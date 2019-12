Starý, nebo nový? Vyzkoušeli jsme, o kolik se výkonem liší Android 9 a 10

Aktualizace Androidu na novou verzi bývá uživateli často vyhlížena kvůli novým funkcím, ale také vyladění těch stávajících. Na druhou stranu u některých smartphonů mohou panovat určité obavy o snížení výkonu. Při našich testech nové verze Androidu jsme si v poslední době takového zpomalení nebo jiného negativního dopadu na výkon nevšimli.

Ale přesná čísla jsme k dispozici neměli. S nimi je to těžké – i jednotlivé benchmarky se vyvíjí a dostávají nové verze, takže i když jsme například některé modely, které později dostaly update, v benchmarcích vyzkoušeli, hodnoty naměřené teď s novou verzí systému nebyly příliš relevantní, jelikož už vlastně benchmark měří jinak.

V poslední době prošel největší generační obměnou oblíbený benchmark AnTuTu a v rámci této aktualizace varovali autoři aplikace právě před porovnáváním starších výsledků s novými, ale také třeba před porovnáváním výsledků pro různé platformy. Výsledky telefonů s Androidem tak prý nelze porovnávat s výsledky přístrojů s iOS.

Ale zpět k verzím Androidu. Nová verze AnTuTu se objevila v době, kdy začala vlna aktualizací z Androidu 9 na Android 10. A u jednoho z prvních modelů, který tuto aktualizaci oficiálně dostal, smartphonu Asus Zenfone 6, se nám podařilo provést veškeré testy výkonu jak u telefonu se starší verzí softwaru, tak s telefonem upgradovaným na produkční verzi Androidu 10.

Výsledek je poměrně jednoznačný. Nová verze Androidu přináší v drtivé většině syntetických testů lepší výsledky. Někdy jen nepatrně, jindy výrazně, k propadu došlo v našem případě jen v jednom specifickém měření.

Asi nejvýraznější rozdíl jsme u Zenfonu 6 s Androidem 9 a Androidem 10 zaznamenali v případě již zmíněného benchmarku AnTuTu. V jeho nejnovější verzi se celkově skóre zvedlo, což ukazuje porovnání dřívějšího skóre modelu s Androidem 9 a skóre nynějšího: zatímco krátce po uvedení telefonu na trh jsme mu naměřili 395 122 bodů (prostřední hodnota ze tří měření), aktualizované AnTuTu vykázalo u stejného telefonu s Androidem 9 skóre 427 711 bodů. To je tedy naše základní hodnota. Po aktualizaci na Android 10 jsme test provedli znovu a výsledek byl docela překvapivý: skóre je teď 487 367 bodů. To znamená nárůst výkonu o znatelných téměř 14 %.

Pravda, v dalších testech, které už nejsou tolik zaměřené „na efekt“ jako AnTuTu, už byly rozdíly menší, ale většinou jednoznačně ve prospěch novějšího systému. Třeba webový JetStream2 nově ukázal hodnotu 65,549 oproti 64,007 se starším systémem. V benchmarku 3D Mark se u testu Sling Shot Extreme Open GL ES 3.1 posunulo skóre z 5 680 bodů na 5 837 bodů a ve verzi Vulkan z 5 012 na 5 174 bodů. Mírný nárůst jsme zaznamenali i v testech GFX Bench a Geekbench.

U benchmarku PCMark byl u testu Work 2.0 posun v řádu několika procent, ale u testu práce s úložištěm (Storage) byl nárůst dramatický: z 15 614 na 19 649, což ukazuje, jak nejspíš nový Android zrychlil práci s pamětí pro data. Naopak pokles jsme zaznamenali v testu Computer Vision, který zkoumá AI schopnosti telefonů a systému. Tam došlo k propadu ze 6 871 bodů na 6 497 bodů. Těžko říci, čím může být propad způsobem, ale třeba v tom budou nějaké nové instrukce, které jsou náročnější na výpočetní výkon.

Každopádně toto měření ukázalo, že nová verze Androidu by měla uživatelům přinést obecně zlepšení výkonu a tudíž i chování systému. Dlužno podotknout, že Asus Zenfone 6 patří k telefonům, které používají relativně čistou verzi Androidu, jen s nějakými těmi aplikacemi výrobce navíc. To umožnilo, aby se vývojáři Asusu mohli soustředit na implementaci a vyladění nového systému víc než na přenesení nespočtu specifických řešení do nové verze systému. Tato pozitivní změna se tedy nemusí týkat všech smartphonů, ale zdá se, že Android 10 má z hlediska výkonu pozitivní potenciál.