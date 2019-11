Má žádaný tmavý režim a nové volby ovládání. Nokia dostala Android 10

Android 10 je zatím vzácností, kromě několika nových smartphonů (Sony Xperia 5, nešťastný Huawei Mate 30 a samozřejmě nové Pixely 4) je přístrojů s tímto systémem málo. Aktualizaci dostaly především starší modely Pixel, většina uživatelů přístrojů, které se účastnily beta testování Androidu Q, ale zatím čeká.

Mezi prvními se aktualizace dočkali uživatelé smartphonu Nokia 8.1. Ten sice v Česku nepatří k tak populárním, jako byl jeho předchůdce Nokia 7 Plus, i tak jde o pozoruhodný model. Aktualizace může jeho atraktivitu u uživatelů trochu vylepšit.

Nokia používá v podstatě čistý Android jen s minimem úprav, takže připravit finální verzi systému není pro její programátory tak obtížné jako u výrobců s vlastní grafickou nadstavbou systému. Proto může být v aktualizacích relativně rychlejší než konkurence.

Po modelu 8.1 se pozornost Nokie přesune k dalším typům a ještě do konce roku by se nového systému měli dočkat uživatelé modelů 7.1 a 9 PureView. Zhruba na přelom roku je plánován upgrade u modelů 6.1, 6.1 Plus a 7 Plus, v prvním čtvrtletí příštího roku se na Android 10 mohou těšit uživatelé typů 2.2, 3.1 Plus, 3.2, 4.2, 1 Plus, 5.1 Plus a 8 Sirocco a do poloviny roku by pak měla aktualizace dorazit i na modely 2.1, 3.1, 5.1 a 1.

Rychlá a neotravná

Aktualizace měla v případě našeho testovacího kusu, na kterém jsme provozovali betaverzi Androidu Q, necelého 1,5 GB, stažení bylo otázkou chvilky a i samotná aktualizace proběhla svižně. Celý proces od stažení po finální restartování telefonu po aktualizaci trval zhruba patnáct minut. Výhodou je, že má vše uživatel plně pod kontrolou.

Aktualizace se stahuje i instaluje (to je novinka) plně na pozadí, takže uživatel může telefon v danou chvíli běžně používat. Pravda, používání některých funkcí nebo aplikací může proces aktualizace pozastavit a tedy celý protáhnout – ale uživatel má možnost v takovém případě proces manuálně popohnat. Kompletní aktualizace se v našem případě, kdy se telefon upgradoval z betaverze Androidu Q, nainstalovala v pozadí, aniž by bylo třeba telefon restartovat.

Finální restart je pak potřeba jen na to, aby telefon naběhl s už novým systémem, při restartu nedochází k žádné instalaci. Tím je mimo jiné minimalizován čas, kdy je uživatel offline bez přístupu k jakýmkoli funkcím telefonu. Samotný restart navíc musí uživatel potvrdit, telefon se mu nerestartuje sám pod rukama. Vše je tedy plně pod kontrolou.

Gesta i tmavý režim

Nová verze systému přináší uživateli žádaný tmavý režim a nové volby ovládání. Podobně jako pixely dává i Nokia 8.1 na výběr ze všech tří možností: nejkonzervativnější je klasické ovládání virtuálními tlačítky v liště, pak je tu ovládání „polovičními“ gesty, které měl už Android 9, a nově se dá zvolit i plné ovládání gesty, které přináší Android 10.

Co se vzhledu uživatelského prostředí týče, zůstala Nokia 8.1 velmi věrná čistému provedení známému ze smartphonů Google Pixel. V betaverzi přitom Nokia experimentovala s trochu odlišnějším barevným laděním i jinými tvary ikon. Ty jsou teď standardně kruhové, v betaverzi Nokia koketovala s hranatějším provedením v podobě čtverce se zakulacenými rohy. Nadále jde ale tvar ikon a barva zvýraznění položek v systému měnit v menu vývojářských možností.

Samozřejmostí jsou nové prvky pro ochranu soukromí, které jsou součástí Androidu 10, nebo funkce pro méně „otravné“ notifikace a větší možnost uživatele soustředit se na důležité úkoly. V rámci funkcí Family Link mohou rodiče nastavit pravidla používání telefonu pro své děti. Celkové první dojmy po instalaci aktualizace jsou výtečné: telefon je rychlý a plynulý.