostředí založeného na Androidu 10. Aktualizace by na sebe neměla nechat čekat příliš dlouho. Betaverze, kterou zkoušíme, funguje bez větších problémů a jejímu ostrému nasazení podle nás nic nebrání. Podobně by nové prostředí i systém mohl relativně brzy dostat Huawei Mate 20 Pro.

Nová verze systému, kterou už dostal „nebohý“ Huawei Mate 30 Pro, má především po letech výrazněji změněnou grafiku. Bylo to žádoucí, dosavadní řešení Huawei už působilo dost zastarale, to nové je přeci jen lepší. Ale i tak zatím není vše ideální a asi se to už výrazněji nezmění, což ukazuje Mate 30 Pro.



Grafika se totiž nejméně měnila tam, kde to podle nás bylo potřeba nejvíce: na domovské obrazovce. Tady Huawei zůstává u svého hranatějšího tvaru ikon, které jsou navíc nadstandardně velké. K tomu nabízí Huawei v základní sadě sice efektní, ale zcela nepraktické tapety. Ty mají poměrně výraznou kresbu, kterou ikony překrývají a vlastně z většiny zakryjí, z čehož je pak dost velký vizuální zmatek.

U EMUI 10 tento zmatek zůstává. Ano, řešením je sice vlastní trochu umírněnější tapeta, ale i tak plochu ikony na náš vkus vyplňují více, než by bylo zdrávo. Dá se to řešit i tím, že uživatel zvolí méně hustou mřížku než třeba 6 x 5 ikon, jenže to pak považujeme za plýtvání místem. Huawei samozřejmě ve své aplikaci nabízí i trochu umírněnější grafické motivy, ale ani tady to není ideální. Řešením by podle nás byly ikony kulatého tvaru a nepatrně menší. Tím by se vše vyřešilo.

Ostatně, toto řešení Huawei použil všude jinde: po stažení notifikační lišty nebo otevření menu nastavení se naplno projeví nová grafika EMUI 10, která je mnohem bližší čistému Androidu a používá kulaté ikony a jejich mnohem minimalističtější pojetí. Rázem je pohyb v těchto místech příjemný a přehledný. O to víc nás štve kontrast s domovskou obrazovkou.

Minimalističtější pojetí dostaly i některé vestavěné aplikace, například aplikace fotoaparátu, kontakty či seznam hovorů, zprávy a další.

Novinky Androidu 10

Samozřejmostí v EMUI 10 jsou i novinky, které sebou přináší samotný systém Android 10. I když třeba gesta Huawei řešit nemusel, ty používá už delší dobu a jsou asi nejpropracovanější ze stávajících řešení. Přesto jsou tu gesta v mírně inovované podobě, která odpovídá Androidu 10, včetně možnosti vytáhnout menu voleb v dané aplikaci „zabodnutím“ prstu do okraje displeje a tahem směrem dovnitř, jako při gestu pro návrat o krok zpět. Google Assistant či Google Now se spouští tahem z některého ze spodních rohů displeje vzhůru.

Je tu také tmavý režim. Ten umí díky systémové integraci fungovat lépe a telefon jej dovede nově vynutit v aplikacích, kterým ho vývojáři stihli už také doplnit. V běžném prostředí telefonu střídá tmavý režim černou barvu se šedivou, která hraje roli „průhledné“ vrstvy. V notifikacích se tu ruší tah doleva, který notifikaci odkládá, namísto toho ukáže nastavení nebo možnost smazání notifikace.

Nezdá se, že by Huawei s novou verzí svého uživatelského prostředí zaváděl nějaké další speciální novoty. I proto by Huawei nemusel s uváděním nové verze systému příliš otálet. Nové funkce Androidu jsou většinou ukryty pod povrchem, hlavní změny EMUI 10 se týkají minimalističtější grafiky. Rychlá aktualizace by tak dala uživatelům stávajících modelů alespoň trochu jistoty v aktuálním dění okolo telefonů čínské značky.